https://ukraina.ru/20260620/euractiv-posle-ukhoda-zelenskogo-lidery-es-brosilis-obsuzhdat-kontakty-s-rossiey-1080432144.html

EurActiv: после ухода Зеленского лидеры ЕС бросились обсуждать контакты с Россией

EurActiv: после ухода Зеленского лидеры ЕС бросились обсуждать контакты с Россией - 20.06.2026 Украина.ру

EurActiv: после ухода Зеленского лидеры ЕС бросились обсуждать контакты с Россией

Как только Владимир Зеленский покинул ужин лидеров стран Евросоюза, разговор быстро перешёл к вопросу о возможных контактах с Москвой. Об этом 20 июня сообщает портал EurActiv

2026-06-20T09:50

2026-06-20T09:50

2026-06-20T09:50

новости

москва

франция

великобритания

владимир зеленский

фридрих мерц

эммануэль макрон

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0e/1075625267_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_cd7e8044d4b13f6ce4eec9c4c1b53675.jpg

По данным издания, мнения разделились. Президент Франции Макрон настаивал на участии Великобритании, заявив, что ведущую роль должна взять вся Европа, а не только Евросоюз. Канцлер Германии Мерц выступал за работу формата E3 — Франция, Германия и Великобритания — либо узкого нормандского формата с участием только Берлина и Парижа. Премьер Польши Туск продвигал более широкую группу, чем E3, в которую Варшава не входит. Кого именно хотел привлечь, не уточняется. Премьер Италии Мелони, также не входящая в E3, призвала европейских лидеров назначить единого представителя ЕС для начала диалога с Москвой.Ранее в новостях: Украина приняла предложение Бразилии по миру, Ормузский пролив открыт. Главное к этому часу

москва

франция

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, москва, франция, великобритания, владимир зеленский, фридрих мерц, эммануэль макрон, ес