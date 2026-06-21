В Киеве объявлена воздушная тревога. Новости СВО - 21.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260621/v-kieve-obyavlena-vozdushnaya-trevoga-novosti-svo-1080450470.html
В Киеве объявлена воздушная тревога. Новости СВО
В Киеве объявлена воздушная тревога. Новости СВО - 21.06.2026 Украина.ру
В Киеве объявлена воздушная тревога. Новости СВО
В украинкой столице объявлена воздушная тревога. Об этом и других военных новостях 21 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-21T10:48
2026-06-21T10:48
севастополь
крымский мост
украина
сергей аксенов
украина.ру
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1b/1043036625_0:92:1498:935_1920x0_80_0_0_400297c4e8e8d7b2c97b3d56d3a02c20.jpg
🟥 В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ — работают ПВО и мобильные огневые группы. Как сообщил губернатор Михаил Развозжаев, сбито пять беспилотников в районе Северной стороны и мыса Фиолент. По предварительной информации, никто из людей не пострадал. В связи с перегрузом электрических сетей за пределами города по команде диспетчера Филиала АО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ в Севастополе введён график временного отключения потребления электроэнергии. На карте показаны обесточенные районы;🟥 Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено;🟥 До 40 российских дронов сейчас находятся в небе над Украиной, сообщают украинские мониторинговые телеграм-каналы;🟥 Продажу топлива прекратили на АЗС в Крыму как за наличный, так и безналичный расчет. Оно будет отпускаться только госслужбам, сообщил глава региона Сергей Аксенов.Ранее оперштаб Кубани сообщал, что возгорание произошло на нефтяном терминале в поселке Чушка Краснодарского края из-за атаки украинских дальних дронов-камикадзе;🟥 С 21 июня паромы через Керченскую переправу временно не будут ходить, сообщает оперштаб Кубани."Поскольку большегрузному транспорту запрещен проезд по Крымскому мосту, водителям нужно выбирать альтернативный сухопутный маршрут - трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь", - сообщают в ведомстве. Также в оперштабе отметили, что сегодня закрыт КПП "Успенка" в ДНР.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на паром, топливо в Крыму. Хроника событий на утро 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
севастополь
крымский мост
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1b/1043036625_44:0:1348:978_1920x0_80_0_0_7bc301bf7f1bf5c971126cde2c97ef1b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
севастополь, крымский мост, украина, сергей аксенов, украина.ру, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Севастополь, Крымский мост, Украина, Сергей Аксенов, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

В Киеве объявлена воздушная тревога. Новости СВО

10:48 21.06.2026
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота РСЗО "Град" в зоне проведения СВО
Работа РСЗО Град в зоне проведения СВО
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В украинкой столице объявлена воздушная тревога. Об этом и других военных новостях 21 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟥 В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ — работают ПВО и мобильные огневые группы. Как сообщил губернатор Михаил Развозжаев, сбито пять беспилотников в районе Северной стороны и мыса Фиолент. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.
В связи с перегрузом электрических сетей за пределами города по команде диспетчера Филиала АО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ в Севастополе введён график временного отключения потребления электроэнергии. На карте показаны обесточенные районы;
🟥 Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено;
🟥 До 40 российских дронов сейчас находятся в небе над Украиной, сообщают украинские мониторинговые телеграм-каналы;
🟥 Продажу топлива прекратили на АЗС в Крыму как за наличный, так и безналичный расчет. Оно будет отпускаться только госслужбам, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Ранее оперштаб Кубани сообщал, что возгорание произошло на нефтяном терминале в поселке Чушка Краснодарского края из-за атаки украинских дальних дронов-камикадзе;
🟥 С 21 июня паромы через Керченскую переправу временно не будут ходить, сообщает оперштаб Кубани.
"Поскольку большегрузному транспорту запрещен проезд по Крымскому мосту, водителям нужно выбирать альтернативный сухопутный маршрут - трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь", - сообщают в ведомстве.
Также в оперштабе отметили, что сегодня закрыт КПП "Успенка" в ДНР.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на паром, топливо в Крыму. Хроника событий на утро 21 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СевастопольКрымский мостУкраинаСергей АксеновУкраина.руВооруженные силы УкраиныСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:24Туск назвал стратегической ошибкой углубление конфликта между Варшавой и Киевом
17:02Вэнс сообщил о прогрессе на переговорах США и Ирана в Швейцарии
16:34В Ирландии массово выселят украинских беженцев из отелей
16:33Двое погибших и девять раненых: ВСУ нанесли серию ударов по Херсонской области
16:15В Швейцарии стартовали переговоры между Ираном и США
16:00От Чичагова до Чичагова: зигзаг бессарабской политики России
15:55Глава МИД Британии призвала Стармера уйти в отставку
15:52Харьков под ударом, "Герань" разнесла склад ВСУ — новости СВО
15:30Евросоюз нашёл замену США
15:11Иран назвал условие, без которого диалога с США не будет
15:01В Крыму прекратили продажу топлива для физических и юридических лиц
15:00Вертолёт Robinson пропал с радаров в Приморье
14:46ПВО отразила атаку на Севастополь, ВС РФ нанесли удары по объектам на Украине. Новости СВО
14:38Сибига объявил войну Варшаве
14:37Фиктивное повышение зарплат и реальное крепостное право. Что говорят на Украине о реформе от Минобороны
14:31Почти 60% поляков считают, что Зеленский негативно относится к Польше
14:09Силовое воздействие на Европу: как России победить Украину и предотвратить будущую войну
14:02ВС РФ успешное наступают на трёх направлениях: сводка Минобороны
13:30Лавров обвинил страны ЕС в попытках сбить США с курса урегулирования конфликта на Украине
13:25Украинский МИД пригрозил Польше, обстрелы и налёты. Хроники событий на 13:00 21 июня
Лента новостейМолния