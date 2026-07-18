СК возбудил дело о теракте после атак на склады Wildberries. Новости СВО - 18.07.2026 Украина.ру
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СК возбудил дело о теракте после атак на склады Wildberries. Новости СВО
СК возбудил дело о теракте после атак на склады Wildberries. Новости СВО - 18.07.2026 Украина.ру
СК возбудил дело о теракте после атак на склады Wildberries. Новости СВО
Следственный комитет России официально возбудил уголовные дела по статье "Террористический акт" в связи с атаками украинских БПЛА на логистические центры Wildberries. Об этом и других военных новостях 18 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-18T10:18
2026-07-18T10:18
сво
спецоперация
россия
крым
ялта
сергей собянин
вооруженные силы украины
фсб
ск рф
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🟥 ФСБ сообщила о задержании в Крыму жительницы Ялты, причастной к убийству в 2024 году офицера Черноморского флота Валерия Транковского.По данным спецслужбы, уроженка Николаевской области по собственной инициативе вышла на связь с сотрудником СБУ и по его заданию оборудовала схрон с компонентами самодельного взрывного устройства, использованного при покушении;🟥 Задержана 34-летняя жительница Кировского района Крыма. По версии ФСБ, она перевела пять тысяч гривен в пользу ВСУ и намеревалась передать украинской разведке сведения об объектах ТЭК, аэродроме и другой военной инфраструктуре;🟥 В Черниговской области в районе Коропа уничтожен склад ГСМ, использовавшийся для заправки техники подразделений ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В районе острова Змеиный на переходе морем поражен сухогруз, осуществлявший перевозку грузов для ВСУ. В порту "Черноморск" Одесской области поражен контейнеровоз, осуществлявший разгрузку боеприпасов;🟥 В результате ночной атаки БПЛА на Московскую область есть погибшие и пострадавшие. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Богородском городском округе: после падения беспилотника загорелась нефтебаза в Ногинске.🟥 С вечера 17 июля в направлении московского региона летели более 370 украинских БПЛА, большую часть ПВО нейтрализовала на дальних подступах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Подробнее о том, как развивается ситуация на фронте и что говорят украинские военные о действиях российских подразделений, — в материале Россияне выдавливают ВСУ охватами с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронтеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, россия, крым, ялта, сергей собянин, вооруженные силы украины, фсб, ск рф
СВО, Спецоперация, Россия, Крым, Ялта, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, ФСБ, СК РФ

СК возбудил дело о теракте после атак на склады Wildberries. Новости СВО

10:18 18.07.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСК РФ, следком
СК РФ, следком - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Следственный комитет России официально возбудил уголовные дела по статье "Террористический акт" в связи с атаками украинских БПЛА на логистические центры Wildberries. Об этом и других военных новостях 18 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 ФСБ сообщила о задержании в Крыму жительницы Ялты, причастной к убийству в 2024 году офицера Черноморского флота Валерия Транковского.
По данным спецслужбы, уроженка Николаевской области по собственной инициативе вышла на связь с сотрудником СБУ и по его заданию оборудовала схрон с компонентами самодельного взрывного устройства, использованного при покушении;
🟥 Задержана 34-летняя жительница Кировского района Крыма. По версии ФСБ, она перевела пять тысяч гривен в пользу ВСУ и намеревалась передать украинской разведке сведения об объектах ТЭК, аэродроме и другой военной инфраструктуре;
🟥 В Черниговской области в районе Коропа уничтожен склад ГСМ, использовавшийся для заправки техники подразделений ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В районе острова Змеиный на переходе морем поражен сухогруз, осуществлявший перевозку грузов для ВСУ. В порту "Черноморск" Одесской области поражен контейнеровоз, осуществлявший разгрузку боеприпасов;
🟥 В результате ночной атаки БПЛА на Московскую область есть погибшие и пострадавшие. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Богородском городском округе: после падения беспилотника загорелась нефтебаза в Ногинске.
🟥 С вечера 17 июля в направлении московского региона летели более 370 украинских БПЛА, большую часть ПВО нейтрализовала на дальних подступах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Подробнее о том, как развивается ситуация на фронте и что говорят украинские военные о действиях российских подразделений, — в материале Россияне выдавливают ВСУ охватами с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
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