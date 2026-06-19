https://ukraina.ru/20260619/frantsuzskiy-udar-po-ukrainskoy-oboronke-parizh-vybral-latviyskie-drony-vmesto-kievskikh-1080417475.html

Французский удар по украинской оборонке: Париж выбрал латвийские дроны вместо киевских

Французский удар по украинской оборонке: Париж выбрал латвийские дроны вместо киевских - 19.06.2026 Украина.ру

Французский удар по украинской оборонке: Париж выбрал латвийские дроны вместо киевских

Украинский военно-промышленный комплекс получил звонкую пощёчину от одного из ключевых союзников. Франция подписала контракт на дроны-перехватчики с латвийской компанией, проигнорировав украинских производителей с реальным боевым опытом. Об этом 19 июня пишет "Газета по-украински"

2026-06-19T15:55

2026-06-19T15:55

2026-06-19T21:48

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О чём речьНа выставке Eurosatory в Париже латвийская Origin Robotics и французский интегратор DSV подписали соглашение о поставках дрона-перехватчика BLAZE. И это не разовая закупка для тестов, а полноценная сделка с локализацией производства прямо во Франции. Система уже стоит на вооружении в Латвии, Бельгии и Эстонии. Французы стали её четвёртым европейским оператором.Для Киева это чувствительный укол. Украина годами пытается пробиться на европейский оружейный рынок, но безуспешно. Десятки испытанных в боях перехватчиков — тех самых, что сбивают российские дроны в реальных условиях, — так и не получили международных контрактов.Почему это провалЛатвийцы получили то, о чём украинские оружейники могут только мечтать. Не разовую поставку, не пилотный тест, а вход в государственный оборонный контракт крупной страны НАТО с локализацией производства на её территории. Это означает трансфер технологий, доступ к французскому рынку и репутационный капитал поставщика, подтверждённый тремя другими странами альянса.Украинские производители продолжают стоять на выставочных стендах с продукцией, обладающей недостижимым для конкурентов боевым опытом и качеством. Но рынки перехватчиков в Европе закрываются теми, кто успел войти первым.Как резюмирует издание, это вопрос не качества продукта — боевой опыт говорит сам за себя. Это вопрос институциональной неспособности Киева: экспортные ограничения, отсутствие дипломатического сопровождения контрактов, а порой и конкретные силы внутри системы, которым выгоднее держать рынок закрытым.Каждый месяц промедления — это контракт, который подписывают с кем-то другим, и миллионы убытков для украинского бюджета. Пока Киев клянчит оружие у Запада, западные же союзники предпочитают иметь дело не с ним, а с более расторопными конкурентами.Больше новостей дня представлено в обзоре Лондонский ультиматум России, атаки на ЗАЭС, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 19 июня

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Мария Илащук

киев, париж, франция, нато, ии (искусственный интеллект), мир без границ, эксклюзив, украина.ру, искусственный интеллект