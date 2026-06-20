Как правильно теперь называть Зеленского - "петух" или "дятел"? Польша лишила главу Украины ордена - 20.06.2026 Украина.ру
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Как правильно теперь называть Зеленского - "петух" или "дятел"? Польша лишила главу Украины ордена
Как правильно теперь называть Зеленского - "петух" или "дятел"? Польша лишила главу Украины ордена - 20.06.2026 Украина.ру
Как правильно теперь называть Зеленского - "петух" или "дятел"? Польша лишила главу Украины ордена
Президент Польши лишил Зеленского Ордена "Белого орла" - высшей государственной награды республики. Чтобы разъяснить свою позицию, президент даже выступил с обращением, в котором заявил, что " решение прославлять УПА* непостижимо".
2026-06-20T09:39
2026-06-20T09:39
украина
польша
россия
кароль навроцкий
владимир зеленский
андрей мельник
ес
эксклюзив
соцсети
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"Польша наконец-то обнаружила сторонников нацистов на Украине", - так прокомментировал Кирилл Дмитриев решение поляков. На Украине по этому поводу настоящий гвалт. Исторические прения стран имеют длинную хронологию, и это только верхушка непримиримости сторон, несмотря на внешнее единодушие. Польша не поощряет вступление Украины в ЕС, душит украинский сельскохозяйственный экспорт. И это не всё: только за текущую неделю Польша дважды отказалась поставлять Киеву оружие. Эксперты на тему горячих дипломатических стычек Украины и Польши высказались в своих соцсетях.Украинский политик Сергей ВысоцкийНавроцкий лишил президента Украины ордена "Белого Орла". Одна из самых позорных страниц в новейшей истории Польши. Ведь эта награда в лице Владимира Зеленского была адресована, прежде всего, народу Украины за его героическое сопротивление российской агрессии! Польские правые верны политическому завещанию их отца Романа Дмовского, который приветствовал разделение Украины между Россией и Польшей и пропагандировал дружбу с Москвой. Полное отсутствие инстинкта самосохранения, полное отсутствие политического реализма. Инфантилизм, популизм, фантазии и бред прошлым! Стыдно за наших соседей!Украинский историк Алексей ГараньКогда президент Навроцкий начал угрожать, что отберет орден Белого орла у Зеленского, моя первая реакция была: пусть отбирает. И сейчас так думаю. Безусловно, мы не могли идти на поводу у поляков. Можно дебатировать по поводу наших трактовок истории, но отменять решения президента Украины по требованию поляков точно не нужно было. Необходимость стратегических отношений Польша – Украина все равно остается. Несмотря на то, что кто-то думает, несмотря на то, кто под какими лозунгами идет на выборы. Мы нуждаемся друг в друге. И от этого никуда не денешься. Просто нужно быть прагматичным и учитывать все сложности нынешнего этапа отношений. И в этом контексте решение нашего министра иностранных дел Андрея Сибиги отказаться от польской награды, я, честно говоря, тоже считаю слишком резким. Не надо же на каждую нелепость чем-то отвечать. Даже если правда на нашей стороне, мы не должны дальше педалировать этот скандал. Поэтому надеюсь, что и наши политики, и украинское общество здесь окажется более прагматичным и не будет в дальнейшем раскручивать этот скандал, от которого выиграют только враги Украины и Польши.Украинский журналист Василий АпасовВы наверняка заметили, что я не особо рефлексирую на терки между Украиной и Польшей. В первую очередь, потому что я понимаю, что тут чистая политика на 75% и только 25% исторических нюансов. И я явно не тот, кто бы оправдывал и защищал непонятные телодвижения (тут даже в прямом смысле) вокруг Мельника, которые (разозлили) лишний раз Польшу. Ненужный по моему мнению раз. И вот смотрите на ситуацию. Поляки тему раскрутили, далее смотрели на нашу реакцию. Мы тему не сгладили, а наоборот (разогнали) еще больше. Поляки решили пойти дальше по истории с лишением ордена Белого Орла… И тут интересный нюанс. Из произошедшего я вижу, что наша цель не сгладить, а наоборот поиметь поляков. Я не знаю зачем, мне это непонятно, но очевидно что это и есть задача. Ок. И вот как мы их поимели? Поимели ли? Навроцкий лупит целое обращение, основано на их нарративах по УПА*. Ему тема близка, как и его электорату. Чем мы отвечаем? Тем, что Сибига тоже отказался от чего-то? После уровня президента - это и незаметно и странно. Вообще неравнозначно. И тут я в очередной раз скажу о том, что в вопросах информационных технологий, приемов и кампаний - мы хоть и развиваемся, но тупим жутко. Вы спросите, а как можно было бы поиметь в этой ситуации поляков информационно? А легко. Например, напомнить, что кавалерами Ордена Бедого Орла являются по сей день Бенито Муссолини и Миклош Хорти. И вопросы лишения их не подняты. Муссолини вы и так знаете, а про Хорти, если вы не в курсе, то это был венгерский военный и политический лидер, который был регентом Венгрии с 1920 по 1944 год. Во время его правления Венгрия стала авторитарным государством и в итоге союзником нацистской Германии во Второй мировой войне. Вы скажете - так это уже давно история и их нет в живых. Так и Мельник же не очень бодр и свеж. Но поляков это мучает. Можно было бы отвечать красиво и изощренно, но…. Есть как есть.Политолог Алексей ПаничКогда Дэвид Кэмерон инициировал голосование о выходе Британии из ЕС, он был убежден, что никаких разрушительных последствий не будет: большинство британцев поддержит пребывание в ЕС, а сам Кэмерон одержит тактическую победу. Но не так получилось, как думалось. Сейчас Кароль Навроцкий принимает решение отобрать у президента Зеленского орден Белого орла, надеясь одержать значительную и даже двойную тактическую победу во внутренней политике: (1) сплотить вокруг себя правый электорат, который уже относится к Украине и украинцам со смесью превосходства и ненависти, и (2) загнать в цуцванг Дональда Туска, который по расчетам Навроцкого, должен проиграть в глазах значительного числа поляков, если одобрит это решение Навроцкого, или если его отклонит. Но и здесь реальные последствия могут быть значительно серьезнее этих тактических политических расчетов. Я даже не возьмусь немедленно конкретизировать этот прогноз. Просто чувствую, что это решение президента Навроцкого может повлечь за собой тектонический политический оползень, которому в конце концов не обрадуются и большинство поляков и даже сам господин Навроцкий.Украинский политолог Константин БондаренкоВопрос к орнитологам. Как правильно называть тех, кого разжаловали из "орлов" - "петух" или "дятел"?Подробнее об истории лишения Зеленского польской высшей награды "Белый орел" - в статье Олега Хавича "Лишение Зеленского главного ордена Польши как глобальное потепление"*УПА- запрещенная в России террористическая организация
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Виктория Титова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, польша, россия, кароль навроцкий, владимир зеленский, андрей мельник, ес, эксклюзив, соцсети
Украина, Польша, Россия, Кароль Навроцкий, Владимир Зеленский, Андрей Мельник, ЕС, Эксклюзив, соцсети

Как правильно теперь называть Зеленского - "петух" или "дятел"? Польша лишила главу Украины ордена

09:39 20.06.2026
 
© commons.wikimedia.org / Adrian Grycukорден Белого Орла
орден Белого Орла - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© commons.wikimedia.org / Adrian Grycuk
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
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Президент Польши лишил Зеленского Ордена "Белого орла" - высшей государственной награды республики. Чтобы разъяснить свою позицию, президент даже выступил с обращением, в котором заявил, что " решение прославлять УПА* непостижимо".
"Польша наконец-то обнаружила сторонников нацистов на Украине", - так прокомментировал Кирилл Дмитриев решение поляков. На Украине по этому поводу настоящий гвалт. Исторические прения стран имеют длинную хронологию, и это только верхушка непримиримости сторон, несмотря на внешнее единодушие. Польша не поощряет вступление Украины в ЕС, душит украинский сельскохозяйственный экспорт. И это не всё: только за текущую неделю Польша дважды отказалась поставлять Киеву оружие. Эксперты на тему горячих дипломатических стычек Украины и Польши высказались в своих соцсетях.
Украинский политик Сергей Высоцкий
Навроцкий лишил президента Украины ордена "Белого Орла". Одна из самых позорных страниц в новейшей истории Польши. Ведь эта награда в лице Владимира Зеленского была адресована, прежде всего, народу Украины за его героическое сопротивление российской агрессии! Польские правые верны политическому завещанию их отца Романа Дмовского, который приветствовал разделение Украины между Россией и Польшей и пропагандировал дружбу с Москвой. Полное отсутствие инстинкта самосохранения, полное отсутствие политического реализма. Инфантилизм, популизм, фантазии и бред прошлым! Стыдно за наших соседей!
Украинский историк Алексей Гарань
Когда президент Навроцкий начал угрожать, что отберет орден Белого орла у Зеленского, моя первая реакция была: пусть отбирает. И сейчас так думаю. Безусловно, мы не могли идти на поводу у поляков. Можно дебатировать по поводу наших трактовок истории, но отменять решения президента Украины по требованию поляков точно не нужно было. Необходимость стратегических отношений Польша – Украина все равно остается. Несмотря на то, что кто-то думает, несмотря на то, кто под какими лозунгами идет на выборы. Мы нуждаемся друг в друге. И от этого никуда не денешься.
Просто нужно быть прагматичным и учитывать все сложности нынешнего этапа отношений. И в этом контексте решение нашего министра иностранных дел Андрея Сибиги отказаться от польской награды, я, честно говоря, тоже считаю слишком резким. Не надо же на каждую нелепость чем-то отвечать. Даже если правда на нашей стороне, мы не должны дальше педалировать этот скандал. Поэтому надеюсь, что и наши политики, и украинское общество здесь окажется более прагматичным и не будет в дальнейшем раскручивать этот скандал, от которого выиграют только враги Украины и Польши.
Украинский журналист Василий Апасов
Вы наверняка заметили, что я не особо рефлексирую на терки между Украиной и Польшей. В первую очередь, потому что я понимаю, что тут чистая политика на 75% и только 25% исторических нюансов. И я явно не тот, кто бы оправдывал и защищал непонятные телодвижения (тут даже в прямом смысле) вокруг Мельника, которые (разозлили) лишний раз Польшу. Ненужный по моему мнению раз. И вот смотрите на ситуацию.
Поляки тему раскрутили, далее смотрели на нашу реакцию. Мы тему не сгладили, а наоборот (разогнали) еще больше. Поляки решили пойти дальше по истории с лишением ордена Белого Орла… И тут интересный нюанс. Из произошедшего я вижу, что наша цель не сгладить, а наоборот поиметь поляков. Я не знаю зачем, мне это непонятно, но очевидно что это и есть задача. Ок.
И вот как мы их поимели? Поимели ли? Навроцкий лупит целое обращение, основано на их нарративах по УПА*. Ему тема близка, как и его электорату. Чем мы отвечаем? Тем, что Сибига тоже отказался от чего-то? После уровня президента - это и незаметно и странно. Вообще неравнозначно. И тут я в очередной раз скажу о том, что в вопросах информационных технологий, приемов и кампаний - мы хоть и развиваемся, но тупим жутко.
Вы спросите, а как можно было бы поиметь в этой ситуации поляков информационно? А легко. Например, напомнить, что кавалерами Ордена Бедого Орла являются по сей день Бенито Муссолини и Миклош Хорти. И вопросы лишения их не подняты. Муссолини вы и так знаете, а про Хорти, если вы не в курсе, то это был венгерский военный и политический лидер, который был регентом Венгрии с 1920 по 1944 год. Во время его правления Венгрия стала авторитарным государством и в итоге союзником нацистской Германии во Второй мировой войне. Вы скажете - так это уже давно история и их нет в живых. Так и Мельник же не очень бодр и свеж. Но поляков это мучает. Можно было бы отвечать красиво и изощренно, но…. Есть как есть.
Политолог Алексей Панич
Когда Дэвид Кэмерон инициировал голосование о выходе Британии из ЕС, он был убежден, что никаких разрушительных последствий не будет: большинство британцев поддержит пребывание в ЕС, а сам Кэмерон одержит тактическую победу. Но не так получилось, как думалось. Сейчас Кароль Навроцкий принимает решение отобрать у президента Зеленского орден Белого орла, надеясь одержать значительную и даже двойную тактическую победу во внутренней политике: (1) сплотить вокруг себя правый электорат, который уже относится к Украине и украинцам со смесью превосходства и ненависти, и (2) загнать в цуцванг Дональда Туска, который по расчетам Навроцкого, должен проиграть в глазах значительного числа поляков, если одобрит это решение Навроцкого, или если его отклонит.
Но и здесь реальные последствия могут быть значительно серьезнее этих тактических политических расчетов. Я даже не возьмусь немедленно конкретизировать этот прогноз. Просто чувствую, что это решение президента Навроцкого может повлечь за собой тектонический политический оползень, которому в конце концов не обрадуются и большинство поляков и даже сам господин Навроцкий.
Украинский политолог Константин Бондаренко
Вопрос к орнитологам. Как правильно называть тех, кого разжаловали из "орлов" - "петух" или "дятел"?
Подробнее об истории лишения Зеленского польской высшей награды "Белый орел" - в статье Олега Хавича "Лишение Зеленского главного ордена Польши как глобальное потепление"
*УПА- запрещенная в России террористическая организация
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