"Руссо-Балт": любимый автомобиль царя, первым добравшийся до вершины Везувия - 21.06.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20260621/russo-balt-lyubimyy-avtomobil-tsarya-pervym-dobravshiysya-do-vershiny-vezuviya-1080349850.html
"Руссо-Балт": любимый автомобиль царя, первым добравшийся до вершины Везувия
"Руссо-Балт": любимый автомобиль царя, первым добравшийся до вершины Везувия - 21.06.2026 Украина.ру
"Руссо-Балт": любимый автомобиль царя, первым добравшийся до вершины Везувия
21 июня 1909 года с конвейера "Русско-Балтийского вагонного завода" сошёл первый серийный автомобиль в России – "Руссо-Балт". Он появился благодаря решению руководителя завода, уроженца Слобожанщины Михаила Шидловского
2026-06-21T08:00
2026-06-21T08:00
история
история
российская империя
россия
рига
николай ii
генштаб
ижорские заводы
1910-е
1900-е
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Первая информация об автомобильном производстве России появилась 130 лет назад – 8 июня 1896 года на рекламной странице газеты "Новое время". Там Машиностроительный, чугунно и медно-литейный завод Е.А. Яковлева рекламировал свои "Самодвижущееся экипажи". 14 июля один из них был представлен на выставке в Нижнем Новгороде, что ознаменовало начало российского автопрома.В последующие годы в стране было создано свыше 10 предприятий по выпуску автомобильной техники, однако во всех случаях речь шла о штучном производстве. Кроме того, русские инженеры и изобретатели пробовали свои силы на автомобильных заводах в Европе.К примеру, уроженец Бердянска Борис Луцкий, который с середины 1890-х работал в германской компании Daimler-Motoren-Gesellschaft совместно с Готлибом Даймлером и Вильгельмом Майбахом, в 1902 году представил на манёврах под Курском произведённые в Берлине грузовик и четырёхместный легковой автомобиль "для штабной службы". Новинки осмотрел сам император Николай II, но заказов Луцкий не получил.Двумя годами ранее он обратился с письмом к русскому военному агенту в Берлине, предлагая военному ведомству России проект нового автомобиля, оснащенного пулемётом. Однако Артиллерийский комитет оставил предложение без ответа.В отличие от выходца из семьи крещёных евреев Бориса Луцкого, представителю древнего и уважаемого дворянского рода, Михаилу Шидловскому, было легко находить общий язык с высокопоставленными особами. Шидловские были внесены в VI часть дворянской родословной книги Харьковской, Воронежской, Екатеринославской и Московской губерний, и считались богатейшими землевладельцами Слобожанщины.Но Михаилу Шидловскому претила жизнь помещика. Он окончил Морской кадетский корпус, на броненосном фрегате "Князь Пожарский" прошёл от Балтики до Тихого океана, участвовал в гидрографических работах у побережья Сахалина. Позже он окончил Александровскую военно-юридическую академию, а после выхода в отставку служил в Министерстве финансов. Здесь он стал членом Государственного совета Российской империи и действительным статским советником (чин соответствовал воинскому званию генерал-майора).В 1907 году Шидловский был избран сначала членом, а потом и председателем правления "Русско-Балтийского вагонного завода" (РБВЗ). Рижский завод был одним из крупнейших машиностроительных предприятий в России, однако после русско-японской войны число заказов упало. И тогда Шидловский предложил расширить линейку продукции, начав серийный выпуск автомобилей.В 1908 году на "Русско-Балтийском вагонном заводе" был создан автомобильный отдел под управлением Ивана Фрязиновского. РБВЗ давно сотрудничал с бельгийской компанией Fondu, выпускавшей не только железнодорожное оборудование, но и автомобили, у бельгийцев купили лицензию на производство модели Fondu 24/30CV (24 означало расчётную, а 30 – максимальную мощность двигателя в лошадиных силах). Кроме того, русским также удалось сманить разработчика автомобилей Fondu – 26-летнего швейцарца Жюльена Поттера́.Новый автомобиль поначалу решили назвать на французский манер – Russo-Baltique (Руссо-Балтик), но в итоге название было сокращено до "Руссо-Балт". Шасси практически полностью было позаимствовано у бельгийских машин, двигатель мало чем отличался от большинства моторов того времени. Несмотря на это автомобили "Руссо-Балт" получились вполне самостоятельным продуктом. В частности, подвеска задних колес была сделана так, чтобы обеспечить удобную езду по булыжнику и грунтовым дорогам.Под автомобильное производство на РБВЗ выделили новое помещение, где были установлены 142 новых импортных станка, причём завод самостоятельно освоил конвейерное производство, следуя примеру "Форда". Первая партия "Руссо-Балтов" С24/30 выехала за ворота завода 8 июня 1909 года."Построенный на Русско-Балтийском вагонном заводе автомобиль на днях совершил пробную поездку, которая дала очень хорошие результаты. Этот автомобиль гоночной системы имеет 24 л.с. и будет участвовать в предстоящих автомобильных гонках Петербург-Рига. Это первый случай постройки автомобиля не только в Риге, но и в России", – писала тогда газета "Рижская жизнь"."Русские автомобили, специально приспособленные для русских дорог и изготовленные исключительно из русского материала" – гласил рекламный слоган компании. В то время "Руссо-Балт" был настоящим автомобилем для отечественных дорог – надёжным, с высокой проходимостью. Его технические характеристики также были впечатляющими для того времени: модель С24/30 имела максимальную мощность почти в 40 л.с. и развивала скорость до 90 км/ч. "Мерседес Бенц 22/40" при той же мощности развивал только 70 км/ч.На машины "Руссо-Балт" действовала гарантия в 6 месяцев. Завод обещал бесплатно починить или заменить поломанные детали, если они вышли из строя не по вине водителя. При этом благодаря новым станкам каждая деталь была взаимозаменяема с другой из той же партии. Ещё одним преимуществом "Руссо-Балта" стало большое разнообразие кузовов (от классических "ландоле" и "торпедо" – до "лимузина", "дубль-фаэтона" и спортивных вариантов), а позже и моторов.В начале ХХ века главным способом демонстрации качества автомобилей были автопробеги. Уже в августе 1909 года 19 автомобилей "Руссо-Балт С24/30" отправились в свой первый автопробег по маршруту длиной в 1177 км – из Санкт-Петербурга в Ригу и обратно. До финиша добралось всего 8 автомобилей, и только один из них прошел всю дистанцию без штрафных очков (им управлял сам Поттера), однако это был безусловный успех. А в сентябре 1910 года "Руссо-Балт С24/30" под управлением известного журналиста и гонщика Андрея Нагеля первым в мире добрался до вершины Везувия.В 1912 году "Руссо-Балт С24/55" под управлением Нагеля принял участие во втором ралли Монте-Карло, куда нужно было добраться своим ходом из Санкт-Петербурга. Русский экипаж финишировал первым, но получил 9-е место в общем зачёте. При этом русские гонщики получили специальный приз за наибольшую пройденную дистанцию. Нагель был награждён орденом Святой Анны III степени. А через несколько месяцев на том же "Руссо-Балте" он занял второе место на ралли Сан-Себастьян.Продажи "Руссо-Балта" начались в мае 1910 года, стоимость автомобилей варьировалась от 5,5 до 8 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Одними из первых владельцев "Руссо-Балта" стали граф Сергей Витте и императрица Александра Фёдоровна. В семье Николая II "Руссо-Балт" пришелся ко двору, в гараже самого императора было два таких автомобиля, великий князь Константин Константинович имел три "Руссо-Балта", а бюджетную модель "Руссо-Балт К12/20" приобрела великая княжна Мария Павловна.1910 год в целом стал знаковым для "Руссо-Балта". Во-первых, заместителем директора автомобильного производства РБВЗ стал талантливый инженер, выпускник Харьковского технологического института Дмитрий Бондарев. В 1915 году он стал первым директором завода Автомобильного московского общества (АМО – ЗиС – ЗиЛ).Во-вторых, Управление военных сообщений Генштаба направило на предприятие для инспекции капитана Петра Секретева, создателя первой автомобильной роты. Тот признал завод пригодным для ежегодного выпуска 300 автомобилей.Однако даже начало выпуска грузовиков в 1912 году не принесло РБВЗ военных заказов. Это случилось лишь после того, как на заводе был создан авиационный отдел, на должность руководителя и конструктора которого был приглашён Игорь Сикорский, и начался выпуск тяжёлых бомбардировщиков "Илья Муромец" (в других странах подобные самолёты появились только в 1916-м).В марте 1914 года Русско-Балтийскому вагонному заводу заказали 15 автомобилей для воздухоплавательных частей. Автомобили были изготовлены к августу, когда уже началась Первая мировая война.Как правило, в армии "Руссо-Балты" становились штабными машинами и автомобилями для эвакуации раненых. Кроме того, Ижорский завод в Колпино на шасси модели С запустил производство лёгких броневиков.В сентябре 1915 года автомобильный отдел РБВЗ из Риги был эвакуирован в Москву, а часть оборудования отправлена в автомастерские Петрограда. Там, а также на запущенном 1 июля 1917 заводе в Филях, было произведено около пятидесяти "Руссо-Балтов" из старого задела. Всего в 1909-18 годах было выпущено 625 "Руссо-Балтов": 559 легковых автомобилей и 66 грузовиков. Единственный сохранившийся автомобиль тех лет экспонируется в Политехническом музее – это модель К12/20 выпуска 1911 года с шасси № 73. Считается, что всего в мире сохранились три комплектных экземпляра исторических моделей "Руссо-Балт".В 1918 году завод в Филях был национализирован и получил название 1-го Бронетанкового автозавода объединения "Промбронь". В 1922 году этот завод выпустил 4 или 5 автомобилей на переделанной базе "Руссо-Балт С24/40" (в частности, колёса со спицами были заменены на цельнолитые), два из которых приняли участие во Всесоюзном автопробеге 1923 года. Сейчас его территорию использует АО "Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева".В опустевших цехах бывшего РБВЗ в Риге в годы первой Латвийской республики работали многочисленные кустарные мастерские. Со второй половины 1940-х и до начала 1990-х годов в этих помещениях размещался 29-й авторемонтный завод МО СССР. Во времена перестройки при заводе был организован кооператив "Руссо-Балт", производивший прицепы к легковым автомобилям.Бренд "Руссо-Балт" в современной России попытались возродить дважды. В 2006 году автомобильное ателье A:Level представило концепт-кар "Russo-Baltique Impression" на базе спортивного купе "Mercedes-Benz". Автомобиль предполагали выпускать по 10-15 экземпляров в год по цене $ 1,8 млн, но проект заглох.А в январе 2026 года было объявлено, что ООО "Руссо-Балтъ" из Перми приобрело права на дореволюционный бренд, и показало свой первый проект – электрофургон Ф200 с футуристичным дизайном в стиле Tesla Cybertruck. Ныне он проходит сертификацию. Начало продаж было анонсировано на 2027 год с начальной ценой в 6,5 млн рублей.Профильные сайты на Западе сразу отметили, что "Руссо-Балт" Ф200 как две капли воды похож на китайский электрофургон Weiqiao New Energy V90, который в России стоит чуть больше миллиона. В российской компании настаивают, что делают оригинальный автомобиль, но в марте рекомендованная цена была снижена до 5 млн.
https://ukraina.ru/20190829/1024781455.html
https://ukraina.ru/20260610/investory-dlya-novorossii-nizhegorodskaya-vystavka-i-franko-belgiyskaya-finansovaya-interventsiya-1080017263.html
https://ukraina.ru/20220516/1033969733.html
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Олег Хавич
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история, российская империя, россия, рига, николай ii, генштаб, ижорские заводы, 1910-е, 1900-е, автомобили, автотранспорт, автомобиль, сикорский
История, История, Российская империя, Россия, Рига, Николай II, Генштаб, Ижорские заводы, 1910-е, 1900-е, автомобили, автотранспорт, автомобиль, Сикорский

"Руссо-Балт": любимый автомобиль царя, первым добравшийся до вершины Везувия

08:00 21.06.2026
 
© Фото : Открытый источникПервый "Руссо-балт" во время пробега, август 1909 года
Первый Руссо-балт во время пробега, август 1909 года - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото : Открытый источник
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
21 июня 1909 года с конвейера "Русско-Балтийского вагонного завода" сошёл первый серийный автомобиль в России – "Руссо-Балт". Он появился благодаря решению руководителя завода, уроженца Слобожанщины Михаила Шидловского
Первая информация об автомобильном производстве России появилась 130 лет назад – 8 июня 1896 года на рекламной странице газеты "Новое время". Там Машиностроительный, чугунно и медно-литейный завод Е.А. Яковлева рекламировал свои "Самодвижущееся экипажи". 14 июля один из них был представлен на выставке в Нижнем Новгороде, что ознаменовало начало российского автопрома.
В последующие годы в стране было создано свыше 10 предприятий по выпуску автомобильной техники, однако во всех случаях речь шла о штучном производстве. Кроме того, русские инженеры и изобретатели пробовали свои силы на автомобильных заводах в Европе.
К примеру, уроженец Бердянска Борис Луцкий, который с середины 1890-х работал в германской компании Daimler-Motoren-Gesellschaft совместно с Готлибом Даймлером и Вильгельмом Майбахом, в 1902 году представил на манёврах под Курском произведённые в Берлине грузовик и четырёхместный легковой автомобиль "для штабной службы". Новинки осмотрел сам император Николай II, но заказов Луцкий не получил.
Двумя годами ранее он обратился с письмом к русскому военному агенту в Берлине, предлагая военному ведомству России проект нового автомобиля, оснащенного пулемётом. Однако Артиллерийский комитет оставил предложение без ответа.
В отличие от выходца из семьи крещёных евреев Бориса Луцкого, представителю древнего и уважаемого дворянского рода, Михаилу Шидловскому, было легко находить общий язык с высокопоставленными особами. Шидловские были внесены в VI часть дворянской родословной книги Харьковской, Воронежской, Екатеринославской и Московской губерний, и считались богатейшими землевладельцами Слобожанщины.
- РИА Новости, 1920, 29.08.2019
29 августа 2019, 15:01
До Джона Юза: украинская версия основания Донецка с последующим разоблачениемСтопятидесятилетие Донецка вызывает множество вопросов не только общего свойства, но и связанных с историей и географией. Один из них напрашивается сам по себе. Как известно, валлийский предприниматель Джон Юз в сентябре 1870 г. приступил к строительству завода и поселка возле речки Кальмиус. Ну а до приезда британской команды кто здесь жил и как?
Но Михаилу Шидловскому претила жизнь помещика. Он окончил Морской кадетский корпус, на броненосном фрегате "Князь Пожарский" прошёл от Балтики до Тихого океана, участвовал в гидрографических работах у побережья Сахалина. Позже он окончил Александровскую военно-юридическую академию, а после выхода в отставку служил в Министерстве финансов. Здесь он стал членом Государственного совета Российской империи и действительным статским советником (чин соответствовал воинскому званию генерал-майора).
В 1907 году Шидловский был избран сначала членом, а потом и председателем правления "Русско-Балтийского вагонного завода" (РБВЗ). Рижский завод был одним из крупнейших машиностроительных предприятий в России, однако после русско-японской войны число заказов упало. И тогда Шидловский предложил расширить линейку продукции, начав серийный выпуск автомобилей.
В 1908 году на "Русско-Балтийском вагонном заводе" был создан автомобильный отдел под управлением Ивана Фрязиновского. РБВЗ давно сотрудничал с бельгийской компанией Fondu, выпускавшей не только железнодорожное оборудование, но и автомобили, у бельгийцев купили лицензию на производство модели Fondu 24/30CV (24 означало расчётную, а 30 – максимальную мощность двигателя в лошадиных силах). Кроме того, русским также удалось сманить разработчика автомобилей Fondu – 26-летнего швейцарца Жюльена Поттера́.
© commons.wikimedia.orgПервый русский автомобиль Яковлева и Фрезе. Выставка в Нижнем Новгороде, 1896 год
Первый русский автомобиль Яковлева и Фрезе. Выставка в Нижнем Новгороде, 1896 год - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© commons.wikimedia.org
Первый русский автомобиль Яковлева и Фрезе. Выставка в Нижнем Новгороде, 1896 год
Новый автомобиль поначалу решили назвать на французский манер – Russo-Baltique (Руссо-Балтик), но в итоге название было сокращено до "Руссо-Балт". Шасси практически полностью было позаимствовано у бельгийских машин, двигатель мало чем отличался от большинства моторов того времени. Несмотря на это автомобили "Руссо-Балт" получились вполне самостоятельным продуктом. В частности, подвеска задних колес была сделана так, чтобы обеспечить удобную езду по булыжнику и грунтовым дорогам.
Под автомобильное производство на РБВЗ выделили новое помещение, где были установлены 142 новых импортных станка, причём завод самостоятельно освоил конвейерное производство, следуя примеру "Форда". Первая партия "Руссо-Балтов" С24/30 выехала за ворота завода 8 июня 1909 года.
"Построенный на Русско-Балтийском вагонном заводе автомобиль на днях совершил пробную поездку, которая дала очень хорошие результаты. Этот автомобиль гоночной системы имеет 24 л.с. и будет участвовать в предстоящих автомобильных гонках Петербург-Рига. Это первый случай постройки автомобиля не только в Риге, но и в России", – писала тогда газета "Рижская жизнь".
Нижегородская выставка 1896 года. Павильон Днепровских металлургических заводов - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
10 июня, 08:00История
Инвесторы для Новороссии. Нижегородская выставка и франко-бельгийская финансовая интервенция9 июня 1896 года в Нижнем Новгороде открылась XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка. Этот крупнейший в дореволюционной истории деловой форум привёл к небывалому по тем временам инвестиционному буму и ускорению индустриализации новороссийской промышленности.
"Русские автомобили, специально приспособленные для русских дорог и изготовленные исключительно из русского материала" – гласил рекламный слоган компании. В то время "Руссо-Балт" был настоящим автомобилем для отечественных дорог – надёжным, с высокой проходимостью. Его технические характеристики также были впечатляющими для того времени: модель С24/30 имела максимальную мощность почти в 40 л.с. и развивала скорость до 90 км/ч. "Мерседес Бенц 22/40" при той же мощности развивал только 70 км/ч.
На машины "Руссо-Балт" действовала гарантия в 6 месяцев. Завод обещал бесплатно починить или заменить поломанные детали, если они вышли из строя не по вине водителя. При этом благодаря новым станкам каждая деталь была взаимозаменяема с другой из той же партии. Ещё одним преимуществом "Руссо-Балта" стало большое разнообразие кузовов (от классических "ландоле" и "торпедо" – до "лимузина", "дубль-фаэтона" и спортивных вариантов), а позже и моторов.
В начале ХХ века главным способом демонстрации качества автомобилей были автопробеги. Уже в августе 1909 года 19 автомобилей "Руссо-Балт С24/30" отправились в свой первый автопробег по маршруту длиной в 1177 км – из Санкт-Петербурга в Ригу и обратно. До финиша добралось всего 8 автомобилей, и только один из них прошел всю дистанцию без штрафных очков (им управлял сам Поттера), однако это был безусловный успех. А в сентябре 1910 года "Руссо-Балт С24/30" под управлением известного журналиста и гонщика Андрея Нагеля первым в мире добрался до вершины Везувия.
© Фото : Открытый источникАндрей Нагель за рулём "Руссо-балта", лето 1911 года
Андрей Нагель за рулём Руссо-балта, лето 1911 года - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Открытый источник
Андрей Нагель за рулём "Руссо-балта", лето 1911 года
В 1912 году "Руссо-Балт С24/55" под управлением Нагеля принял участие во втором ралли Монте-Карло, куда нужно было добраться своим ходом из Санкт-Петербурга. Русский экипаж финишировал первым, но получил 9-е место в общем зачёте. При этом русские гонщики получили специальный приз за наибольшую пройденную дистанцию. Нагель был награждён орденом Святой Анны III степени. А через несколько месяцев на том же "Руссо-Балте" он занял второе место на ралли Сан-Себастьян.
Продажи "Руссо-Балта" начались в мае 1910 года, стоимость автомобилей варьировалась от 5,5 до 8 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Одними из первых владельцев "Руссо-Балта" стали граф Сергей Витте и императрица Александра Фёдоровна. В семье Николая II "Руссо-Балт" пришелся ко двору, в гараже самого императора было два таких автомобиля, великий князь Константин Константинович имел три "Руссо-Балта", а бюджетную модель "Руссо-Балт К12/20" приобрела великая княжна Мария Павловна.
1910 год в целом стал знаковым для "Руссо-Балта". Во-первых, заместителем директора автомобильного производства РБВЗ стал талантливый инженер, выпускник Харьковского технологического института Дмитрий Бондарев. В 1915 году он стал первым директором завода Автомобильного московского общества (АМО – ЗиС – ЗиЛ).
- РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая 2022, 16:08
Народная машина. «Москвич» возвращаетсяМосковский автомобильный завод «Автофрамос» группы Renault закрыт. Мэр города Сергей Собянин заявил, что «принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом „Москвич“». Партнёром производства будет КамАЗ. Есть повод вспомнить историю этой марки
Во-вторых, Управление военных сообщений Генштаба направило на предприятие для инспекции капитана Петра Секретева, создателя первой автомобильной роты. Тот признал завод пригодным для ежегодного выпуска 300 автомобилей.
Однако даже начало выпуска грузовиков в 1912 году не принесло РБВЗ военных заказов. Это случилось лишь после того, как на заводе был создан авиационный отдел, на должность руководителя и конструктора которого был приглашён Игорь Сикорский, и начался выпуск тяжёлых бомбардировщиков "Илья Муромец" (в других странах подобные самолёты появились только в 1916-м).
В марте 1914 года Русско-Балтийскому вагонному заводу заказали 15 автомобилей для воздухоплавательных частей. Автомобили были изготовлены к августу, когда уже началась Первая мировая война.
© commons.wikimedia.orgИгорь Сикорский (третий слева, в кепке), Михаил Шидловский (третий справа, в бороде) и 25-пудовая/400 кг. учебная бомба (в центре)
Игорь Сикорский (третий слева, в кепке), Михаил Шидловский (третий справа, в бороде) и 25-пудовая/400 кг. учебная бомба (в центре) - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© commons.wikimedia.org
Игорь Сикорский (третий слева, в кепке), Михаил Шидловский (третий справа, в бороде) и 25-пудовая/400 кг. учебная бомба (в центре)
Как правило, в армии "Руссо-Балты" становились штабными машинами и автомобилями для эвакуации раненых. Кроме того, Ижорский завод в Колпино на шасси модели С запустил производство лёгких броневиков.
В сентябре 1915 года автомобильный отдел РБВЗ из Риги был эвакуирован в Москву, а часть оборудования отправлена в автомастерские Петрограда. Там, а также на запущенном 1 июля 1917 заводе в Филях, было произведено около пятидесяти "Руссо-Балтов" из старого задела. Всего в 1909-18 годах было выпущено 625 "Руссо-Балтов": 559 легковых автомобилей и 66 грузовиков. Единственный сохранившийся автомобиль тех лет экспонируется в Политехническом музее – это модель К12/20 выпуска 1911 года с шасси № 73. Считается, что всего в мире сохранились три комплектных экземпляра исторических моделей "Руссо-Балт".
В 1918 году завод в Филях был национализирован и получил название 1-го Бронетанкового автозавода объединения "Промбронь". В 1922 году этот завод выпустил 4 или 5 автомобилей на переделанной базе "Руссо-Балт С24/40" (в частности, колёса со спицами были заменены на цельнолитые), два из которых приняли участие во Всесоюзном автопробеге 1923 года. Сейчас его территорию использует АО "Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева".
- РИА Новости, 1920, 23.12.2024
23 декабря 2024, 16:02История
110 лет дальней авиации России: небесные богатыри Сикорского23 декабря 1914 года император Николай II утвердил решение Военного совета о создании Эскадры воздушных кораблей. Само появление этого соединения стало возможным благодаря постройке самых больших в мире самолётов конструкции русского киевлянина Игоря Сикорского. Теперь это День дальней авиации России
В опустевших цехах бывшего РБВЗ в Риге в годы первой Латвийской республики работали многочисленные кустарные мастерские. Со второй половины 1940-х и до начала 1990-х годов в этих помещениях размещался 29-й авторемонтный завод МО СССР. Во времена перестройки при заводе был организован кооператив "Руссо-Балт", производивший прицепы к легковым автомобилям.
Бренд "Руссо-Балт" в современной России попытались возродить дважды. В 2006 году автомобильное ателье A:Level представило концепт-кар "Russo-Baltique Impression" на базе спортивного купе "Mercedes-Benz". Автомобиль предполагали выпускать по 10-15 экземпляров в год по цене $ 1,8 млн, но проект заглох.
А в январе 2026 года было объявлено, что ООО "Руссо-Балтъ" из Перми приобрело права на дореволюционный бренд, и показало свой первый проект – электрофургон Ф200 с футуристичным дизайном в стиле Tesla Cybertruck. Ныне он проходит сертификацию. Начало продаж было анонсировано на 2027 год с начальной ценой в 6,5 млн рублей.
© Фото : Политехнический музей"Руссо-балт" из экспозиции Политехнического музея в Москве
Руссо-балт из экспозиции Политехнического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Политехнический музей
"Руссо-балт" из экспозиции Политехнического музея в Москве
Профильные сайты на Западе сразу отметили, что "Руссо-Балт" Ф200 как две капли воды похож на китайский электрофургон Weiqiao New Energy V90, который в России стоит чуть больше миллиона. В российской компании настаивают, что делают оригинальный автомобиль, но в марте рекомендованная цена была снижена до 5 млн.
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