https://ukraina.ru/20260621/v-kieve-obyavlena-vozdushnaya-trevoga-novosti-svo-1080450470.html
В Киеве объявлена воздушная тревога. Новости СВО
В Киеве объявлена воздушная тревога. Новости СВО - 21.06.2026 Украина.ру
В Киеве объявлена воздушная тревога. Новости СВО
В украинкой столице объявлена воздушная тревога. Об этом и других военных новостях 21 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-21T10:48
2026-06-21T10:48
2026-06-21T10:48
севастополь
крымский мост
украина
сергей аксенов
украина.ру
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
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🟥 В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ — работают ПВО и мобильные огневые группы. Как сообщил губернатор Михаил Развозжаев, сбито пять беспилотников в районе Северной стороны и мыса Фиолент. По предварительной информации, никто из людей не пострадал. В связи с перегрузом электрических сетей за пределами города по команде диспетчера Филиала АО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ в Севастополе введён график временного отключения потребления электроэнергии. На карте показаны обесточенные районы;🟥 Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено;🟥 До 40 российских дронов сейчас находятся в небе над Украиной, сообщают украинские мониторинговые телеграм-каналы;🟥 Продажу топлива прекратили на АЗС в Крыму как за наличный, так и безналичный расчет. Оно будет отпускаться только госслужбам, сообщил глава региона Сергей Аксенов.Ранее оперштаб Кубани сообщал, что возгорание произошло на нефтяном терминале в поселке Чушка Краснодарского края из-за атаки украинских дальних дронов-камикадзе;🟥 С 21 июня паромы через Керченскую переправу временно не будут ходить, сообщает оперштаб Кубани."Поскольку большегрузному транспорту запрещен проезд по Крымскому мосту, водителям нужно выбирать альтернативный сухопутный маршрут - трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь", - сообщают в ведомстве. Также в оперштабе отметили, что сегодня закрыт КПП "Успенка" в ДНР.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на паром, топливо в Крыму. Хроника событий на утро 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1b/1043036625_44:0:1348:978_1920x0_80_0_0_7bc301bf7f1bf5c971126cde2c97ef1b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
севастополь, крымский мост, украина, сергей аксенов, украина.ру, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Севастополь, Крымский мост, Украина, Сергей Аксенов, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация
В Киеве объявлена воздушная тревога. Новости СВО
В украинкой столице объявлена воздушная тревога. Об этом и других военных новостях 21 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟥 В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ — работают ПВО и мобильные огневые группы. Как сообщил губернатор Михаил Развозжаев, сбито пять беспилотников в районе Северной стороны и мыса Фиолент. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.
В связи с перегрузом электрических сетей за пределами города по команде диспетчера Филиала АО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ в Севастополе введён график временного отключения потребления электроэнергии. На карте показаны обесточенные районы;
🟥 Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено;
🟥 До 40 российских дронов сейчас находятся в небе над Украиной, сообщают украинские мониторинговые телеграм-каналы;
🟥 Продажу топлива прекратили на АЗС в Крыму как за наличный, так и безналичный расчет. Оно будет отпускаться только госслужбам, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Ранее оперштаб Кубани сообщал, что возгорание произошло на нефтяном терминале в поселке Чушка Краснодарского края из-за атаки украинских дальних дронов-камикадзе;
🟥 С 21 июня паромы через Керченскую переправу временно не будут ходить, сообщает оперштаб Кубани.
"Поскольку большегрузному транспорту запрещен проезд по Крымскому мосту, водителям нужно выбирать альтернативный сухопутный маршрут - трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь", - сообщают в ведомстве.
Также в оперштабе отметили, что сегодня закрыт КПП "Успенка" в ДНР.
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