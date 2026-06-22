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Европейские страны замалчивают героизацию нацистов на Украине - Володин

Европейские страны замалчивают героизацию нацистов на Украине - Володин - 22.06.2026 Украина.ру

Европейские страны замалчивают героизацию нацистов на Украине - Володин

Европейские страны замалчивают героизацию нацистов на Украине, заявил председатель Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее"

2026-06-22T14:03

2026-06-22T14:03

2026-06-22T14:04

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"Неонацизм поднимает голову. И это должны видеть и европейские государства, народы других стран. Но они замалчивают это. И когда уже начинают героизировать нацистов Второй мировой войны на Украине, некоторые из стран, где сотни тысяч населения уничтожены этими нацистами, пытаются как-то стыдливо говорить о справедливости", - сказал Володин.Он отметил, что с 2022 по 2025 год в Европе было разрушено более трехсот мемориалов."Как они защищали свои государства, свои народы, свою родину? Кто-то выстоял всего лишь несколько часов и пошел на поклон фашистам, кто-то несколько дней. Брестская крепость стояла больше, окруженная, чем большинство европейских стран. А если говорить о доме Павлова в Сталинграде, то он простоял и выдержал осаду в полном окружении больше, чем любое европейское государство", - подчеркнул он.По словам Володина, если отобрать историю и перечеркнуть подвиг тех, кто выстоял в Бресте и победил в Сталинграде, то не будет истории, а без истории не будет и государств."Мы это должны не просто хорошо осознавать, а делать, со своей стороны, все, чтобы это не произошло. Вечная память погибшим. Мы должны сделать все для того, чтобы ее передать будущим поколениям. В этом является, в том числе, миссия форума, цель его", - добавил председатель Госдумы.Подробнее - в материале Захарова рассказала о странах, усиливших войну с российскими памятниками на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сталинград, россия, вячеслав володин, госдума, украина.ру, мир без границ