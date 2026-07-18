Французский праздник превратился в рекламную акцию украинского режима. Неделя необычных фотофактов - 18.07.2026 Украина.ру
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Французский праздник превратился в рекламную акцию украинского режима. Неделя необычных фотофактов
Французский праздник превратился в рекламную акцию украинского режима. Неделя необычных фотофактов - 18.07.2026 Украина.ру
Французский праздник превратился в рекламную акцию украинского режима. Неделя необычных фотофактов
Президент Франции Эммануэль Макрон использовал национальный праздник Франции для поддержки Владимира Зеленского. Тем временем вице-президент Аргентины назвала англичан пиратами после победы в полуфинале
2026-07-18T09:00
2026-07-18T09:00
фото
эксклюзив
норвегия
франция
оберн
эммануэль макрон
владимир зеленский
госдума
вооруженные силы украины
би-би-си
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В субботу, 11 июля, в Измайловском парке прошёл фестиваль "Гидрофлай фест" — с гонками на джетсерфах, ховербордах, джетпаках и даже снегоходах по воде. В первый день соревновались, во второй — показывали синхронные трюки с флагами. На суше гостей развлекали шахматами и бадминтоном, а завершилось всё концертом группы "Город 312" и зажигательным вечерним шоу на воде. Пока в Измайловском парке люди осваивали гидрофлай, летая над водой на джетпаках и ховербордах, норвежско-американские инженеры решили не отставать и научили робота двигать пальцами почти как человек. Их андроид NEO обзавёлся настоящими руками с 25 суставами: моторы спрятали в предплечье, а тросики работают как сухожилия — так что робот теперь не просто хватает предметы, а буквально чувствует их. В воскресенье, 12 июля, в американском Оберне прошёл чемпионат мира по бегу в костюмах тираннозавров — и это, пожалуй, самый забавный спортивный турнир на планете. Более 300 участников, включая детей, вышли на старт в надувных динозавровых костюмах. Самые отчаянные даже прыгали с парашютом, а после приземления бежали к финишу. В тот же день в нидерландском музее Boijmans Van Beuningen открылась инсталляция "Арахисовый пол" — 25-метровый шестиугольник, покрытый 350 кг арахисовой пасты (это примерно 15 тысяч бутербродов). Работа посвящена художнику-концептуалисту Виму Т. Шипперсе, который ещё при жизни оставил инструкцию: наносить пасту "ровно и скучно". Теперь посетители могут любоваться этим липким чудом, а заодно гадать — это искусство или просто чей-то недоеденный завтрак.В понедельник, 13 июля, 20-летний пилот из США нашел способ заявить о своей скуке так, что это заметили все. Во время двухчасового испытательного полёта на лёгком самолёте Piper Tomahawk он вычертил траекторией в небе фразу "Мне скучно" — и его маршрут тут же завирусился в приложении для отслеживания полётов. Также в понедельник в сети появилась фотография, на которой нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд вернулся с чемпионата мира 2026 года не с медалью, а с чучелом енота, который держит в лапах бутылку. Норвегия вылетела в 1/4 финала, уступив Англии (1:2), так что трофеем, видимо, стало именно это забавное приобретение. Ранее футболист уже коллекционировал чучела белок, так что енот, похоже, пополнил его необычную звериную коллекцию.В Париже досрочно устроили грандиозный фейерверк и шоу 1600 дронов у Эйфелевой башни — на день раньше привычной даты. Тысячи людей собрались на Марсовом поле в понедельник, чтобы увидеть это зрелище. Во вторник, 14 июля, Эммануэль Макрон провел своё десятое и последнее шествие в статусе президента, к нему присоединился Владимир Зеленский по случаю этой даты. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя публикацию французского лидера в соцсети Х, где были показаны кадры с бойцами ВСУ, марширующими на праздничном параде, заявил, что Макрон использовал национальный праздник Французской Республики — День взятия Бастилии — как политическую сцену для демонстрации поддержки киевского режима. Парламентарий отметил, что День взятия Бастилии, который во Франции отмечается 14 июля, традиционно является символом триумфа воли народа и освобождения от тирании. Однако в этом году, по его словам, он был превращен в площадку для демонстрации "безграничной поддержки" Киева.В среду, 15 июля, в Пермском зоопарке — пополнение: редчайшие снежные барсы Аксу и Снежек во второй раз стали родителями. Трое пятнистых малышей пока не покидают маму и находятся под её строгим присмотром. Сотрудники зоопарка приблизились к новорождённым только для первого ветеринарного осмотра — осторожность превыше всего. Краснокнижные хищники снова доказали, что в Перми умеют не только удивлять, но и приумножать редкую красоту. В четверг, 16 июля, с Байконура стартовала ракета "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-29", который несёт на МКС двух россиян Петра Дуброва и Анну Кикину, а также американца Анила Менона. Через 8 минут 49 секунд корабль выйдет на орбиту, сделает два витка вокруг Земли и пристыкуется к станции в 20:56 мск. На борту МКС их уже заждались шестеро коллег — и это не считая того, что в космосе теперь официально тесно от профессионалов. В четверг также сборная Аргентины вышла в финал ЧМ-2026, обыграв Англию со счётом 2:1, но празднование может обернуться штрафом. Во время триумфа футболисты развернули баннер с надписью "Мальвинские острова принадлежат Аргентине" — и ФИФА уже пригрозила дисциплинарным взысканием. В 2014 году за аналогичный баннер аргентинцев уже оштрафовали на 20 тысяч фунтов, но, видимо, историческая память оказалась дороже. США заранее усилили безопасность на матче, запретив любую политическую символику, а вице-президент Аргентины назвала англичан "пиратами" в соцсетях. В пятницу, 17 июля, житель китайского Шэньяна нашёл самый буквальный способ спасти машину от потопа: он просто арендовал подъёмный кран и поднял свой автомобиль над водой. Пока соседи в панике искали мешки с песком или эвакуаторы, этот парень решил, что его ласточка достойна быть выше любых наводнений.
норвегия
франция
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Кристина Черкасова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
фото, эксклюзив, норвегия, франция, оберн, эммануэль макрон, владимир зеленский, госдума, вооруженные силы украины, би-би-си, сша, англия, фифа
фото, Эксклюзив, Норвегия, Франция, Оберн, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Госдума, Вооруженные силы Украины, Би-би-си, США, Англия, ФИФА

Французский праздник превратился в рекламную акцию украинского режима. Неделя необычных фотофактов

09:00 18.07.2026
 
© Украина.руНеделя необычных фотофактов
Неделя необычных фотофактов - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Украина.ру
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Кристина
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Илья
Богачёв
фото-редактор издания Украина.ру
Все материалы
Президент Франции Эммануэль Макрон использовал национальный праздник Франции для поддержки Владимира Зеленского. Тем временем вице-президент Аргентины назвала англичан пиратами после победы в полуфинале
В субботу, 11 июля, в Измайловском парке прошёл фестиваль "Гидрофлай фест" — с гонками на джетсерфах, ховербордах, джетпаках и даже снегоходах по воде. В первый день соревновались, во второй — показывали синхронные трюки с флагами.
На суше гостей развлекали шахматами и бадминтоном, а завершилось всё концертом группы "Город 312" и зажигательным вечерним шоу на воде.
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Фестиваль Гидрофлай фест в Москве
1 из 5

© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Фестиваль Гидрофлай фест в Москве
2 из 5

© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Фестиваль Гидрофлай фест в Москве
3 из 5

© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Фестиваль Гидрофлай фест в Москве
4 из 5

© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Фестиваль Гидрофлай фест в Москве
5 из 5

© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 5

© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 5

© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 5

© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
4 из 5

© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
5 из 5

© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Пока в Измайловском парке люди осваивали гидрофлай, летая над водой на джетпаках и ховербордах, норвежско-американские инженеры решили не отставать и научили робота двигать пальцами почти как человек.
Их андроид NEO обзавёлся настоящими руками с 25 суставами: моторы спрятали в предплечье, а тросики работают как сухожилия — так что робот теперь не просто хватает предметы, а буквально чувствует их.
© Фото : Соцсети
- РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : Соцсети
В воскресенье, 12 июля, в американском Оберне прошёл чемпионат мира по бегу в костюмах тираннозавров — и это, пожалуй, самый забавный спортивный турнир на планете.
Более 300 участников, включая детей, вышли на старт в надувных динозавровых костюмах. Самые отчаянные даже прыгали с парашютом, а после приземления бежали к финишу.
© AP / Lindsey Wasson
- РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP / Lindsey Wasson
В тот же день в нидерландском музее Boijmans Van Beuningen открылась инсталляция "Арахисовый пол" — 25-метровый шестиугольник, покрытый 350 кг арахисовой пасты (это примерно 15 тысяч бутербродов).
Работа посвящена художнику-концептуалисту Виму Т. Шипперсе, который ещё при жизни оставил инструкцию: наносить пасту "ровно и скучно". Теперь посетители могут любоваться этим липким чудом, а заодно гадать — это искусство или просто чей-то недоеденный завтрак.
© Фото : Соцсети
- РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : Соцсети
В понедельник, 13 июля, 20-летний пилот из США нашел способ заявить о своей скуке так, что это заметили все.
Во время двухчасового испытательного полёта на лёгком самолёте Piper Tomahawk он вычертил траекторией в небе фразу "Мне скучно" — и его маршрут тут же завирусился в приложении для отслеживания полётов.
© Фото : Flightradar24
- РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Flightradar24
Также в понедельник в сети появилась фотография, на которой нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд вернулся с чемпионата мира 2026 года не с медалью, а с чучелом енота, который держит в лапах бутылку.
Норвегия вылетела в 1/4 финала, уступив Англии (1:2), так что трофеем, видимо, стало именно это забавное приобретение. Ранее футболист уже коллекционировал чучела белок, так что енот, похоже, пополнил его необычную звериную коллекцию.
© REUTERS / Jan Langhaug
- РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© REUTERS / Jan Langhaug
В Париже досрочно устроили грандиозный фейерверк и шоу 1600 дронов у Эйфелевой башни — на день раньше привычной даты. Тысячи людей собрались на Марсовом поле в понедельник, чтобы увидеть это зрелище.
© AP / Thomas Padilla
- РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP / Thomas Padilla
Во вторник, 14 июля, Эммануэль Макрон провел своё десятое и последнее шествие в статусе президента, к нему присоединился Владимир Зеленский по случаю этой даты.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя публикацию французского лидера в соцсети Х, где были показаны кадры с бойцами ВСУ, марширующими на праздничном параде, заявил, что Макрон использовал национальный праздник Французской Республики — День взятия Бастилии — как политическую сцену для демонстрации поддержки киевского режима.
"Макрон превратил национальный праздник Франции в политическое зрелище в поддержку террористического режима Зеленского", — написал Слуцкий в своем аккаунте.
Парламентарий отметил, что День взятия Бастилии, который во Франции отмечается 14 июля, традиционно является символом триумфа воли народа и освобождения от тирании. Однако в этом году, по его словам, он был превращен в площадку для демонстрации "безграничной поддержки" Киева.
© РИА Новости
- РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости
В среду, 15 июля, в Пермском зоопарке — пополнение: редчайшие снежные барсы Аксу и Снежек во второй раз стали родителями. Трое пятнистых малышей пока не покидают маму и находятся под её строгим присмотром.
Сотрудники зоопарка приблизились к новорождённым только для первого ветеринарного осмотра — осторожность превыше всего. Краснокнижные хищники снова доказали, что в Перми умеют не только удивлять, но и приумножать редкую красоту.
© Фото : ГКАУК "Пермский зоопарк"
1 из 3
© Фото : ГКАУК "Пермский зоопарк"
© Фото : ГКАУК "Пермский зоопарк"
2 из 3
© Фото : ГКАУК "Пермский зоопарк"
© Фото : ГКАУК "Пермский зоопарк"
3 из 3
© Фото : ГКАУК "Пермский зоопарк"
1 из 3
© Фото : ГКАУК "Пермский зоопарк"
2 из 3
© Фото : ГКАУК "Пермский зоопарк"
3 из 3
© Фото : ГКАУК "Пермский зоопарк"
В четверг, 16 июля, с Байконура стартовала ракета "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-29", который несёт на МКС двух россиян Петра Дуброва и Анну Кикину, а также американца Анила Менона.
Через 8 минут 49 секунд корабль выйдет на орбиту, сделает два витка вокруг Земли и пристыкуется к станции в 20:56 мск. На борту МКС их уже заждались шестеро коллег — и это не считая того, что в космосе теперь официально тесно от профессионалов.
© Фото : Роскосмос / Артём Пылаев
- РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Роскосмос / Артём Пылаев
В четверг также сборная Аргентины вышла в финал ЧМ-2026, обыграв Англию со счётом 2:1, но празднование может обернуться штрафом. Во время триумфа футболисты развернули баннер с надписью "Мальвинские острова принадлежат Аргентине" — и ФИФА уже пригрозила дисциплинарным взысканием.
В 2014 году за аналогичный баннер аргентинцев уже оштрафовали на 20 тысяч фунтов, но, видимо, историческая память оказалась дороже. США заранее усилили безопасность на матче, запретив любую политическую символику, а вице-президент Аргентины назвала англичан "пиратами" в соцсетях.
© REUTERS / Amanda Perobelli
- РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© REUTERS / Amanda Perobelli
В пятницу, 17 июля, житель китайского Шэньяна нашёл самый буквальный способ спасти машину от потопа: он просто арендовал подъёмный кран и поднял свой автомобиль над водой.
Пока соседи в панике искали мешки с песком или эвакуаторы, этот парень решил, что его ласточка достойна быть выше любых наводнений.
© Фото : Соцсети
- РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : Соцсети
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фотоЭксклюзивНорвегияФранцияОбернЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийГосдумаВооруженные силы УкраиныБи-би-сиСШААнглияФИФА
 
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