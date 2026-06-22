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Различий в геноме нет. Киселев о том, как аукнется Украине применение биологического оружия против РФ

Различий в геноме нет. Киселев о том, как аукнется Украине применение биологического оружия против РФ - 22.06.2026 Украина.ру

Различий в геноме нет. Киселев о том, как аукнется Украине применение биологического оружия против РФ

Россия не зря запрещает свободную передачу генетического материала за рубеж. Разработки биологического оружия против нашей страны - не пустой звук. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

2026-06-22T15:24

2026-06-22T15:24

2026-06-22T15:24

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Правительство России выпустило специальное постановление, регламентирующее передачу генетической информации за рубеж, и сформировало по теме межведомственную комиссию. Фактически речь идёт о строгом запрете в соответствии с законом, принятым Госдумой ещё в феврале этого года, рассказал Киселев."Почему это важно? Да потому что наша информация о нашем генетическом материале, а это, упрощённо, всё, от крови до слюны и даже волоса, будучи систематизированной и глубоко изученной, может стать основой для этнически избирательного биологического оружия против нас же", - отметил ведущий.Может звучать как дурная шутка, но уже не смешно. Этим занимаются.Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук: "Возникает вопрос создания биологического оружия, но уже не просто оружия отравляющего или ещё какого-то, а биологического оружия, которое может влезть в геном, генетический материал. Генная терапия — это что? Фактически это доставка чужеродной генетической информации внутрь организма".Как отметил Киселев, задача непростая, но работа в практическом плане против нас уже идёт.Ковальчук: "А теперь давайте посмотрим на генетику. Что это такое? Генетика — это биоматериал. Генетический материал — это биоматериал конкретно от людей, от животных, от растений. Главное — люди. Это что хотите. Это же не надо брать анализ крови. Волос, плевок, слюны там где-то. Любое выделение биологическое — это и есть ваш генетический материал. Первое — вам надо собрать генетический материал. Второе — умение расшифровать геном. Геном расшифровывается — это специальное секвенирование, 3 млрд букв в геноме, огромный массив данных. Вы должны его прочитать. Значит, должны быть специальные приборы и специальные биоинформатические методы, мощные компьютеры, которые это позволят обработать".Глава Курчатовского центра, выдающийся учёный Михаил Валентинович Ковальчук заговорил у нас на тему биобезопасности, наверное, самым первым, отметил Киселев.Ковальчук: "Вот вы берёте условно у генома условно людей жёлтой расы или людей белой расы, или людей чёрной расы. И геномы глобально, они одинаковые. Но чтобы выловить разницу, вам надо собрать много геномов, проанализировать и выделить некую часть в геноме, которая специфична для людей жёлтой расы или чёрной, или белой. Таким образом вы можете поступить с любым этносом или с людьми, живущими в какой-то специфической области, по каким-то другим условиям. И тогда вы реально можете выделить эти группы людей. Первое, вам надо иметь для этого доступ к биологической массе, биоданным, уметь расшифровывать геном и иметь мощную компьютерную систему, компьютерные мощности для анализа. И третье — создавать базы данных, в которых это всё лежит".Подождите, но ведь Россия многонациональна. Как с этим быть? - задается вопросом Киселев.Доктор биологических наук, профессор, академик РАН Виталий Зверев: "Вот эта многонациональность — это наш очень сильный плюс. Но с другой стороны, теоретически, да, это можно сделать. Сейчас синтетическая биология развита очень сильно, то есть, если говорить о биологическом оружии, то можно создать и вирусы, бактерии, есть уже успешные эксперименты по созданию бактериофагов. А то, что касается воздействия на генетику, на особенности какие-то генетические тех или иных народов, национальностей, то в принципе, конечно, можно, потому что есть какие-то доминирующие вещи".Отсюда и логика законодательного запрета на вывоз генетического материала из России. Понятно, что герметично запереть страну как консервную банку невозможно. Это смешно, но ограничения в этой сфере вполне логичны и оправданы, ведь речь о безопасности, отметил Киселев.Ковальчук: "Отсюда вывод один: мы должны ограничить доступ, прекратить возможность сбора генетического материала на территории Российской Федерации. Потому что это есть некое сканирование, и таких у нас было много разных ходаков, и президент об этом не однажды говорил. И законодательно эти вещи сегодня все уже решаются".Тему актуализировал на днях специальный брифинг Министерства обороны России, который провёл начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Алексей Ртищев. Генерал-лейтенант обратил внимание на военно-биологические программы Украины и Запада, нарушающие Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия.Поводом стали опубликованные национальной разведкой США данные о биолабораториях на Украине. Их там более сорока, а финансирование составляло многие десятки миллионов долларов.Ртищев: "Координацию работ осуществляло Управление по снижению угрозы Минобороны США (DITRA). Исследования проводились в условиях особой секретности, с ограничением доступа украинских специалистов к информации и помещениям. Приоритетом являлось изучение поражающих свойств потенциальных агентов биологического оружия, а также возбудителей инфекций, направленных на подрыв экономики государства".Главный медицинский советник президента США в период пандемии коронавируса Энтони Фаучи скрывал правду о лабораторном происхождении вируса COVID-19. Об этом на днях заявила уходящая в отставку глава американской нацразведки Тулси Габбард, рассекретив пакет документов, что указывают на лабораторное происхождение вируса и ключевую роль Фаучи в финансировании его исследований.Габбард: "До пандемии COVID доктор Фаучи, будучи главой Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, выделил миллионы долларов из средств американских налогоплательщиков на финансирование опасных исследований по усилению функций коронавирусов летучих мышей в Уханьском институте вирусологии. Работы, которые в настоящее время считаются источником непреднамеренной утечки из лаборатории, ставшей причиной пандемии".Представляя рассекреченные материалы ранее в этом месяце, Тулси Габбард валила всё на администрацию Джо Байдена и признала, что по теме лжи было много.Габбард: "Несмотря на очевидный потенциал катастрофического глобального воздействия, которое могут нести исследования опасных патогенов, политики и так называемые специалисты в сфере здравоохранения, вроде доктора Фаучи, а также структуры в команде администрации Байдена, отвечавшие за национальную безопасность, неоднократно лгали согражданам относительно существования финансируемых и поддерживаемых США биолабораторий. Они не только лгали, но и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду".Собственно, ничего удивительного, но кто может поручиться, что и в будущем мы не столкнёмся с тем же? Так или иначе, а на сегодняшний день признания в рассекреченных документах ошеломляют, рассказал Киселев.Из рассекреченных американских документов: "…Украина: более сорока лабораторий построено и поддерживается хранение патогенов биологического оружия ещё с советских времён. Обучение американскими специалистами украинских учёных работе в условиях биологического сдерживания. Разрешение на работу с особо опасными патогенами. Хранилище патогенов, вызывающих заболевания и пригодных для создания биологического оружия, включая сибирскую язву, туляремию, туберкулёз, африканскую чуму свиней, болезнь Ньюкасла, MERS (ближневосточный респираторный синдром); SARS (тяжёлый острый респираторный синдром); вирус Марбург, вирус Эбола, вирус Ласса, чуму, риккетсии и другие".Собственно, это лишь подтверждение того, о чём Россия буквально кричала ранее. Предшественник Алексея Ртищева на посту командующего РХБЗ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов ещё четыре года назад публично докладывал:"На территории Украины сформировалась сеть, которая включает более 30 биологических лабораторий. Под предлогом испытаний средств лечения и профилактики коронавирусной инфекции из Украины в научно-исследовательский институт имени Уолтера Рида Сухопутных войск США вывезено несколько тысяч образцов сыворотки больных, в первую очередь относящихся к славянскому этносу".По словам Киселева, в Штатах это вызвало дикое беспокойство. Уже через два дня после доклада Кириллова, печально известная личным участием в кровавом госперевороте на Украине Виктория Нуланд запсиховала.Нуланд: "На Украине есть биологически-исследовательские лаборатории. В настоящий момент мы обеспокоены, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Мы работаем с украинской стороной над тем, чтобы материалы биологических исследований не попали в руки российских сил".А они таки попали. Опасения были обоснованы, прокомментировал Киселев.Кириллов: "В период специальной военной операции российскими военнослужащими было получено более 20 000 документов и справочно-аналитических материалов, опрошены очевидцы и участники американских военно-биологических программ. Указанный материал подтверждает нацеленность Пентагона на создание компонентов биологического оружия и их испытания на населении Украины и других государств по периметру наших границ".Тема оказалась столь острой и столь опасной для бандеровского режима в Киеве, что за это Игоря Кириллова убили. В конце декабря 2024 года он погиб в результате теракта. В СБУ причастность к этому преступлению подтвердили, назвав российского генерала "законной целью".Зверев: "Меня вот насторожило заявление одного из не просто депутатов украинской Рады, а человека, который вице-спикер, который сказал, что если американцы нам дадут биологическое оружие, мы его готовы применить. То есть, понимаете, если люди серьёзно на эту тему рассуждают, если они говорят, то есть они предполагают, что это может быть и что они могут это использовать. И раз он так говорит, значит, какие-то разговоры там ведутся в кулуарах, это же люди, обречённые властью".Вообще в Киеве, похоже, не ведают, что творят. Любое этнически избирательное биологическое оружие неизбежно поразит и украинцев. Ведь разницы в геноме нет, подытожил Киселев.Мнение Дмитрия Киселева об отношениях РФ и Запада - в материале Европа - прилежный ученик. Киселев о "курсе русофобии" на Западе.

https://ukraina.ru/20260615/chetyre-voprosa-k-laboratoriyam-na-ukraine-no-vazhen-tolko-odin-1080202655.html

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эксклюзив, украина, россия, сша, киселев, талси габбард, игорь кириллов, украина.ру