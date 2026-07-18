https://ukraina.ru/20260718/soldaty-chasto-vybirayut-smert-alekhin-o-sudbe-okruzhennykh-chastey-vsu-v-krasnom-limane-1081597631.html

"Солдаты часто выбирают смерть": Алехин о судьбе окруженных частей ВСУ в Красном Лимане

"Солдаты часто выбирают смерть": Алехин о судьбе окруженных частей ВСУ в Красном Лимане - 18.07.2026 Украина.ру

"Солдаты часто выбирают смерть": Алехин о судьбе окруженных частей ВСУ в Красном Лимане

Подразделения группировки "Запад" ВС РФ усилили активность на своем направлении. Враг отчаянно пытается восстановить переправы в Маяках. Окруженные в Красном Лимане ВСУ практически не сдаются добровольно в плен. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин

2026-07-18T05:30

2026-07-18T05:30

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Комментируя ситуацию на Западном направлении, Алехин сообщил об усилении активности группировки войск "Запад"."Подразделения группировки "Запад" усилили активность на своем направлении. Враг отчаянно пытается восстановить переправы в Маяках, важной логистической ветви противника к Красному Лиману, Зеленому Клину, Голубым озерам", — пишет Алёхин.Удары по переправам, по его данным, уже приносят результат. "С мест пришло подтверждение, что все временные мосты ВСУ опять уничтожены", — отмечает автор.Отдельное внимание эксперт уделяет положению окруженной группировки ВСУ в Красном Лимане. "По данным экспертов и военкоров, окруженные ВСУ в Красном Лимане практически не сдаются добровольно в плен. Находящиеся на фронте солдаты украинской армии поставлены в очень жесткие рамки и часто выбирают смерть", — констатирует автор.Маяки — населённый пункт в Славянском районе Донецкой области, расположенный на правом берегу реки Северский Донец. Переправы через Северский Донец у Маяков являются ключевой логистической артерией для снабжения украинской группировки в Красном Лимане, Зелёном Клину и Голубых Озёрах.Полный текст материала "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ расширяют фронт, решая проблему прикрытия регионов от ударов ВСУ" на сайте Украина.ру.Меняя главу Минобороны, Зеленский создает пиар-завесу над последствиями взрывов в Вишневом под Киевом и бунта против ТЦК во Львове. Подробнее об этом и многом другом — в материале "Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве" на сайте Украина.ру.

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