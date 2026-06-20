https://ukraina.ru/20260620/euractiv-posle-ukhoda-zelenskogo-lidery-es-brosilis-obsuzhdat-kontakty-s-rossiey-1080432144.html
EurActiv: после ухода Зеленского лидеры ЕС бросились обсуждать контакты с Россией
EurActiv: после ухода Зеленского лидеры ЕС бросились обсуждать контакты с Россией - 20.06.2026 Украина.ру
EurActiv: после ухода Зеленского лидеры ЕС бросились обсуждать контакты с Россией
Как только Владимир Зеленский покинул ужин лидеров стран Евросоюза, разговор быстро перешёл к вопросу о возможных контактах с Москвой. Об этом 20 июня сообщает портал EurActiv
2026-06-20T09:50
2026-06-20T09:50
2026-06-20T09:50
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По данным издания, мнения разделились. Президент Франции Макрон настаивал на участии Великобритании, заявив, что ведущую роль должна взять вся Европа, а не только Евросоюз. Канцлер Германии Мерц выступал за работу формата E3 — Франция, Германия и Великобритания — либо узкого нормандского формата с участием только Берлина и Парижа. Премьер Польши Туск продвигал более широкую группу, чем E3, в которую Варшава не входит. Кого именно хотел привлечь, не уточняется. Премьер Италии Мелони, также не входящая в E3, призвала европейских лидеров назначить единого представителя ЕС для начала диалога с Москвой.Ранее в новостях: Украина приняла предложение Бразилии по миру, Ормузский пролив открыт. Главное к этому часу
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, москва, франция, великобритания, владимир зеленский, фридрих мерц, эммануэль макрон, ес
Новости, Москва, Франция, Великобритания, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, ЕС
EurActiv: после ухода Зеленского лидеры ЕС бросились обсуждать контакты с Россией
Как только Владимир Зеленский покинул ужин лидеров стран Евросоюза, разговор быстро перешёл к вопросу о возможных контактах с Москвой. Об этом 20 июня сообщает портал EurActiv
По данным издания, мнения разделились. Президент Франции Макрон настаивал на участии Великобритании, заявив, что ведущую роль должна взять вся Европа, а не только Евросоюз.
Канцлер Германии Мерц выступал за работу формата E3 — Франция, Германия и Великобритания — либо узкого нормандского формата с участием только Берлина и Парижа.
Премьер Польши Туск продвигал более широкую группу, чем E3, в которую Варшава не входит. Кого именно хотел привлечь, не уточняется.
Премьер Италии Мелони, также не входящая в E3, призвала европейских лидеров назначить единого представителя ЕС для начала диалога с Москвой.