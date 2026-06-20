Трамп потребовал от Европы 350 миллиардов долларов за оружие для Украины - 20.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260620/tramp-potreboval-ot-evropy-350-milliardov-dollarov-za-oruzhie-dlya-ukrainy-1080431383.html
Трамп потребовал от Европы 350 миллиардов долларов за оружие для Украины
Трамп потребовал от Европы 350 миллиардов долларов за оружие для Украины - 20.06.2026 Украина.ру
Трамп потребовал от Европы 350 миллиардов долларов за оружие для Украины
Президент США Дональд Трамп выставил Европе счёт за военную помощь, которую Вашингтон оказал Киеву при Джо Байдене. Об этом 20 июня сообщает РИА Новости
2026-06-20T08:40
2026-06-20T08:40
новости
европа
украина
киев
дональд трамп
джо байден
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/14/1079226834_0:25:480:295_1920x0_80_0_0_1a5e3ce7de0313465c8579e5adf62a4e.jpg
"Байден многое передал Украине, и за это следовало бы заплатить, имею в виду европейцев", — заявил Трамп. По его словам, прежняя администрация предоставила Киеву поддержку на 350 миллиардов долларов. Европа ничего не возвращала, поскольку этого никто не требовал. Теперь Трамп намерен исправить эту ситуацию. Ранее американский президент уже заявил, что исключение России из G8 было ошибкой, которая могла предотвратить конфликт на Украине. Теперь он взялся и за европейские кошельки. Похоже, эпоха бесплатной помощи Киеву заканчивается.Ранее в новостях: "Начал войну с Ираном и проиграл": аналитик про неудачи Трампа и сомнительную "победу" в Венесуэле на сайте Украина.ру
европа
украина
киев
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/14/1079226834_27:0:454:320_1920x0_80_0_0_a8932779517bb318adccc438be9bbb70.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, украина, киев, дональд трамп, джо байден, сша
Новости, Европа, Украина, Киев, Дональд Трамп, Джо Байден, США

Трамп потребовал от Европы 350 миллиардов долларов за оружие для Украины

08:40 20.06.2026
 
© telegram ukr_2025_ru‼ Дональд Трамп назвал выдвинутые обвинения экс-главе Кубы Раулю Кастро "очень важным моментом"
‼ Дональд Трамп назвал выдвинутые обвинения экс-главе Кубы Раулю Кастро очень важным моментом - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© telegram ukr_2025_ru
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп выставил Европе счёт за военную помощь, которую Вашингтон оказал Киеву при Джо Байдене. Об этом 20 июня сообщает РИА Новости
"Байден многое передал Украине, и за это следовало бы заплатить, имею в виду европейцев", — заявил Трамп.
По его словам, прежняя администрация предоставила Киеву поддержку на 350 миллиардов долларов. Европа ничего не возвращала, поскольку этого никто не требовал. Теперь Трамп намерен исправить эту ситуацию.
Ранее американский президент уже заявил, что исключение России из G8 было ошибкой, которая могла предотвратить конфликт на Украине. Теперь он взялся и за европейские кошельки. Похоже, эпоха бесплатной помощи Киеву заканчивается.
Ранее в новостях: "Начал войну с Ираном и проиграл": аналитик про неудачи Трампа и сомнительную "победу" в Венесуэле на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаУкраинаКиевДональд ТрампДжо БайденСША
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:22Лишение Зеленского польского ордена вызвало "крестопад"
19:40Зеленский предупредил о возможном ночном ударе по Украине. Новости СВО
19:24Мелони ответила Трампу на слова о своей популярности
18:45Бабки за бабки. Почему Урсула Эрнстовна сцепилась с Каей Сиймовной
18:36Армия России ударила по объекту ВСУ в Одесской области. Новости СВО
18:32Израиль снова бьёт по Ливану. Новости к этому часу
18:17Зеленский вернул Орден Белого Орла в Польшу, отправив его по почте
18:13Ультиматум Зеленского: смысл войны с Белоруссией
18:00Иран закрывает пролив, нападение в Краснодаре. Итоги 20 июня
17:25Группировка "Восток" продолжила наступление на северном и западном участках
16:56"Герани" поражают объекты ВСУ в Запорожье. Новости СВО
16:32В Красном Лимане за неделю взяли 37 опорных пунктов: освобождение города — вопрос времени
16:12В Краснодаре перед нападением на ТЦ прогремел взрыв
16:00С-75 против U-2: эпизоды холодной войны в воздухе
15:45Bloomberg: ЕС потребовал от Турции не поставлять российский газ по новым контрактам
15:45В Краснодаре на МФЦ напали с мачете. Есть погибшие
15:39Telegraph: Британия испытала новую ракету для Украины дальностью почти 500 км
15:28Медведев предупредил о риске срыва соглашения США и Ирана. Главное к этому часу
15:19МАГАТЭ: Запорожская АЭС в 20-й раз полностью отключена от внешнего электроснабжения
15:05CNN: через Ормузский пролив всё ещё проходит очень мало судов
Лента новостейМолния