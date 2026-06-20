https://ukraina.ru/20260620/kak-pravilno-teper-nazyvat-zelenskogo---petukh-ili-dyatel-polsha-lishila-glavu-ukrainy-ordena-1080431989.html

Как правильно теперь называть Зеленского - "петух" или "дятел"? Польша лишила главу Украины ордена

Как правильно теперь называть Зеленского - "петух" или "дятел"? Польша лишила главу Украины ордена - 20.06.2026 Украина.ру

Как правильно теперь называть Зеленского - "петух" или "дятел"? Польша лишила главу Украины ордена

Президент Польши лишил Зеленского Ордена "Белого орла" - высшей государственной награды республики. Чтобы разъяснить свою позицию, президент даже выступил с обращением, в котором заявил, что " решение прославлять УПА* непостижимо".

2026-06-20T09:39

2026-06-20T09:39

2026-06-20T09:39

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"Польша наконец-то обнаружила сторонников нацистов на Украине", - так прокомментировал Кирилл Дмитриев решение поляков. На Украине по этому поводу настоящий гвалт. Исторические прения стран имеют длинную хронологию, и это только верхушка непримиримости сторон, несмотря на внешнее единодушие. Польша не поощряет вступление Украины в ЕС, душит украинский сельскохозяйственный экспорт. И это не всё: только за текущую неделю Польша дважды отказалась поставлять Киеву оружие. Эксперты на тему горячих дипломатических стычек Украины и Польши высказались в своих соцсетях.Украинский политик Сергей ВысоцкийНавроцкий лишил президента Украины ордена "Белого Орла". Одна из самых позорных страниц в новейшей истории Польши. Ведь эта награда в лице Владимира Зеленского была адресована, прежде всего, народу Украины за его героическое сопротивление российской агрессии! Польские правые верны политическому завещанию их отца Романа Дмовского, который приветствовал разделение Украины между Россией и Польшей и пропагандировал дружбу с Москвой. Полное отсутствие инстинкта самосохранения, полное отсутствие политического реализма. Инфантилизм, популизм, фантазии и бред прошлым! Стыдно за наших соседей!Украинский историк Алексей ГараньКогда президент Навроцкий начал угрожать, что отберет орден Белого орла у Зеленского, моя первая реакция была: пусть отбирает. И сейчас так думаю. Безусловно, мы не могли идти на поводу у поляков. Можно дебатировать по поводу наших трактовок истории, но отменять решения президента Украины по требованию поляков точно не нужно было. Необходимость стратегических отношений Польша – Украина все равно остается. Несмотря на то, что кто-то думает, несмотря на то, кто под какими лозунгами идет на выборы. Мы нуждаемся друг в друге. И от этого никуда не денешься. Просто нужно быть прагматичным и учитывать все сложности нынешнего этапа отношений. И в этом контексте решение нашего министра иностранных дел Андрея Сибиги отказаться от польской награды, я, честно говоря, тоже считаю слишком резким. Не надо же на каждую нелепость чем-то отвечать. Даже если правда на нашей стороне, мы не должны дальше педалировать этот скандал. Поэтому надеюсь, что и наши политики, и украинское общество здесь окажется более прагматичным и не будет в дальнейшем раскручивать этот скандал, от которого выиграют только враги Украины и Польши.Украинский журналист Василий АпасовВы наверняка заметили, что я не особо рефлексирую на терки между Украиной и Польшей. В первую очередь, потому что я понимаю, что тут чистая политика на 75% и только 25% исторических нюансов. И я явно не тот, кто бы оправдывал и защищал непонятные телодвижения (тут даже в прямом смысле) вокруг Мельника, которые (разозлили) лишний раз Польшу. Ненужный по моему мнению раз. И вот смотрите на ситуацию. Поляки тему раскрутили, далее смотрели на нашу реакцию. Мы тему не сгладили, а наоборот (разогнали) еще больше. Поляки решили пойти дальше по истории с лишением ордена Белого Орла… И тут интересный нюанс. Из произошедшего я вижу, что наша цель не сгладить, а наоборот поиметь поляков. Я не знаю зачем, мне это непонятно, но очевидно что это и есть задача. Ок. И вот как мы их поимели? Поимели ли? Навроцкий лупит целое обращение, основано на их нарративах по УПА*. Ему тема близка, как и его электорату. Чем мы отвечаем? Тем, что Сибига тоже отказался от чего-то? После уровня президента - это и незаметно и странно. Вообще неравнозначно. И тут я в очередной раз скажу о том, что в вопросах информационных технологий, приемов и кампаний - мы хоть и развиваемся, но тупим жутко. Вы спросите, а как можно было бы поиметь в этой ситуации поляков информационно? А легко. Например, напомнить, что кавалерами Ордена Бедого Орла являются по сей день Бенито Муссолини и Миклош Хорти. И вопросы лишения их не подняты. Муссолини вы и так знаете, а про Хорти, если вы не в курсе, то это был венгерский военный и политический лидер, который был регентом Венгрии с 1920 по 1944 год. Во время его правления Венгрия стала авторитарным государством и в итоге союзником нацистской Германии во Второй мировой войне. Вы скажете - так это уже давно история и их нет в живых. Так и Мельник же не очень бодр и свеж. Но поляков это мучает. Можно было бы отвечать красиво и изощренно, но…. Есть как есть.Политолог Алексей ПаничКогда Дэвид Кэмерон инициировал голосование о выходе Британии из ЕС, он был убежден, что никаких разрушительных последствий не будет: большинство британцев поддержит пребывание в ЕС, а сам Кэмерон одержит тактическую победу. Но не так получилось, как думалось. Сейчас Кароль Навроцкий принимает решение отобрать у президента Зеленского орден Белого орла, надеясь одержать значительную и даже двойную тактическую победу во внутренней политике: (1) сплотить вокруг себя правый электорат, который уже относится к Украине и украинцам со смесью превосходства и ненависти, и (2) загнать в цуцванг Дональда Туска, который по расчетам Навроцкого, должен проиграть в глазах значительного числа поляков, если одобрит это решение Навроцкого, или если его отклонит. Но и здесь реальные последствия могут быть значительно серьезнее этих тактических политических расчетов. Я даже не возьмусь немедленно конкретизировать этот прогноз. Просто чувствую, что это решение президента Навроцкого может повлечь за собой тектонический политический оползень, которому в конце концов не обрадуются и большинство поляков и даже сам господин Навроцкий.Украинский политолог Константин БондаренкоВопрос к орнитологам. Как правильно называть тех, кого разжаловали из "орлов" - "петух" или "дятел"?Подробнее об истории лишения Зеленского польской высшей награды "Белый орел" - в статье Олега Хавича "Лишение Зеленского главного ордена Польши как глобальное потепление"*УПА- запрещенная в России террористическая организация

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украина, польша, россия, кароль навроцкий, владимир зеленский, андрей мельник, ес, эксклюзив, соцсети