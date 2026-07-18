https://ukraina.ru/20260718/sk-vozbudil-delo-o-terakte-posle-atak-na-sklady-wildberries-novosti-svo-1081608666.html
СК возбудил дело о теракте после атак на склады Wildberries. Новости СВО
СК возбудил дело о теракте после атак на склады Wildberries. Новости СВО - 18.07.2026 Украина.ру
СК возбудил дело о теракте после атак на склады Wildberries. Новости СВО
Следственный комитет России официально возбудил уголовные дела по статье "Террористический акт" в связи с атаками украинских БПЛА на логистические центры Wildberries. Об этом и других военных новостях 18 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-18T10:18
2026-07-18T10:18
2026-07-18T10:18
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🟥 ФСБ сообщила о задержании в Крыму жительницы Ялты, причастной к убийству в 2024 году офицера Черноморского флота Валерия Транковского.По данным спецслужбы, уроженка Николаевской области по собственной инициативе вышла на связь с сотрудником СБУ и по его заданию оборудовала схрон с компонентами самодельного взрывного устройства, использованного при покушении;🟥 Задержана 34-летняя жительница Кировского района Крыма. По версии ФСБ, она перевела пять тысяч гривен в пользу ВСУ и намеревалась передать украинской разведке сведения об объектах ТЭК, аэродроме и другой военной инфраструктуре;🟥 В Черниговской области в районе Коропа уничтожен склад ГСМ, использовавшийся для заправки техники подразделений ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В районе острова Змеиный на переходе морем поражен сухогруз, осуществлявший перевозку грузов для ВСУ. В порту "Черноморск" Одесской области поражен контейнеровоз, осуществлявший разгрузку боеприпасов;🟥 В результате ночной атаки БПЛА на Московскую область есть погибшие и пострадавшие. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Богородском городском округе: после падения беспилотника загорелась нефтебаза в Ногинске.🟥 С вечера 17 июля в направлении московского региона летели более 370 украинских БПЛА, большую часть ПВО нейтрализовала на дальних подступах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Подробнее о том, как развивается ситуация на фронте и что говорят украинские военные о действиях российских подразделений, — в материале Россияне выдавливают ВСУ охватами с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронтеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1e/1063531041_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_22493380c7d43baf3b161143d62890a4.jpg
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, крым, ялта, сергей собянин, вооруженные силы украины, фсб, ск рф
СВО, Спецоперация, Россия, Крым, Ялта, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, ФСБ, СК РФ
СК возбудил дело о теракте после атак на склады Wildberries. Новости СВО
Следственный комитет России официально возбудил уголовные дела по статье "Террористический акт" в связи с атаками украинских БПЛА на логистические центры Wildberries. Об этом и других военных новостях 18 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 ФСБ сообщила о задержании в Крыму жительницы Ялты, причастной к убийству в 2024 году офицера Черноморского флота Валерия Транковского.
По данным спецслужбы, уроженка Николаевской области по собственной инициативе вышла на связь с сотрудником СБУ и по его заданию оборудовала схрон с компонентами самодельного взрывного устройства, использованного при покушении;
🟥 Задержана 34-летняя жительница Кировского района Крыма. По версии ФСБ, она перевела пять тысяч гривен в пользу ВСУ и намеревалась передать украинской разведке сведения об объектах ТЭК, аэродроме и другой военной инфраструктуре;
🟥 В Черниговской области в районе Коропа уничтожен склад ГСМ, использовавшийся для заправки техники подразделений ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В районе острова Змеиный на переходе морем поражен сухогруз, осуществлявший перевозку грузов для ВСУ. В порту "Черноморск" Одесской области поражен контейнеровоз, осуществлявший разгрузку боеприпасов;
🟥 В результате ночной атаки БПЛА на Московскую область есть погибшие и пострадавшие. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Богородском городском округе: после падения беспилотника загорелась нефтебаза в Ногинске.
🟥 С вечера 17 июля в направлении московского региона летели более 370 украинских БПЛА, большую часть ПВО нейтрализовала на дальних подступах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Подробнее о том, как развивается ситуация на фронте и что говорят украинские военные о действиях российских подразделений, — в материале Россияне выдавливают ВСУ охватами с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
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