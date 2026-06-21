https://ukraina.ru/20260621/spetsialnaya-kulturnaya-operatsiya-russkiy-put-1080451929.html

Специальная культурная операция. Русский путь

Специальная культурная операция. Русский путь - 21.06.2026 Украина.ру

Специальная культурная операция. Русский путь

Друзья с Донбасса подарили своеобразный сувенир. Из осколков мин различного калибра, которыми наци обстреливали Донецк, сварена впечатляющая композиция: герб России, подставка для авторучки и бутон розы. Филигранная работа. Но суть ее не только в демонстрации кузнечного мастерства

2026-06-21T11:20

2026-06-21T11:20

2026-06-21T11:20

мнения

россия

геленджик

британия

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Она воплощает неожиданную близость, перетекание друг в друга таких полярных сущностей, как ужас и радость, смерть и рождение, творчество и разрушение… Шире говоря, это композиция из войны и культуры.Поразительно, но они часто почти смыкаются, соприкасаются, взаимодействуют самым причудливым и неожиданным образом.В этом плане, конечно же, впечатляли два, казалось бы, бесконечно далеких события прошедших недель. Торжественное открытие винного города "Белый мыс" в Геленджике. И кощунственный удар украинским дроном по Панораме Севастопольской обороны.Для меня это события фактически одного ряда. Хотя и относятся к различным государственным жанрам - успеху и испытанию. Но поводов для размышления и понимания реальности дают одинаково много…Вино - не просто напиток. Это конечный продукт сборки громадного количества навыков, представлений, компетенций, традиций и смыслов.Много лет назад, в одном далеком поместье, сдавал экзамен на "сэра винного ордена". Пять раз проваливал испытание. Главный рыцарь ордена, сотрясая фирменным плащом, с возмущением отчитал меня за недостаточное усердие, плохую подготовку. Попытался оправдаться тем, что, мол, отвлекался на политику.Мэтр взревел на весь необъятный подвал, где проходил экзамен: "Политику? Но вино и политика - это противоположные сущности. Вино - про то, как убить в себе дракона. Политика - про то, как убить в себе рыцаря…".Не думаю столь радикально. Однако учитываю факт, что Римская империя в период своего могущества фактически не выходила за пределы виноградного пояса.Маркс позднее объяснил, что человек, производя некий продукт, одновременно производит и себя. Чем сложнее, многограннее, деликатнее процесс производства, тем богаче соответствующие качества созидателя. Сравните-ка протокол создания высокого вина и хм… "протокол" перегона первака.Я уже не говорю про процесс потребления. Можно часами умно витийствовать о сложнейших нюансах бытия за искристым бокалом. А вот за стаканом с мутной сивухой - это вряд ли. Или вот, воин после бокала - совсем не воин после стакана. В общем, истина в вине. А в горькой - забытье…Кстати говоря, еще в довоенное время советское руководство в лице наркома Анастаса Микояна прилагало немало усилий для возрождения плана князя Льва Голицына о переводе страны из водочной в винную ойкумену. Отечественная война с неизбежными "фронтовыми сто грамм" помешала тогда.А сегодня музей этому системному винофилу, философу лозы, фанату русского шампанского, открыт в "Белом мысе" Геленджика. Процесс пошел?Когда-то мне, полному профану в вопросах футбола, удалось выиграть спор по поводу будущего победителя мундиаля. Там на финише сошлись страны водочной, пивной и винной ориентации. Я сделал ставку на последнюю. Да, всякое случается. Но рано или поздно культура берет свое.Нет, конечно, вино - не философский камень. Не панацея победы. Но важный индикатор отношения общества к культуре. Не только потребления, но и созидания. Стремления не к горю, а к радости…Теперь не о радостном, а о драматичном. Панорама. Помню свой абсолютный восторг в детстве, когда впервые увидел это произведение. Поразило чувство органичного единства нашего мира - от медной солдатской кружки до чугунной редутной пушки. Уже тогда пришло понимание: "наше" - не то, что захвачено, отобрано, украдено у чужих, а то, что создано, сохранено, защищено своими.Культура - это об этом. "Культурный слой" - это органическое единство "своих" вещей, идей, представлений…Помню споры в одном европейском парламенте. Визави в очередной раз уныло утверждали, что Европейский союз возник из сообщества угля и стали. А я предполагал, что уголь самой высокой калорийности вкупе с самой легированной сталью не превратился бы в самое амбициозное межгосударственное объединение без объединяющей культуры. Без итальянского кинематографа, без французского шансона, без немецкой литературы…И крах ЕС начался не с коллапса английских угольных шахт или проблем люксембургских сталеплавильных линий. Он начался с обветшания, прорех, расползания общеевропейской культурной оболочки.Услышал недавно брутальное, но емкое метафорическое описание противника одним опытным штурмом с ЛБС. Он вспоминал свои детские шалости, когда в известное резиновое изделие пацаны заливали ведро воды. Получался такой себе конкретный бурдюк. Но стоило его проколоть, как он превращался в аморфную лужу.Не знаю, насчет ближайших военных реалий, но в качестве образа перспектив европейского альянса сравнение заманчиво. Истончен до предела единый культурный слой, объединяющий "европейские ценности". Как и самих ценностей осталось маловато. Благо, что основная часть сохранена в России.В сложившейся ситуации победит та сторона, у которой этот слой окажется крепче и толще.Атака на Панораму - попытка прорвать российский культурный слой. Вероятно, бриттами. Точнее, как в анекдоте: "известным "инструментом" водила рука королевы". В данном случае украинский "инструмент", скорее всего, был в цепких английских руках. Почерк их.Для бриттов Оборона Севастополя в далекую Крымскую войну давно перестала быть военным событием. Превратилась в событие мегакультурное.Наверное, сразу после стихотворения Альфреда Теннисона "Атака легкой бригады".В этой "безумной", по мнению самих западных историков, атаке погибло в десять раз меньше английских улан, чем погибает в день украинских вояк. Но поэту удалось поднять событие до эпических высот: "слава героев вовек не затмится, вовек не рассеется в прах."Британская империя ткала свою культурную оболочку из героизма, прогрессизма и мессианства "белого человека". А после своего разрушения фактически подарила ее обрывки Старому Свету.Евросоюз - проект Британии. Те же "Битлы" сделали для объединения континента больше, чем все европейские промышленные магнаты вместе взятые. И Британия же первой покинула "кучу-малу" в преддверии краха. Чтоб не пострадать во время предстоящей катастрофы.У английских врачей медицины катастроф прописано правило: "в момент разрушения держитесь подальше от эпицентра."Да и задача этого союза была уже фактически выполнена - всех европейцев перевели на английский язык. Вот вроде бы гонористой Венгрии пришлось даже увольнять министра, не говорившего на английском. Язык ведь не только средство общения, а форма культуры. Вон, Индия приглашена на G7 не по экономическому признаку, а лингвистическому - все говорят на одном языке. И думают соответственно…Бритты интуитивно понимают, что идет соперничество суть удерживающих оболочек - как во время сражения дирижаблей. Поэтому и нанесли удар по Панораме. По сакральному месту, где впервые состоялся акт разрыва англосаксонской культурной оболочки. Не "цельнометаллической" на поверку оказалась она. Надеялись, видимо, также пробить русские покровы.Не понимают супостаты всю многослойность русской окормляющей духовности. И не поймут…Недавно посетил под Балаклавой известное место атаки английской легкой кавалерии. Там в распадке сейчас небольшая, но очень продвинутая частная винодельня. Посмотрел сквозь запотевший бокал на Федюхины высоты, откуда стреляла наша артиллерия. Добивал европейцев, по злой иронии, полк подполковника Еропкина.Павших тогда, заблудших храбрецов, безусловно, жалко. Хотя они знали, что едут за чужие моря убивать, а не торговать.А напиток здесь создают дивный. Это я как сэр винного ордена утверждаю. Настоящее крымское вино.О событиях культуры за неделю - в материале Трамп смотрит "Машу и Медведя", в Киево-Печерской лавре замазывают иконы русских святых. События культуры.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

мнения, россия, геленджик, британия