Британский премьер отставкой подал сигнал Европе - Дмитриев
14:22 22.06.2026 (обновлено: 14:33 22.06.2026)
© REUTERS / James Manning
© REUTERS / James Manning
Разжигатели войны в Европе получили сигнал из Лондона. Об этом 22 июня заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
Британский премьер-министр Кир Стармер объявил о своей отставке.
"Более года призывал его к этому шагу, фиксируя его провокационный курс на разжигание войны, провалы в миграционной политике и рост преступности, ошибки в энергетике и экономике, - сообщил Дмитриев. - Отставка Стармера — серьезный сигнал и для других разжигателей войны в Европе".
"Более года призывал его к этому шагу, фиксируя его провокационный курс на разжигание войны, провалы в миграционной политике и рост преступности, ошибки в энергетике и экономике, - сообщил Дмитриев. - Отставка Стармера — серьезный сигнал и для других разжигателей войны в Европе".
Также 22 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в общении с прессой выразил сомнения в том, что взгляды любого следующего британского премьера на отношения с Россией будут отличаться от позиции Стармера.
Ситуацию рассмотрела Мария Илащук в публикации Премьер со сроком годности: почему Стармер не усидел в кресле и что это значит для Киева
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