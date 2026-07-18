https://ukraina.ru/20260718/frantsuzskiy-prazdnik-prevratilsya-v-reklamnuyu-aktsiyu-ukrainskogo-rezhima-nedelya-neobychnykh-fotofaktov-1081574922.html

Французский праздник превратился в рекламную акцию украинского режима. Неделя необычных фотофактов

Французский праздник превратился в рекламную акцию украинского режима. Неделя необычных фотофактов - 18.07.2026 Украина.ру

Французский праздник превратился в рекламную акцию украинского режима. Неделя необычных фотофактов

Президент Франции Эммануэль Макрон использовал национальный праздник Франции для поддержки Владимира Зеленского. Тем временем вице-президент Аргентины назвала англичан пиратами после победы в полуфинале

2026-07-18T09:00

2026-07-18T09:00

2026-07-18T09:00

фото

эксклюзив

норвегия

франция

оберн

эммануэль макрон

владимир зеленский

госдума

вооруженные силы украины

би-би-си

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1075991485_0:2:1360:767_1920x0_80_0_0_414d58f1a4fb6e29f967b3fc0be6730b.jpg

В субботу, 11 июля, в Измайловском парке прошёл фестиваль "Гидрофлай фест" — с гонками на джетсерфах, ховербордах, джетпаках и даже снегоходах по воде. В первый день соревновались, во второй — показывали синхронные трюки с флагами. На суше гостей развлекали шахматами и бадминтоном, а завершилось всё концертом группы "Город 312" и зажигательным вечерним шоу на воде. Пока в Измайловском парке люди осваивали гидрофлай, летая над водой на джетпаках и ховербордах, норвежско-американские инженеры решили не отставать и научили робота двигать пальцами почти как человек. Их андроид NEO обзавёлся настоящими руками с 25 суставами: моторы спрятали в предплечье, а тросики работают как сухожилия — так что робот теперь не просто хватает предметы, а буквально чувствует их. В воскресенье, 12 июля, в американском Оберне прошёл чемпионат мира по бегу в костюмах тираннозавров — и это, пожалуй, самый забавный спортивный турнир на планете. Более 300 участников, включая детей, вышли на старт в надувных динозавровых костюмах. Самые отчаянные даже прыгали с парашютом, а после приземления бежали к финишу. В тот же день в нидерландском музее Boijmans Van Beuningen открылась инсталляция "Арахисовый пол" — 25-метровый шестиугольник, покрытый 350 кг арахисовой пасты (это примерно 15 тысяч бутербродов). Работа посвящена художнику-концептуалисту Виму Т. Шипперсе, который ещё при жизни оставил инструкцию: наносить пасту "ровно и скучно". Теперь посетители могут любоваться этим липким чудом, а заодно гадать — это искусство или просто чей-то недоеденный завтрак.В понедельник, 13 июля, 20-летний пилот из США нашел способ заявить о своей скуке так, что это заметили все. Во время двухчасового испытательного полёта на лёгком самолёте Piper Tomahawk он вычертил траекторией в небе фразу "Мне скучно" — и его маршрут тут же завирусился в приложении для отслеживания полётов. Также в понедельник в сети появилась фотография, на которой нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд вернулся с чемпионата мира 2026 года не с медалью, а с чучелом енота, который держит в лапах бутылку. Норвегия вылетела в 1/4 финала, уступив Англии (1:2), так что трофеем, видимо, стало именно это забавное приобретение. Ранее футболист уже коллекционировал чучела белок, так что енот, похоже, пополнил его необычную звериную коллекцию.В Париже досрочно устроили грандиозный фейерверк и шоу 1600 дронов у Эйфелевой башни — на день раньше привычной даты. Тысячи людей собрались на Марсовом поле в понедельник, чтобы увидеть это зрелище. Во вторник, 14 июля, Эммануэль Макрон провел своё десятое и последнее шествие в статусе президента, к нему присоединился Владимир Зеленский по случаю этой даты. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя публикацию французского лидера в соцсети Х, где были показаны кадры с бойцами ВСУ, марширующими на праздничном параде, заявил, что Макрон использовал национальный праздник Французской Республики — День взятия Бастилии — как политическую сцену для демонстрации поддержки киевского режима. Парламентарий отметил, что День взятия Бастилии, который во Франции отмечается 14 июля, традиционно является символом триумфа воли народа и освобождения от тирании. Однако в этом году, по его словам, он был превращен в площадку для демонстрации "безграничной поддержки" Киева.В среду, 15 июля, в Пермском зоопарке — пополнение: редчайшие снежные барсы Аксу и Снежек во второй раз стали родителями. Трое пятнистых малышей пока не покидают маму и находятся под её строгим присмотром. Сотрудники зоопарка приблизились к новорождённым только для первого ветеринарного осмотра — осторожность превыше всего. Краснокнижные хищники снова доказали, что в Перми умеют не только удивлять, но и приумножать редкую красоту. В четверг, 16 июля, с Байконура стартовала ракета "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-29", который несёт на МКС двух россиян Петра Дуброва и Анну Кикину, а также американца Анила Менона. Через 8 минут 49 секунд корабль выйдет на орбиту, сделает два витка вокруг Земли и пристыкуется к станции в 20:56 мск. На борту МКС их уже заждались шестеро коллег — и это не считая того, что в космосе теперь официально тесно от профессионалов. В четверг также сборная Аргентины вышла в финал ЧМ-2026, обыграв Англию со счётом 2:1, но празднование может обернуться штрафом. Во время триумфа футболисты развернули баннер с надписью "Мальвинские острова принадлежат Аргентине" — и ФИФА уже пригрозила дисциплинарным взысканием. В 2014 году за аналогичный баннер аргентинцев уже оштрафовали на 20 тысяч фунтов, но, видимо, историческая память оказалась дороже. США заранее усилили безопасность на матче, запретив любую политическую символику, а вице-президент Аргентины назвала англичан "пиратами" в соцсетях. В пятницу, 17 июля, житель китайского Шэньяна нашёл самый буквальный способ спасти машину от потопа: он просто арендовал подъёмный кран и поднял свой автомобиль над водой. Пока соседи в панике искали мешки с песком или эвакуаторы, этот парень решил, что его ласточка достойна быть выше любых наводнений.

норвегия

франция

оберн

сша

англия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

фото, эксклюзив, норвегия, франция, оберн, эммануэль макрон, владимир зеленский, госдума, вооруженные силы украины, би-би-си, сша, англия, фифа