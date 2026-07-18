https://ukraina.ru/20260718/ot-sporta-k-politike-vera-nadezhda-a-lyubov-1081608228.html

От спорта к политике: вера, надежда... А любовь?

От спорта к политике: вера, надежда... А любовь? - 18.07.2026 Украина.ру

От спорта к политике: вера, надежда... А любовь?

Совсем не болельщик. Но мундиаль смотрел с интересом. Уж слишком много в нем было закодированных смыслов, далеко выходящих за пределы спортивной ойкумены. Тут невольно поверишь, что не только война, но и большой футбол есть продолжение политики иными средствами

2026-07-18T09:06

2026-07-18T09:06

2026-07-18T09:06

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Вот смотрел, скажем, полуфинал Франции и Испании. Предчувствовал, кто победит. И не ошибся! Хотя понятия не имел ни о составе команд, ни об их стратегии, спортивной форме или домашних заготовках.Но я за день до матча побывал в очередной раз в маленьком и уютном Бахчисарайском музее замечательного мыслителя Исмаила Гаспринского. Того, кто много лет издавал культовую газету "Переводчикъ" с приложением "Женский миръ".Кто создал систему школ в мусульманских регионах, где религиозное просвещение сочеталось со светским и естественно-научным.Кто мечтал о гармонии русской, персидской и тюркской цивилизаций.Так сталось, что юный Исмаил учился в конце позапрошлого века в самой Сорбонне. Учился блестяще. Зная основные европейские языки, совмещал учебу с переводами. Способного юношу заметили, предложили блестящую карьеру.А он вдруг вернулся в родной Бахчисарай. Избрался мэром. Провел впечатляющую муниципальную реформу, в три раза увеличив бюджет города, улучшив быт и экологию горожан. А потом издательское и просветительское подвижничество…В Париже ему было душно и тесно. Он ощущал, как Франция теряет пассионарность, внутреннюю энергетику, а главное, веру. Без веры, по Гаспринскому, жить нельзя, как без воздуха.Мне вспомнилась давняя-давняя командировка в Испанию. Поселили в винтажной мадридской гостинице. Над кроватью нависало массивное католическое распятие. Спросил у испанского коллеги, не будет ли неким нарушением канонов спать православному в такой католической ауре. Тот смиренно ответил: "Главное, чтобы вера была в сердце. С нюансами разберется Всевышний".Потом на официальном банкете я поднял тост за то, чтобы в Испании всегда кумирами были рыцари, даже такие печальные, как Дон Кихот, а не слуги, даже такие расторопные, как Санчо Панса. Потому что рыцарь всегда ближе к Богу, чем слуга.Может, если б Гаспринский жил не во Франции, а в Испании, он бы не пришел к выводу, что вера в Европе увядает.А я, даже на футбольном матче, всегда болею за команду из страны с более сильной верой. И редко ошибаюсь в результате…Несколько другая интрига сложилась между Аргентиной и Англией. Там паролем победы скорее была не вера, а надежда.Смутно помню кинохронику об отправке британской военно-морской армады на завоевание Фолклендских островов. Стальные коробки крейсеров и эсминцев провожали гламурные яхты. Вдоль их бортов стояли красавицы (ну, по английским меркам) в форме топлес.Говорили, что придумала "фишку" сама Тэтчер, чтобы внушить морячкам надежду, что после победы всё это "богатство" будет принадлежать им. Они и воевали со всей страстью.Та же Тэтчер подарила всем морпехам эксклюзивные кроссовки. Ну чтобы вселить надежду, что после победы в их жизни появятся самые дорогие шмотки.А главное, местным фолклендским мужичкам-фермерам нашептали надежду, что в островных барах при владычестве англичан вискарь для них будет всегда бесплатным. Для местного промозглого климата конкретная надежда. Вот только стесняюсь спросить, а как сейчас? Но тогда поддержка аборигенов стала решающим фактором.Супруга преподавала в Аргентине танго. Я и предложил одному ее ученику - местному депутату - вернуть острова домой. Стоило только посеять среди жен островитян надежду на то, что при возвращении в родную гавань их бесплатно будут учить аргентинскому танго. Тесные объятия ведь греют получше виски…Сейчас у аргентинцев вновь возродилась надежда. Они даже рискнули выложить её на футбольном поле - о том, что Мальвинские (Фолклендские) острова на самом деле аргентинские.Да, Аргентина, несмотря на приход президента Милея, мужает. А Британия, несмотря на уход премьера Стармера, дряхлеет. И футболистам первой необходимо было это доказать. Вселить в своих граждан надежду. Велика была ответственность футболистов. Команда Лионеля Месси блестяще справилась. Ведь на кону национальная святыня - изумрудные острова в синем океане!..Финал, пожалуй, смотреть не буду. Желаю успеха обеим командам. И той, которая с верой, и той, которая с надеждой. А болел бы за русских. Русские больше других знают про любовь.О последних событиях культуры - в материале От Колобка до Киркорова: на войне как на войне. События культуры.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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мнения, испания, франция, аргентина, футбол