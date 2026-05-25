Старобельск: преступление и наказание

В ЛНР продолжается траур по погибшим в результате украинского удара по общежитию колледжа в Старобельске. Россия, как и обещал Владимир Путин, нанесла по Киеву удар возмездия. Иностранные журналисты с места трагедии обещают рассказать своей аудиторию всю правду об этом событии, хотя правящие элиты Запада по-прежнему не хотят признавать очевидное

2026-05-25T11:50

2026-05-25T15:53

Гибель детей в СтаробельскеУдар по общежитию колледжа в Старобельске произошел ночью 22 мая. В три волны украинские дроны прицельно атаковали здание, в котором на тот момент находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В списке погибших - 21 человек, свыше 40 получили ранения.Среди погибших - 18 девушек и трое юношей.Согласно заявлениям российских властей, удары наносились прицельно по зданию общежития, никаких военных объектов вокруг не было. Версия, что трагедия произошла вследствие работы средств ПВО или радиоэлектронной борьбы, не имеет под собой никаких оснований.В тот же день очередное военное преступление киевского режима на встрече с выпускниками первого потока программы "Время героев" прокомментировал президент РФ Владимир Путин."Сделаем все, чтобы помочь пострадавшим, семьям погибших. А киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий на фронте и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем, мы это знаем, не раз проходили, все свалить на нас, на Россию, на нашу страну — все обострения и все последствия подобных преступлений", - сказал он.По словам главы российского государства, удар по Старобельску произошел на фоне тяжелого положения ВСУ на фронте."Не помогает ни западная помощь, которую регулярно разворовывают, ни насильственная мобилизация, когда людей вылавливают на улицах, а потом бросают на фронт. В этой связи катастрофически для противника растет и дезертирство, оно приобретает масштабный характер. Ситуация для правящей верхушки усугубляется и разлагающей общество, всепоглощающей коррупцией, которая покрывается главарями режима. Собственно говоря, они сами являются участниками этих коррупционных схем, поэтому и помогают потом бежать друг другу из страны, спасаясь в Израиле, в других странах, за рубежом. Всем очень хорошо известно и в Украине, и в мире: украинская власть ворует на всю, дело дошло до военного имущества и средств индивидуальной защиты, предназначенных для тех, кого гонят на фронт, как скот, гонят умирать за тех, кто разворовывает Украину", - отметил Путин.Он подчеркнул, что в данном случае заявления МИД будет недостаточно, поэтому Минобороны страны должно подготовить свои предложения по ответным мерам на это преступление.Вскоре по запросу России в Совбезе ООН состоялось срочное заседание по удару в ЛНР. Ожидаемо, реакция Запада была крайне сдержанной, представители западных стран или вовсе отрицали произошедшее, либо же пытались сместить фокус внимания с трагедии в Старобельске на привычные осуждения РФ за "агрессию" против Украины.Информационная блокада на ЗападеМосква направила западным журналистам приглашения посетить Старобельск, чтобы те своими глазами могли увидеть последствия украинского удара."В ЛНР полетели представители Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции", - сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Были среди западных медиа и те, кто от такой поездки отказался, в частности, BBC и CNN. Запретила своим журналистам поездки в Старобельск и Япония."Я вижу, что это гражданский объект, и вижу, что это невозможно подставить. Так быстро все это устроить. Это невозможно, это нереально", - прокомментировал на месте трагедии шеф-корреспондент Al Arabiya Саад Халаф.Чей Боуз из Ирландии назвал произошедшее в Старобельске массовым убийством и актом терроризма."Это очень и очень просто, здесь нет никакого двойного прочтения случившегося. Все очень просто, здесь больше нечего добавить", - сказал он."Это ужасно, страшно. И кто молчит сейчас? Запад молчит", - рассказал корреспондент китайского телеканала Phoenix TV Лу Юйгуан."Я не понимаю, почему мир молчит, именно западный мир. Они не хотели показывать миру настоящую Украину. Не хотели показывать, что Украина убила этих детей. Но после всего я приеду в Турцию и напишу обо всем, что я увидел. Несколько дней назад я прочитал в западных медиа, что эта территория закрыта и что сюда журналистам нельзя. Но вот мы здесь, мы приехали", - заявил представитель Турции Елдран Аджар.Что касается Киева, то там после паузы там официально признали причастность к атаке по Старобельску, однако в их версии выходило, что били не по общежитию колледжа, а по штабу "Рубикона" - российского подразделения, занимающегося беспилотниками.Удар возмездияВ ночь на 24 мая российская армия нанесла по Украине удар возмездия. Данный ракетный удар по украинской столице, по сообщениям из Киева, стал крупнейшим с момента начала СВО.Согласно Минобороны РФ, удар наносился с применением аэробаллистических ракет "Искандер", гиперзвуковых ракет "Кинжал" и крылатых ракет "Циркон". Кроме того, российское оборонное ведомство подтвердило, что в ту ночь по Украине была применена ракета "Орешник".Судя по опубликованным в соцсетях видео, "Орешник" прилетел по Белой Церкви в Киевской области. Ракеты были без боезаряда.Как подчеркнули в российском Минобороны, масштабный удар не затронул гражданское население. Целью были пункты управления главного командования сухопутных войск, пункты управления Главного управления разведки и прочие военные пункты управления, а также объекты украинского ВПК."Жестким" ответ России назвал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Наркоурод и его бандеровская свора террористическими ударами по детям вызвали жесткий ответ из России. Видимо, намеренно. Им нужно было получить массовые прилеты по размещенным в Киеве структурам. Пусть все горит синим пламенем! Так проще просить деньги и оружие. Так проще воровать. Так проще оправдываться. Тем более что наши удары могут помочь консолидировать часть электората вокруг нынешней ублюдочной киевской власти. Что, конечно, важно для нее в ходе будущих выборов в стране 404. Так что же, не бить вообще, чтобы не спровоцировать укрепление неонацистского режима? Нет, конечно. Надо бить – как сегодня и еще гораздо сильнее! Ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени", - написал он в своем телеграм-канале.Тем не менее не всех в России устроил ответ на преступление Киева в Старобельске."Странное чувство после ночных ударов. Мощно на сей раз, но про уничтожение чего-то по-настоящему значимого пока никаких сообщений. Все время висит Дамокловым мечом над нами "ещё и не начинали". Даже сейчас "все еще нет". Что должно произойти, чтобы наконец начали?" - написал у себя в телеграм-канале философ Александр Дугин.Нельзя исключать, что удар по украинской столице был успешным и основательным, но символическая-то сторона, она-то где, задался вопросом Дугин."Точно надо показывать снимки из космоса, дымящиеся развалины дома Зеленского, уши Миндича... что угодно, но что-то надо", - отметил он.Современная война - война символов в большей степени, чем когда-либо, продолжил Дугин. По его словам, давно настала пора ликвидировать хотя бы несколько руководителей киевского режима.Военкор Дмитрий Стешин обратил внимание, что украинские власти, судя по всему, удар возмездия особо не впечатлил."Видео пожаров в Киеве снято, например, из машины, которая едет по мосту через Днепр. Что в некотором роде выглядит унизительно. Так же унизительно выглядели вчерашние львовские массовые камлания по Бандере. Отправить "Орешник" туда, никому не пришло в голову. Это было бы очень сильно. Логично. В догонку, у нашей патриотической общественности возникли неудобные, политически незрелые вопросы - а у этого "Орешника" вообще есть "боевая часть"? И сколько стоит запуск одного изделия?" - написал он у себя в телеграм-канале.Свои вопросы по ударам по столице Украины в своем телеграм-канале озвучил и военкор Владислав Шурыгин."Все цели имеют сугубо прикладное военное значение: военные склады, сборочные предприятия, военная логистика и т. д. Вопрос у меня только один: почему это удар возмездия? Если ночью в безлюдное время поражаются объекты, непосредственно связанные с ведением боевых действий против России. Либо чего-то не понимаю, либо это обычная плановая военная работа, которую ВКС должны выполнять регулярно", - считает эксперт.В чем тогда возмездие? Убиты ли заказчики и исполнители убийства детей в Старобельске? Лишен ли противник возможности впредь наносить такие удары? Пострадали ли руководители или аппарат украинской власти? В чем суть и содержание третьего удара "Орешником"? - такие вопросы обозначил Шурыгин.Еще по теме - в материале издания Украина.ру Вячеслав Терентьев: Виновников трагедии в Старобельске покарают даже после окончания войны на Украине.

Павел Котов

