https://ukraina.ru/20260619/frantsuzskiy-udar-po-ukrainskoy-oboronke-parizh-vybral-latviyskie-drony-vmesto-kievskikh-1080417475.html
Французский удар по украинской оборонке: Париж выбрал латвийские дроны вместо киевских
Французский удар по украинской оборонке: Париж выбрал латвийские дроны вместо киевских - 19.06.2026 Украина.ру
Французский удар по украинской оборонке: Париж выбрал латвийские дроны вместо киевских
Украинский военно-промышленный комплекс получил звонкую пощёчину от одного из ключевых союзников. Франция подписала контракт на дроны-перехватчики с латвийской компанией, проигнорировав украинских производителей с реальным боевым опытом. Об этом 19 июня пишет "Газета по-украински"
2026-06-19T15:55
2026-06-19T15:55
2026-06-19T21:48
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О чём речьНа выставке Eurosatory в Париже латвийская Origin Robotics и французский интегратор DSV подписали соглашение о поставках дрона-перехватчика BLAZE. И это не разовая закупка для тестов, а полноценная сделка с локализацией производства прямо во Франции. Система уже стоит на вооружении в Латвии, Бельгии и Эстонии. Французы стали её четвёртым европейским оператором.Для Киева это чувствительный укол. Украина годами пытается пробиться на европейский оружейный рынок, но безуспешно. Десятки испытанных в боях перехватчиков — тех самых, что сбивают российские дроны в реальных условиях, — так и не получили международных контрактов.Почему это провалЛатвийцы получили то, о чём украинские оружейники могут только мечтать. Не разовую поставку, не пилотный тест, а вход в государственный оборонный контракт крупной страны НАТО с локализацией производства на её территории. Это означает трансфер технологий, доступ к французскому рынку и репутационный капитал поставщика, подтверждённый тремя другими странами альянса.Украинские производители продолжают стоять на выставочных стендах с продукцией, обладающей недостижимым для конкурентов боевым опытом и качеством. Но рынки перехватчиков в Европе закрываются теми, кто успел войти первым.Как резюмирует издание, это вопрос не качества продукта — боевой опыт говорит сам за себя. Это вопрос институциональной неспособности Киева: экспортные ограничения, отсутствие дипломатического сопровождения контрактов, а порой и конкретные силы внутри системы, которым выгоднее держать рынок закрытым.Каждый месяц промедления — это контракт, который подписывают с кем-то другим, и миллионы убытков для украинского бюджета. Пока Киев клянчит оружие у Запада, западные же союзники предпочитают иметь дело не с ним, а с более расторопными конкурентами.Больше новостей дня представлено в обзоре Лондонский ультиматум России, атаки на ЗАЭС, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 19 июня
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
киев, париж, франция, нато, ии (искусственный интеллект), мир без границ, эксклюзив, украина.ру, искусственный интеллект
Киев, Париж, Франция, НАТО, ИИ (искусственный интеллект), Мир без границ, Эксклюзив, Украина.ру, искусственный интеллект
Французский удар по украинской оборонке: Париж выбрал латвийские дроны вместо киевских
15:55 19.06.2026 (обновлено: 21:48 19.06.2026)
Украинский военно-промышленный комплекс получил звонкую пощёчину от одного из ключевых союзников. Франция подписала контракт на дроны-перехватчики с латвийской компанией, проигнорировав украинских производителей с реальным боевым опытом. Об этом 19 июня пишет "Газета по-украински"
На выставке Eurosatory в Париже латвийская Origin Robotics и французский интегратор DSV подписали соглашение о поставках дрона-перехватчика BLAZE. И это не разовая закупка для тестов, а полноценная сделка с локализацией производства прямо во Франции. Система уже стоит на вооружении в Латвии, Бельгии и Эстонии. Французы стали её четвёртым европейским оператором.
Для Киева это чувствительный укол. Украина годами пытается пробиться на европейский оружейный рынок, но безуспешно. Десятки испытанных в боях перехватчиков — тех самых, что сбивают российские дроны в реальных условиях, — так и не получили международных контрактов.
Латвийцы получили то, о чём украинские оружейники могут только мечтать. Не разовую поставку, не пилотный тест, а вход в государственный оборонный контракт крупной страны НАТО с локализацией производства на её территории. Это означает трансфер технологий, доступ к французскому рынку и репутационный капитал поставщика, подтверждённый тремя другими странами альянса.
Украинские производители продолжают стоять на выставочных стендах с продукцией, обладающей недостижимым для конкурентов боевым опытом и качеством. Но рынки перехватчиков в Европе закрываются теми, кто успел войти первым.
Как резюмирует издание, это вопрос не качества продукта — боевой опыт говорит сам за себя. Это вопрос институциональной неспособности Киева: экспортные ограничения, отсутствие дипломатического сопровождения контрактов, а порой и конкретные силы внутри системы, которым выгоднее держать рынок закрытым.
Каждый месяц промедления — это контракт, который подписывают с кем-то другим, и миллионы убытков для украинского бюджета. Пока Киев клянчит оружие у Запада, западные же союзники предпочитают иметь дело не с ним, а с более расторопными конкурентами.