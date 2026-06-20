Буданов* вслед за Сибигой отказался от польской награды - 20.06.2026 Украина.ру
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Буданов* вслед за Сибигой отказался от польской награды
Буданов* вслед за Сибигой отказался от польской награды - 20.06.2026 Украина.ру
Буданов* вслед за Сибигой отказался от польской награды
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* демонстративно отказался от польской государственной награды — Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей". Об этом 20 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-20T09:20
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Решение принято в ответ на лишение Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Ранее аналогичный демарш устроил глава МИД Андрей Сибига, вернувший Командорский крест. Киевские чиновники кучно возвращают Варшаве награды. Об этом – в материале Сибига обиделся на Польшу из-за лишения Зеленского ордена Орла *Внесён в РФ в список террористов и экстремистов.
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новости, украина, варшава, польша, владимир зеленский, офис президента, мид
Новости, Украина, Варшава, Польша, Владимир Зеленский, Офис президента, МИД

Буданов* вслед за Сибигой отказался от польской награды

09:20 20.06.2026
 
© Фото : pravda.com.ua
- РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : pravda.com.ua
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Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* демонстративно отказался от польской государственной награды — Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей". Об этом 20 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
Решение принято в ответ на лишение Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
Ранее аналогичный демарш устроил глава МИД Андрей Сибига, вернувший Командорский крест. Киевские чиновники кучно возвращают Варшаве награды.
Об этом – в материале Сибига обиделся на Польшу из-за лишения Зеленского ордена Орла
*Внесён в РФ в список террористов и экстремистов.
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