EurActiv: после ухода Зеленского лидеры ЕС бросились обсуждать контакты с Россией - 20.06.2026 Украина.ру
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EurActiv: после ухода Зеленского лидеры ЕС бросились обсуждать контакты с Россией
EurActiv: после ухода Зеленского лидеры ЕС бросились обсуждать контакты с Россией - 20.06.2026 Украина.ру
EurActiv: после ухода Зеленского лидеры ЕС бросились обсуждать контакты с Россией
Как только Владимир Зеленский покинул ужин лидеров стран Евросоюза, разговор быстро перешёл к вопросу о возможных контактах с Москвой. Об этом 20 июня сообщает портал EurActiv
2026-06-20T09:50
2026-06-20T09:50
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По данным издания, мнения разделились. Президент Франции Макрон настаивал на участии Великобритании, заявив, что ведущую роль должна взять вся Европа, а не только Евросоюз. Канцлер Германии Мерц выступал за работу формата E3 — Франция, Германия и Великобритания — либо узкого нормандского формата с участием только Берлина и Парижа. Премьер Польши Туск продвигал более широкую группу, чем E3, в которую Варшава не входит. Кого именно хотел привлечь, не уточняется. Премьер Италии Мелони, также не входящая в E3, призвала европейских лидеров назначить единого представителя ЕС для начала диалога с Москвой.Ранее в новостях: Украина приняла предложение Бразилии по миру, Ормузский пролив открыт. Главное к этому часу
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новости, москва, франция, великобритания, владимир зеленский, фридрих мерц, эммануэль макрон, ес
Новости, Москва, Франция, Великобритания, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, ЕС

EurActiv: после ухода Зеленского лидеры ЕС бросились обсуждать контакты с Россией

09:50 20.06.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанк‼ Украина в ЕС — правда или вымысел?
‼ Украина в ЕС — правда или вымысел? - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
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Как только Владимир Зеленский покинул ужин лидеров стран Евросоюза, разговор быстро перешёл к вопросу о возможных контактах с Москвой. Об этом 20 июня сообщает портал EurActiv
По данным издания, мнения разделились. Президент Франции Макрон настаивал на участии Великобритании, заявив, что ведущую роль должна взять вся Европа, а не только Евросоюз.
Канцлер Германии Мерц выступал за работу формата E3 — Франция, Германия и Великобритания — либо узкого нормандского формата с участием только Берлина и Парижа.
Премьер Польши Туск продвигал более широкую группу, чем E3, в которую Варшава не входит. Кого именно хотел привлечь, не уточняется.
Премьер Италии Мелони, также не входящая в E3, призвала европейских лидеров назначить единого представителя ЕС для начала диалога с Москвой.
Ранее в новостях: Украина приняла предложение Бразилии по миру, Ормузский пролив открыт. Главное к этому часу
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