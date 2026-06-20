Сибига обиделся на Польшу из-за лишения Зеленского ордена Орла - 20.06.2026 Украина.ру
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Сибига обиделся на Польшу из-за лишения Зеленского ордена Орла
Сибига обиделся на Польшу из-за лишения Зеленского ордена Орла - 20.06.2026 Украина.ру
Сибига обиделся на Польшу из-за лишения Зеленского ордена Орла
Глава МИД Украины Андрей Сибига решил демонстративно отказаться от польской награды — Командорского креста со звездой ордена "За заслуги перед Польшей". Об этом 20 июня сообщают СМИ
2026-06-20T08:20
2026-06-20T08:20
новости
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владимир зеленский
кароль навроцкий
вооруженные силы украины
оон
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"На фоне таких безрассудных действий не вижу возможности сохранять предоставленную в октябре 2022 года высокую государственную награду. Вскоре верну его в Польшу", — написал Сибига. Поводом стало решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла за присвоение подразделению ВСУ имени "героев УПА"*. Навроцкий подчеркнул: за 200-летнюю историю ордена его лишали лишь однажды. *Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.Ранее в новостях: Польша ожидает нашествия бесов, ООН напомнила Украине о свободах и правах человека
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новости, польша, украина, россия, владимир зеленский, кароль навроцкий, вооруженные силы украины, оон
Новости, Польша, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий, Вооруженные силы Украины, ООН

Сибига обиделся на Польшу из-за лишения Зеленского ордена Орла

08:20 20.06.2026
 
© ФотоФото: "РБК-Украина", Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины
Фото: РБК-Украина, Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото
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Глава МИД Украины Андрей Сибига решил демонстративно отказаться от польской награды — Командорского креста со звездой ордена "За заслуги перед Польшей". Об этом 20 июня сообщают СМИ
"На фоне таких безрассудных действий не вижу возможности сохранять предоставленную в октябре 2022 года высокую государственную награду. Вскоре верну его в Польшу", — написал Сибига.
Поводом стало решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла за присвоение подразделению ВСУ имени "героев УПА"*. Навроцкий подчеркнул: за 200-летнюю историю ордена его лишали лишь однажды.
*Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
Ранее в новостях: Польша ожидает нашествия бесов, ООН напомнила Украине о свободах и правах человека
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