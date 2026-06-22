Европейские страны замалчивают героизацию нацистов на Украине - Володин - 22.06.2026 Украина.ру
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Европейские страны замалчивают героизацию нацистов на Украине - Володин
Европейские страны замалчивают героизацию нацистов на Украине - Володин - 22.06.2026 Украина.ру
Европейские страны замалчивают героизацию нацистов на Украине - Володин
Европейские страны замалчивают героизацию нацистов на Украине, заявил председатель Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее"
2026-06-22T14:03
2026-06-22T14:04
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"Неонацизм поднимает голову. И это должны видеть и европейские государства, народы других стран. Но они замалчивают это. И когда уже начинают героизировать нацистов Второй мировой войны на Украине, некоторые из стран, где сотни тысяч населения уничтожены этими нацистами, пытаются как-то стыдливо говорить о справедливости", - сказал Володин.Он отметил, что с 2022 по 2025 год в Европе было разрушено более трехсот мемориалов."Как они защищали свои государства, свои народы, свою родину? Кто-то выстоял всего лишь несколько часов и пошел на поклон фашистам, кто-то несколько дней. Брестская крепость стояла больше, окруженная, чем большинство европейских стран. А если говорить о доме Павлова в Сталинграде, то он простоял и выдержал осаду в полном окружении больше, чем любое европейское государство", - подчеркнул он.По словам Володина, если отобрать историю и перечеркнуть подвиг тех, кто выстоял в Бресте и победил в Сталинграде, то не будет истории, а без истории не будет и государств."Мы это должны не просто хорошо осознавать, а делать, со своей стороны, все, чтобы это не произошло. Вечная память погибшим. Мы должны сделать все для того, чтобы ее передать будущим поколениям. В этом является, в том числе, миссия форума, цель его", - добавил председатель Госдумы.Подробнее - в материале Захарова рассказала о странах, усиливших войну с российскими памятниками на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сталинград, россия, вячеслав володин, госдума, украина.ру, мир без границ
Новости, Украина, Сталинград, Россия, Вячеслав Володин, Госдума, Украина.ру, Мир без границ

Европейские страны замалчивают героизацию нацистов на Украине - Володин

14:03 22.06.2026 (обновлено: 14:04 22.06.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ
Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Европейские страны замалчивают героизацию нацистов на Украине, заявил председатель Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее"
"Неонацизм поднимает голову. И это должны видеть и европейские государства, народы других стран. Но они замалчивают это. И когда уже начинают героизировать нацистов Второй мировой войны на Украине, некоторые из стран, где сотни тысяч населения уничтожены этими нацистами, пытаются как-то стыдливо говорить о справедливости", - сказал Володин.
Он отметил, что с 2022 по 2025 год в Европе было разрушено более трехсот мемориалов.
"Как они защищали свои государства, свои народы, свою родину? Кто-то выстоял всего лишь несколько часов и пошел на поклон фашистам, кто-то несколько дней. Брестская крепость стояла больше, окруженная, чем большинство европейских стран. А если говорить о доме Павлова в Сталинграде, то он простоял и выдержал осаду в полном окружении больше, чем любое европейское государство", - подчеркнул он.
По словам Володина, если отобрать историю и перечеркнуть подвиг тех, кто выстоял в Бресте и победил в Сталинграде, то не будет истории, а без истории не будет и государств.
"Мы это должны не просто хорошо осознавать, а делать, со своей стороны, все, чтобы это не произошло. Вечная память погибшим. Мы должны сделать все для того, чтобы ее передать будущим поколениям. В этом является, в том числе, миссия форума, цель его", - добавил председатель Госдумы.
Подробнее - в материале Захарова рассказала о странах, усиливших войну с российскими памятниками на сайте Украина.ру.
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