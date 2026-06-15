https://ukraina.ru/20260615/evropa---prilezhnyy-uchenik-kiselev-o-kurse-rusofobii-na-zapade-1080218456.html

Европа - прилежный ученик. Киселев о "курсе русофобии" на Западе

Европа - прилежный ученик. Киселев о "курсе русофобии" на Западе - 15.06.2026 Украина.ру

Европа - прилежный ученик. Киселев о "курсе русофобии" на Западе

На днях Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией. О роли Британии в этом процессе рассказал в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" ее ведущий Дмитрий Киселев

2026-06-15T12:48

2026-06-15T12:48

2026-06-15T13:56

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В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила об официальном старте переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдавии.Они начнутся в понедельник, 15 июня, по гуманитарному блоку, включающему основные ценности и принципы устройства Евросоюза, рассказал Киселев.Ну и куда без всегдашнего учителя - Англии. Там о русофобии знают все, добавил Киселев.Ненависть к России у англичан - красная нить внешней политики, да и внутренней тоже.Британские премьеры с начала СВО так рьяно бились с Россией, что уже трое лишились своей должности. Сейчас, похоже, пришло время Кира Стармера, деятельность которого во главе кабинета одобряют менее 20 процентов британских поданных. Соратники по партии открыто обсуждают способы отстранения Стармера от власти.На днях кабинет покинул ключевой член команды, "ястреб"-русофоб Джон Хили. Тот самый, что призывал выкрасть президента РФ Владимира Путина.Джон Хили не согласен с тем, что провозглашенные русофобские цели не подкреплены действиями.В открытом письме премьеру он обвинил Стармера в недостатке финансирования армии. Мол, нам в 2030-м с Россией воевать надо, а денег на оружия нет."Новая эра оборонной политики требовала дополнительных инвестиций в рамках "Плана инвестиций в оборону". <…> С тех пор вы не смогли, а министерство финансов не захотело выделить ресурсы, необходимые стране для защиты в это время множащихся угроз".Вслед за Хили в отставку ушел замминистра обороны Великобритании Алистер Карлос. В Кабинете Стармера назрел кризис.Ситуацию усугубляют антимигрантские протесты, что прокатились по стране после убийства беженцем-сикхом студента в Саутгемптоне, и последнего случая в Белфасте, когда мигрант из Судана пытался средь бела дня отрезать голову соседу-инвалиду.Сегодня в Британии новая волна столкновений демонстрантов с полицией. Участники большого марша в Ливерпуле требуют массовых депортаций. Незадолго до этого 30-летний мигрант напал на 17-летнюю девушку и пытался перерезать ей горло."Я не собираюсь уходить, я не думаю, что нам нужно ввергать страну в хаос выборов нового лидера. И позвольте мне прояснить: дело не в личном тщеславии, дело не в упрямстве. Это продиктовано глубоким чувством долга. Меня избрали служить этой стране, не смотря на все обстоятельства. Именно этим я и занимаюсь", - рассказал британский премьер в одном из последних интервью.Британия погружается в хаос, но даже в этих условиях Стармер цепляется за власть и отказывается уходить в отставку, резюмировал Киселев.Мнение Дмитрия Киселева о процессах, которые сейчас идут в Европе - в материале Оправдание подготовки к войне: Киселев о том, почему на Западе опять расчеловечивают русских.

https://ukraina.ru/20260525/u-britanii-net-shansov-migranty-poglotili-stranu-plokhie-lyudi---korennye-britantsy-uydet-li-starmer-1079378245.html

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эксклюзив, россия, британия, украина, дмитрий киселев, кир стармер, владимир зеленский, украина.ру