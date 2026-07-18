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"Солдаты часто выбирают смерть": Алехин о судьбе окруженных частей ВСУ в Красном Лимане
"Солдаты часто выбирают смерть": Алехин о судьбе окруженных частей ВСУ в Красном Лимане - 18.07.2026 Украина.ру
"Солдаты часто выбирают смерть": Алехин о судьбе окруженных частей ВСУ в Красном Лимане
Подразделения группировки "Запад" ВС РФ усилили активность на своем направлении. Враг отчаянно пытается восстановить переправы в Маяках. Окруженные в Красном Лимане ВСУ практически не сдаются добровольно в плен. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2026-07-18T05:30
2026-07-18T05:30
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Комментируя ситуацию на Западном направлении, Алехин сообщил об усилении активности группировки войск "Запад"."Подразделения группировки "Запад" усилили активность на своем направлении. Враг отчаянно пытается восстановить переправы в Маяках, важной логистической ветви противника к Красному Лиману, Зеленому Клину, Голубым озерам", — пишет Алёхин.Удары по переправам, по его данным, уже приносят результат. "С мест пришло подтверждение, что все временные мосты ВСУ опять уничтожены", — отмечает автор.Отдельное внимание эксперт уделяет положению окруженной группировки ВСУ в Красном Лимане. "По данным экспертов и военкоров, окруженные ВСУ в Красном Лимане практически не сдаются добровольно в плен. Находящиеся на фронте солдаты украинской армии поставлены в очень жесткие рамки и часто выбирают смерть", — констатирует автор.Маяки — населённый пункт в Славянском районе Донецкой области, расположенный на правом берегу реки Северский Донец. Переправы через Северский Донец у Маяков являются ключевой логистической артерией для снабжения украинской группировки в Красном Лимане, Зелёном Клину и Голубых Озёрах.Полный текст материала "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ расширяют фронт, решая проблему прикрытия регионов от ударов ВСУ" на сайте Украина.ру.Меняя главу Минобороны, Зеленский создает пиар-завесу над последствиями взрывов в Вишневом под Киевом и бунта против ТЦК во Львове. Подробнее об этом и многом другом — в материале "Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве" на сайте Украина.ру.
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"Солдаты часто выбирают смерть": Алехин о судьбе окруженных частей ВСУ в Красном Лимане
Подразделения группировки "Запад" ВС РФ усилили активность на своем направлении. Враг отчаянно пытается восстановить переправы в Маяках. Окруженные в Красном Лимане ВСУ практически не сдаются добровольно в плен. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Комментируя ситуацию на Западном направлении, Алехин сообщил об усилении активности группировки войск "Запад".
"Подразделения группировки "Запад" усилили активность на своем направлении. Враг отчаянно пытается восстановить переправы в Маяках, важной логистической ветви противника к Красному Лиману, Зеленому Клину, Голубым озерам", — пишет Алёхин.
Удары по переправам, по его данным, уже приносят результат. "С мест пришло подтверждение, что все временные мосты ВСУ опять уничтожены", — отмечает автор.
Отдельное внимание эксперт уделяет положению окруженной группировки ВСУ в Красном Лимане. "По данным экспертов и военкоров, окруженные ВСУ в Красном Лимане практически не сдаются добровольно в плен. Находящиеся на фронте солдаты украинской армии поставлены в очень жесткие рамки и часто выбирают смерть", — констатирует автор.
Маяки — населённый пункт в Славянском районе Донецкой области, расположенный на правом берегу реки Северский Донец. Переправы через Северский Донец у Маяков являются ключевой логистической артерией для снабжения украинской группировки в Красном Лимане, Зелёном Клину и Голубых Озёрах.
Меняя главу Минобороны, Зеленский создает пиар-завесу над последствиями взрывов в Вишневом под Киевом и бунта против ТЦК во Львове. Подробнее об этом и многом другом — в материале "Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве" на сайте Украина.ру.