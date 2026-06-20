Сибига обиделся на Польшу из-за лишения Зеленского ордена Орла
© ФотоФото: "РБК-Украина", Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины
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Глава МИД Украины Андрей Сибига решил демонстративно отказаться от польской награды — Командорского креста со звездой ордена "За заслуги перед Польшей". Об этом 20 июня сообщают СМИ
"На фоне таких безрассудных действий не вижу возможности сохранять предоставленную в октябре 2022 года высокую государственную награду. Вскоре верну его в Польшу", — написал Сибига.
Поводом стало решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла за присвоение подразделению ВСУ имени "героев УПА"*. Навроцкий подчеркнул: за 200-летнюю историю ордена его лишали лишь однажды.
*Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
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