https://ukraina.ru/20260620/tramp-potreboval-ot-evropy-350-milliardov-dollarov-za-oruzhie-dlya-ukrainy-1080431383.html

Трамп потребовал от Европы 350 миллиардов долларов за оружие для Украины

Трамп потребовал от Европы 350 миллиардов долларов за оружие для Украины - 20.06.2026 Украина.ру

Трамп потребовал от Европы 350 миллиардов долларов за оружие для Украины

Президент США Дональд Трамп выставил Европе счёт за военную помощь, которую Вашингтон оказал Киеву при Джо Байдене. Об этом 20 июня сообщает РИА Новости

2026-06-20T08:40

2026-06-20T08:40

2026-06-20T08:40

новости

европа

украина

киев

дональд трамп

джо байден

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/14/1079226834_0:25:480:295_1920x0_80_0_0_1a5e3ce7de0313465c8579e5adf62a4e.jpg

"Байден многое передал Украине, и за это следовало бы заплатить, имею в виду европейцев", — заявил Трамп. По его словам, прежняя администрация предоставила Киеву поддержку на 350 миллиардов долларов. Европа ничего не возвращала, поскольку этого никто не требовал. Теперь Трамп намерен исправить эту ситуацию. Ранее американский президент уже заявил, что исключение России из G8 было ошибкой, которая могла предотвратить конфликт на Украине. Теперь он взялся и за европейские кошельки. Похоже, эпоха бесплатной помощи Киеву заканчивается.Ранее в новостях: "Начал войну с Ираном и проиграл": аналитик про неудачи Трампа и сомнительную "победу" в Венесуэле на сайте Украина.ру

европа

украина

киев

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, украина, киев, дональд трамп, джо байден, сша