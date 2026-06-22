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Британский премьер отставкой подал сигнал Европе - Дмитриев

Британский премьер отставкой подал сигнал Европе - Дмитриев - 22.06.2026 Украина.ру

Британский премьер отставкой подал сигнал Европе - Дмитриев

Разжигатели войны в Европе получили сигнал из Лондона. Об этом 22 июня заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

2026-06-22T14:22

2026-06-22T14:22

2026-06-22T14:33

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Британский премьер-министр Кир Стармер объявил о своей отставке."Более года призывал его к этому шагу, фиксируя его провокационный курс на разжигание войны, провалы в миграционной политике и рост преступности, ошибки в энергетике и экономике, - сообщил Дмитриев. - Отставка Стармера — серьезный сигнал и для других разжигателей войны в Европе".Также 22 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в общении с прессой выразил сомнения в том, что взгляды любого следующего британского премьера на отношения с Россией будут отличаться от позиции Стармера.Ситуацию рассмотрела Мария Илащук в публикации Премьер со сроком годности: почему Стармер не усидел в кресле и что это значит для КиеваБольше новостей дня представлено в обзоре Неблагодарный Зеленский, провалы ВСУ, стремление Киева к медиапобедам. Хроника событий на 13:00 22 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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