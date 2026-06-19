https://ukraina.ru/20260619/udary-vsu-po-logistike-ekspert-pro-ukreplenie-pvo-i-unichtozhenie-mostov-cherez-dnepr-1080382460.html

Удары ВСУ по логистике: эксперт про укрепление ПВО и уничтожение мостов через Днепр

Удары ВСУ по логистике: эксперт про укрепление ПВО и уничтожение мостов через Днепр - 19.06.2026 Украина.ру

Удары ВСУ по логистике: эксперт про укрепление ПВО и уничтожение мостов через Днепр

Для укрепления ПВО нужны мобильные огневые группы, прикрывающие мосты и подобные важные объекты. Что касается медийного ответа, необходимо наносить удары по критически важным узлам противника, в том числе по мостам через Днепр. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2026-06-19T04:30

2026-06-19T04:30

2026-06-19T04:30

новости

днепр

крым

россия

михаил онуфриенко

украина.ру

логистика

сво

сводка сво

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079025674_0:0:2688:1512_1920x0_80_0_0_c693961e4fe9a5a1c88bf041394c122e.jpg

Отвечая на вопрос о том, как перебить информационный эффект от украинских ударов по логистике в Крым, эксперт предложил конкретные меры."Для укрепления собственной ПВО нужны многочисленные мобильные огневые группы, прикрывающие мосты и подобные важные с логистической точки зрения объекты", — заявил Онуфриенко.По его словам, сбивать украинские беспилотники самолётного типа — не слишком сложная задача, всё дело в огневой мощи средств ПВО."Что касается медийного ответа, то мы должны точно так же бить по критически важным узлам противника. По тем же мостам через Днепр. У нас для этого значительно больше возможностей", — пояснил обозреватель.Если будет дан такой приказ, то российские ракетные войска и войска беспилотных систем легко его выполнят. При этом высадка на Кинбурнскую косу, которая три года анонсировалась противником, не имеет ни малейших шансов на успех, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Онуфриенко: Перед штурмом Дружковки ВС РФ предстоит взломать линию укрепрайонов за Часовым Яром" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на других направлениях СВО — в материале "Военный эксперт Владислав Угольный: Если ВС РФ расширят плацдарм под Сумами, ВСУ получат болезненный удар" на сайте Украина.ру.

днепр

крым

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, днепр, крым, россия, михаил онуфриенко, украина.ру, логистика, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, главные новости, новости россии, украина.ру дзен, дзен сво, бпла