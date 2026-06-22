Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 22.06.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 22.06.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Обновлённую сводку на 6:00 мск 22 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-06-22T06:00
2026-06-22T06:00
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 21 июня и в ночь на 22 июня объявлялась в Тульской, Херсонской, Запорожской областях, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Московской, Смоленской, Тульской, Калужской, Брянской, Курской, Липецкой, Ростовской, Орловской, Воронежской, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Тверской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ивановской, Владимирской, Ярославской, Рязанской, Тамбовской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской, Волгоградской областях, в Ставропольском крае, в Мордовии.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 21 июня и в ночь на 22 июня вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги (Грабцево, 18:15 мск), Сочи (20:09 мск), Саратова (Гагарин, 1:05 мск), Тамбова (Донское, 1:39 мск), Москвы (Шереметьево, 2:39 мск), Ярославля (Туношна, 3:24 мск), Жуковский (Раменское, 3:50 мск), Москвы (Домодедово, 3:51 мск), Москвы (Внуково, 5:16 мск), Иваново (Южный, 5:52 мск).В 23:51 мск ограничения на полёты были сняты в аэропорту Сочи, в 3:27 мск — в аэропорту Саратова. В 5:39 мск были сняты ограничения в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский.Ранее сообщалось, что силы ПВО менее чем за полтора часа сбили 58 украинских БПЛА, летевших на Москву.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, росавиация, херсонская область, запорожская область, лнр, днр, крым, краснодарский край, московская область, смоленск, калужская область, брянская область, курская область, липецк, ростовская область, орловская область, воронежская область, белгородская область, тверь, ивановская область, рязанская область, саратовская область, ульяновская область, пенза, волгоградская область, ставропольский край, сочи, москва, шереметьево, внуково, домодедово, ярославль, аэропорты, аэропорт, угроза, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, украина, пво, сво, спецоперация
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

06:00 22.06.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Обновлённую сводку на 6:00 мск 22 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 21 июня и в ночь на 22 июня объявлялась в Тульской, Херсонской, Запорожской областях, в ЛНР и ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Московской, Смоленской, Тульской, Калужской, Брянской, Курской, Липецкой, Ростовской, Орловской, Воронежской, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Тверской областях, в ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ивановской, Владимирской, Ярославской, Рязанской, Тамбовской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской, Волгоградской областях, в Ставропольском крае, в Мордовии.
Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.
Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 21 июня и в ночь на 22 июня вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги (Грабцево, 18:15 мск), Сочи (20:09 мск), Саратова (Гагарин, 1:05 мск), Тамбова (Донское, 1:39 мск), Москвы (Шереметьево, 2:39 мск), Ярославля (Туношна, 3:24 мск), Жуковский (Раменское, 3:50 мск), Москвы (Домодедово, 3:51 мск), Москвы (Внуково, 5:16 мск), Иваново (Южный, 5:52 мск).
В 23:51 мск ограничения на полёты были сняты в аэропорту Сочи, в 3:27 мск — в аэропорту Саратова. В 5:39 мск были сняты ограничения в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский.
Ранее сообщалось, что силы ПВО менее чем за полтора часа сбили 58 украинских БПЛА, летевших на Москву.
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