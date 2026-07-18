https://ukraina.ru/20260718/sk-vozbudil-delo-o-terakte-posle-atak-na-sklady-wildberries-novosti-svo-1081608666.html

СК возбудил дело о теракте после атак на склады Wildberries. Новости СВО

СК возбудил дело о теракте после атак на склады Wildberries. Новости СВО - 18.07.2026 Украина.ру

СК возбудил дело о теракте после атак на склады Wildberries. Новости СВО

Следственный комитет России официально возбудил уголовные дела по статье "Террористический акт" в связи с атаками украинских БПЛА на логистические центры Wildberries. Об этом и других военных новостях 18 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-07-18T10:18

2026-07-18T10:18

2026-07-18T10:18

сво

спецоперация

россия

крым

ялта

сергей собянин

вооруженные силы украины

фсб

ск рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1e/1063531041_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_d908ff048c326f17191c0b6c8955be03.jpg

🟥 ФСБ сообщила о задержании в Крыму жительницы Ялты, причастной к убийству в 2024 году офицера Черноморского флота Валерия Транковского.По данным спецслужбы, уроженка Николаевской области по собственной инициативе вышла на связь с сотрудником СБУ и по его заданию оборудовала схрон с компонентами самодельного взрывного устройства, использованного при покушении;🟥 Задержана 34-летняя жительница Кировского района Крыма. По версии ФСБ, она перевела пять тысяч гривен в пользу ВСУ и намеревалась передать украинской разведке сведения об объектах ТЭК, аэродроме и другой военной инфраструктуре;🟥 В Черниговской области в районе Коропа уничтожен склад ГСМ, использовавшийся для заправки техники подразделений ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В районе острова Змеиный на переходе морем поражен сухогруз, осуществлявший перевозку грузов для ВСУ. В порту "Черноморск" Одесской области поражен контейнеровоз, осуществлявший разгрузку боеприпасов;🟥 В результате ночной атаки БПЛА на Московскую область есть погибшие и пострадавшие. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Богородском городском округе: после падения беспилотника загорелась нефтебаза в Ногинске.🟥 С вечера 17 июля в направлении московского региона летели более 370 украинских БПЛА, большую часть ПВО нейтрализовала на дальних подступах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Подробнее о том, как развивается ситуация на фронте и что говорят украинские военные о действиях российских подразделений, — в материале Россияне выдавливают ВСУ охватами с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронтеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

крым

ялта

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, крым, ялта, сергей собянин, вооруженные силы украины, фсб, ск рф