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Буданов* вслед за Сибигой отказался от польской награды

Буданов* вслед за Сибигой отказался от польской награды - 20.06.2026 Украина.ру

Буданов* вслед за Сибигой отказался от польской награды

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* демонстративно отказался от польской государственной награды — Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей". Об этом 20 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-20T09:20

2026-06-20T09:20

2026-06-20T09:20

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Решение принято в ответ на лишение Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Ранее аналогичный демарш устроил глава МИД Андрей Сибига, вернувший Командорский крест. Киевские чиновники кучно возвращают Варшаве награды. Об этом – в материале Сибига обиделся на Польшу из-за лишения Зеленского ордена Орла *Внесён в РФ в список террористов и экстремистов.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, варшава, польша, владимир зеленский, офис президента, мид