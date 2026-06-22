https://ukraina.ru/20260622/plokho-zakonchitsya-zelenskiy-v-pryamom-efire-prigrozil-prezidentu-polshi-1080493852.html
"Плохо закончится": Зеленский в прямом эфире пригрозил президенту Польши
"Плохо закончится": Зеленский в прямом эфире пригрозил президенту Польши - 22.06.2026 Украина.ру
"Плохо закончится": Зеленский в прямом эфире пригрозил президенту Польши
Владимир Зеленский в прямом эфире телеканала ТСН перешёл к прямым угрозам в адрес президента Польши Кароля Навроцкого
2026-06-22T13:52
2026-06-22T13:52
2026-06-22T14:05
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"Я считаю, что после того, как он принял решение о лишении ордена, это говорит о том, что он продолжает политическую борьбу внутри своего государства за счёт поднятия ненависти к украинцам. Плохая история. Считаю, что оно закончится для него плохо", — заявил Зеленский.Он также позволил себе пренебрежительный тон: "А Кароль, Кароль — это не должность, это его имя. У него всё-таки не монархия, а демократия".Напомним, конфликт разгорелся после того, как Зеленский присвоил подразделению ВСУ имя "героев УПА"*. В ответ Навроцкий лишил его ордена Белого Орла — высшей государственной награды Польши. После этого от польских наград демонстративно отказались экс-президенты Кучма, Ющенко и Порошенко*, а также Сибига, Буданов* и другие чиновники.Теперь Зеленский перешёл к личным угрозам. Киевский режим, героизирующий убийц поляков, ещё и пытается диктовать Варшаве, кто и как должен вести себя в собственной стране.Об этом – в материале В Польше ответили, почему забрали орден у Зеленского, но оставили Муссолини и Екатерине*Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.**Внесены в список террористов и экстремистов.
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новости, варшава, польша, россия, владимир зеленский, кароль навроцкий, тина кароль, вооруженные силы украины, мир без границ
Новости, Варшава, Польша, Россия, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий, Тина Кароль, Вооруженные силы Украины, Мир без границ
"Плохо закончится": Зеленский в прямом эфире пригрозил президенту Польши
13:52 22.06.2026 (обновлено: 14:05 22.06.2026)
Владимир Зеленский в прямом эфире телеканала ТСН перешёл к прямым угрозам в адрес президента Польши Кароля Навроцкого
"Я считаю, что после того, как он принял решение о лишении ордена, это говорит о том, что он продолжает политическую борьбу внутри своего государства за счёт поднятия ненависти к украинцам. Плохая история. Считаю, что оно закончится для него плохо", — заявил Зеленский.
Он также позволил себе пренебрежительный тон: "А Кароль, Кароль — это не должность, это его имя. У него всё-таки не монархия, а демократия".
Напомним, конфликт разгорелся после того, как Зеленский присвоил подразделению ВСУ имя "героев УПА"*. В ответ Навроцкий лишил его ордена Белого Орла — высшей государственной награды Польши. После этого от польских наград демонстративно отказались экс-президенты Кучма, Ющенко и Порошенко*, а также Сибига, Буданов* и другие чиновники.
Теперь Зеленский перешёл к личным угрозам. Киевский режим, героизирующий убийц поляков, ещё и пытается диктовать Варшаве, кто и как должен вести себя в собственной стране.
*Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
**Внесены в список террористов и экстремистов.