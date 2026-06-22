https://ukraina.ru/20260622/plokho-zakonchitsya-zelenskiy-v-pryamom-efire-prigrozil-prezidentu-polshi-1080493852.html

"Плохо закончится": Зеленский в прямом эфире пригрозил президенту Польши

"Плохо закончится": Зеленский в прямом эфире пригрозил президенту Польши - 22.06.2026 Украина.ру

"Плохо закончится": Зеленский в прямом эфире пригрозил президенту Польши

Владимир Зеленский в прямом эфире телеканала ТСН перешёл к прямым угрозам в адрес президента Польши Кароля Навроцкого

2026-06-22T13:52

2026-06-22T13:52

2026-06-22T14:05

новости

варшава

польша

россия

владимир зеленский

кароль навроцкий

тина кароль

вооруженные силы украины

мир без границ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/12/1080344568_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_e28a97114c2425be18c6d1c9162aa22d.jpg

"Я считаю, что после того, как он принял решение о лишении ордена, это говорит о том, что он продолжает политическую борьбу внутри своего государства за счёт поднятия ненависти к украинцам. Плохая история. Считаю, что оно закончится для него плохо", — заявил Зеленский.Он также позволил себе пренебрежительный тон: "А Кароль, Кароль — это не должность, это его имя. У него всё-таки не монархия, а демократия".Напомним, конфликт разгорелся после того, как Зеленский присвоил подразделению ВСУ имя "героев УПА"*. В ответ Навроцкий лишил его ордена Белого Орла — высшей государственной награды Польши. После этого от польских наград демонстративно отказались экс-президенты Кучма, Ющенко и Порошенко*, а также Сибига, Буданов* и другие чиновники.Теперь Зеленский перешёл к личным угрозам. Киевский режим, героизирующий убийц поляков, ещё и пытается диктовать Варшаве, кто и как должен вести себя в собственной стране.Об этом – в материале В Польше ответили, почему забрали орден у Зеленского, но оставили Муссолини и Екатерине*Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.**Внесены в список террористов и экстремистов.

варшава

польша

россия

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, варшава, польша, россия, владимир зеленский, кароль навроцкий, тина кароль, вооруженные силы украины, мир без границ