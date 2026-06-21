https://ukraina.ru/20260621/v-kieve-obyavlena-vozdushnaya-trevoga-novosti-svo-1080450470.html

В Киеве объявлена воздушная тревога. Новости СВО

В Киеве объявлена воздушная тревога. Новости СВО - 21.06.2026 Украина.ру

В Киеве объявлена воздушная тревога. Новости СВО

В украинкой столице объявлена воздушная тревога. Об этом и других военных новостях 21 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-21T10:48

2026-06-21T10:48

2026-06-21T10:48

севастополь

крымский мост

украина

сергей аксенов

украина.ру

вооруженные силы украины

сво

спецоперация

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🟥 В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ — работают ПВО и мобильные огневые группы. Как сообщил губернатор Михаил Развозжаев, сбито пять беспилотников в районе Северной стороны и мыса Фиолент. По предварительной информации, никто из людей не пострадал. В связи с перегрузом электрических сетей за пределами города по команде диспетчера Филиала АО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ в Севастополе введён график временного отключения потребления электроэнергии. На карте показаны обесточенные районы;🟥 Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено;🟥 До 40 российских дронов сейчас находятся в небе над Украиной, сообщают украинские мониторинговые телеграм-каналы;🟥 Продажу топлива прекратили на АЗС в Крыму как за наличный, так и безналичный расчет. Оно будет отпускаться только госслужбам, сообщил глава региона Сергей Аксенов.Ранее оперштаб Кубани сообщал, что возгорание произошло на нефтяном терминале в поселке Чушка Краснодарского края из-за атаки украинских дальних дронов-камикадзе;🟥 С 21 июня паромы через Керченскую переправу временно не будут ходить, сообщает оперштаб Кубани."Поскольку большегрузному транспорту запрещен проезд по Крымскому мосту, водителям нужно выбирать альтернативный сухопутный маршрут - трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь", - сообщают в ведомстве. Также в оперштабе отметили, что сегодня закрыт КПП "Успенка" в ДНР.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на паром, топливо в Крыму. Хроника событий на утро 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

севастополь

крымский мост

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севастополь, крымский мост, украина, сергей аксенов, украина.ру, вооруженные силы украины, сво, спецоперация