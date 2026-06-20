https://ukraina.ru/20260620/sibiga-obidelsya-na-polshu-iz-za-lisheniya-zelenskogo-ordena-orla-1080430941.html

Сибига обиделся на Польшу из-за лишения Зеленского ордена Орла

Сибига обиделся на Польшу из-за лишения Зеленского ордена Орла - 20.06.2026 Украина.ру

Сибига обиделся на Польшу из-за лишения Зеленского ордена Орла

Глава МИД Украины Андрей Сибига решил демонстративно отказаться от польской награды — Командорского креста со звездой ордена "За заслуги перед Польшей". Об этом 20 июня сообщают СМИ

2026-06-20T08:20

2026-06-20T08:20

2026-06-20T08:20

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"На фоне таких безрассудных действий не вижу возможности сохранять предоставленную в октябре 2022 года высокую государственную награду. Вскоре верну его в Польшу", — написал Сибига. Поводом стало решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла за присвоение подразделению ВСУ имени "героев УПА"*. Навроцкий подчеркнул: за 200-летнюю историю ордена его лишали лишь однажды. *Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.Ранее в новостях: Польша ожидает нашествия бесов, ООН напомнила Украине о свободах и правах человека

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новости, польша, украина, россия, владимир зеленский, кароль навроцкий, вооруженные силы украины, оон