Британский премьер отставкой подал сигнал Европе - Дмитриев - 22.06.2026 Украина.ру
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Британский премьер отставкой подал сигнал Европе - Дмитриев
Британский премьер отставкой подал сигнал Европе - Дмитриев - 22.06.2026 Украина.ру
Британский премьер отставкой подал сигнал Европе - Дмитриев
Разжигатели войны в Европе получили сигнал из Лондона. Об этом 22 июня заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
2026-06-22T14:22
2026-06-22T14:33
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Британский премьер-министр Кир Стармер объявил о своей отставке."Более года призывал его к этому шагу, фиксируя его провокационный курс на разжигание войны, провалы в миграционной политике и рост преступности, ошибки в энергетике и экономике, - сообщил Дмитриев. - Отставка Стармера — серьезный сигнал и для других разжигателей войны в Европе".Также 22 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в общении с прессой выразил сомнения в том, что взгляды любого следующего британского премьера на отношения с Россией будут отличаться от позиции Стармера.Ситуацию рассмотрела Мария Илащук в публикации Премьер со сроком годности: почему Стармер не усидел в кресле и что это значит для КиеваБольше новостей дня представлено в обзоре Неблагодарный Зеленский, провалы ВСУ, стремление Киева к медиапобедам. Хроника событий на 13:00 22 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, европа, киев, кир стармер, кирилл дмитриев, дмитрий песков, украина.ру, международная политика, международные отношения, британия, мир без границ
Новости, Россия, Европа, Киев, Кир Стармер, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков, Украина.ру, Международная политика, международные отношения, Британия, Мир без границ

Британский премьер отставкой подал сигнал Европе - Дмитриев

14:22 22.06.2026 (обновлено: 14:33 22.06.2026)
 
© REUTERS / James Manning
- РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / James Manning
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Разжигатели войны в Европе получили сигнал из Лондона. Об этом 22 июня заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
Британский премьер-министр Кир Стармер объявил о своей отставке.

"Более года призывал его к этому шагу, фиксируя его провокационный курс на разжигание войны, провалы в миграционной политике и рост преступности, ошибки в энергетике и экономике, - сообщил Дмитриев. - Отставка Стармера — серьезный сигнал и для других разжигателей войны в Европе".
Также 22 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в общении с прессой выразил сомнения в том, что взгляды любого следующего британского премьера на отношения с Россией будут отличаться от позиции Стармера.
Ситуацию рассмотрела Мария Илащук в публикации Премьер со сроком годности: почему Стармер не усидел в кресле и что это значит для Киева
Больше новостей дня представлено в обзоре Неблагодарный Зеленский, провалы ВСУ, стремление Киева к медиапобедам. Хроника событий на 13:00 22 июня
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