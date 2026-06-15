Европа - прилежный ученик. Киселев о "курсе русофобии" на Западе - 15.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260615/evropa---prilezhnyy-uchenik-kiselev-o-kurse-rusofobii-na-zapade-1080218456.html
Европа - прилежный ученик. Киселев о "курсе русофобии" на Западе
Европа - прилежный ученик. Киселев о "курсе русофобии" на Западе - 15.06.2026 Украина.ру
Европа - прилежный ученик. Киселев о "курсе русофобии" на Западе
На днях Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией. О роли Британии в этом процессе рассказал в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" ее ведущий Дмитрий Киселев
2026-06-15T12:48
2026-06-15T13:56
эксклюзив
россия
британия
украина
дмитрий киселев
кир стармер
владимир зеленский
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046818329_0:23:2732:1560_1920x0_80_0_0_5f12787534226a04103903f5bcbc5f02.jpg
В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила об официальном старте переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдавии.Они начнутся в понедельник, 15 июня, по гуманитарному блоку, включающему основные ценности и принципы устройства Евросоюза, рассказал Киселев.Ну и куда без всегдашнего учителя - Англии. Там о русофобии знают все, добавил Киселев.Ненависть к России у англичан - красная нить внешней политики, да и внутренней тоже.Британские премьеры с начала СВО так рьяно бились с Россией, что уже трое лишились своей должности. Сейчас, похоже, пришло время Кира Стармера, деятельность которого во главе кабинета одобряют менее 20 процентов британских поданных. Соратники по партии открыто обсуждают способы отстранения Стармера от власти.На днях кабинет покинул ключевой член команды, "ястреб"-русофоб Джон Хили. Тот самый, что призывал выкрасть президента РФ Владимира Путина.Джон Хили не согласен с тем, что провозглашенные русофобские цели не подкреплены действиями.В открытом письме премьеру он обвинил Стармера в недостатке финансирования армии. Мол, нам в 2030-м с Россией воевать надо, а денег на оружия нет."Новая эра оборонной политики требовала дополнительных инвестиций в рамках "Плана инвестиций в оборону". &lt;…&gt; С тех пор вы не смогли, а министерство финансов не захотело выделить ресурсы, необходимые стране для защиты в это время множащихся угроз".Вслед за Хили в отставку ушел замминистра обороны Великобритании Алистер Карлос. В Кабинете Стармера назрел кризис.Ситуацию усугубляют антимигрантские протесты, что прокатились по стране после убийства беженцем-сикхом студента в Саутгемптоне, и последнего случая в Белфасте, когда мигрант из Судана пытался средь бела дня отрезать голову соседу-инвалиду.Сегодня в Британии новая волна столкновений демонстрантов с полицией. Участники большого марша в Ливерпуле требуют массовых депортаций. Незадолго до этого 30-летний мигрант напал на 17-летнюю девушку и пытался перерезать ей горло."Я не собираюсь уходить, я не думаю, что нам нужно ввергать страну в хаос выборов нового лидера. И позвольте мне прояснить: дело не в личном тщеславии, дело не в упрямстве. Это продиктовано глубоким чувством долга. Меня избрали служить этой стране, не смотря на все обстоятельства. Именно этим я и занимаюсь", - рассказал британский премьер в одном из последних интервью.Британия погружается в хаос, но даже в этих условиях Стармер цепляется за власть и отказывается уходить в отставку, резюмировал Киселев.Мнение Дмитрия Киселева о процессах, которые сейчас идут в Европе - в материале Оправдание подготовки к войне: Киселев о том, почему на Западе опять расчеловечивают русских.
https://ukraina.ru/20260525/u-britanii-net-shansov-migranty-poglotili-stranu-plokhie-lyudi---korennye-britantsy-uydet-li-starmer-1079378245.html
россия
британия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Павел Котов
Павел Котов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046818329_168:0:2585:1813_1920x0_80_0_0_917e16e92e1dd2faa7f4713e74953eec.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, британия, украина, дмитрий киселев, кир стармер, владимир зеленский, украина.ру
Эксклюзив, Россия, Британия, Украина, Дмитрий Киселев, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Украина.ру

Европа - прилежный ученик. Киселев о "курсе русофобии" на Западе

12:48 15.06.2026 (обновлено: 13:56 15.06.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДмитрий Киселев
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
На днях Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией. О роли Британии в этом процессе рассказал в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" ее ведущий Дмитрий Киселев
В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила об официальном старте переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдавии.
Они начнутся в понедельник, 15 июня, по гуманитарному блоку, включающему основные ценности и принципы устройства Евросоюза, рассказал Киселев.

"По ценностям и принципам мастер-класс Европе даст Украина. Занятия начнет краткий курс русофобии. Европа - прилежный ученик", - отметил ведущий.

Ну и куда без всегдашнего учителя - Англии. Там о русофобии знают все, добавил Киселев.
Ненависть к России у англичан - красная нить внешней политики, да и внутренней тоже.
Британские премьеры с начала СВО так рьяно бились с Россией, что уже трое лишились своей должности. Сейчас, похоже, пришло время Кира Стармера, деятельность которого во главе кабинета одобряют менее 20 процентов британских поданных. Соратники по партии открыто обсуждают способы отстранения Стармера от власти.
На днях кабинет покинул ключевой член команды, "ястреб"-русофоб Джон Хили. Тот самый, что призывал выкрасть президента РФ Владимира Путина.
© APГлава Минобороны Великобритании Джон Хили
Глава Минобороны Великобритании Джон Хили - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP
Глава Минобороны Великобритании Джон Хили
Джон Хили не согласен с тем, что провозглашенные русофобские цели не подкреплены действиями.
В открытом письме премьеру он обвинил Стармера в недостатке финансирования армии. Мол, нам в 2030-м с Россией воевать надо, а денег на оружия нет.
"Новая эра оборонной политики требовала дополнительных инвестиций в рамках "Плана инвестиций в оборону". <…> С тех пор вы не смогли, а министерство финансов не захотело выделить ресурсы, необходимые стране для защиты в это время множащихся угроз".
Вслед за Хили в отставку ушел замминистра обороны Великобритании Алистер Карлос. В Кабинете Стармера назрел кризис.
Ситуацию усугубляют антимигрантские протесты, что прокатились по стране после убийства беженцем-сикхом студента в Саутгемптоне, и последнего случая в Белфасте, когда мигрант из Судана пытался средь бела дня отрезать голову соседу-инвалиду.
- РИА Новости, 1920, 25.05.2026
25 мая, 17:00
У Британии нет шансов: мигранты поглотили страну. "Плохие люди" - коренные британцы. Уйдет ли Стармер?В начале мая в Британии сенсационно завершились местные выборы в Англии, Шотландии и Уэльсе.Сенсация заключается в том, что лейбористы, правящая сегодня партия, проиграли "третьей силе" - партии Reform UK
Сегодня в Британии новая волна столкновений демонстрантов с полицией. Участники большого марша в Ливерпуле требуют массовых депортаций. Незадолго до этого 30-летний мигрант напал на 17-летнюю девушку и пытался перерезать ей горло.
"Я не собираюсь уходить, я не думаю, что нам нужно ввергать страну в хаос выборов нового лидера. И позвольте мне прояснить: дело не в личном тщеславии, дело не в упрямстве. Это продиктовано глубоким чувством долга. Меня избрали служить этой стране, не смотря на все обстоятельства. Именно этим я и занимаюсь", - рассказал британский премьер в одном из последних интервью.
Британия погружается в хаос, но даже в этих условиях Стармер цепляется за власть и отказывается уходить в отставку, резюмировал Киселев.
Мнение Дмитрия Киселева о процессах, которые сейчас идут в Европе - в материале Оправдание подготовки к войне: Киселев о том, почему на Западе опять расчеловечивают русских.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивРоссияБританияУкраинаДмитрий КиселевКир СтармерВладимир ЗеленскийУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:59ВС РФ освободили поселок Артема в ДНР. Новости СВО
13:47Разведка США разоблачила киевский режим
13:44Войска окружают Славянск, Краматорск и Дружковку: политолог о наступлении ВС РФ в Донбассе
13:44Лавров рассказал о просчитавшихся недругах России, Гаити гибнет из-за бандитизма. Новости к этому часу
13:37"Через год будет поздно": в США призвали завершить конфликт на Украине как можно скорее
13:27МИД Венгрии предупредил о риске приостановки переговоров по членству Киева в ЕС
13:23Дети из воссоединнёных регионов – в Кремле. 15 июня, утренний эфир
13:21"Киевскую хунту натравят на Белоруссию": в МИДе раскрыли новый план Запада
13:07В ДНР открыли памятник бойцам, павшим в ходе СВО: новости из новых регионов России
13:06Минобороны Украины пообещало начать увольнять самых опытных бойцов до конца года
13:00Разрушения в Киеве, ультиматум Украине, отправка Мерца на пенсию. Хроника событий на 13:00 15 июня
12:59Глава дипломатии ЕС после попадания ракеты Patriot ПВО ВСУ в Киево-Печерскую лавру обвинила Россию
12:48Европа - прилежный ученик. Киселев о "курсе русофобии" на Западе
12:41Путин поздравил председателя КНР как "дорогого друга". Главное к этому часу
12:26ВСУ несут потери в зоне СВО и атакуют мирных жителей регионов России. Новости СВО
12:14Трамп пригрозил Макрону 100-процентными пошлинами
12:10МИД РФ: США стремятся участвовать в урегулировании украинского кризиса и имеют рычаги давления на Киев
12:05"По террористам надо бить постоянно": Решетников про ужесточение ударов возмездия по Украине
11:50"Попали в цель": Зеленский закатил истерику после удара возмездия России и потребовал от G7 больше оружия
11:50"Никогда": Вэнс заявил, что сделка навсегда лишает Иран ядерного оружия
Лента новостейМолния