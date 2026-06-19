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Оскорбляет украинцев и грабит бюджет. Чем занимается глава "Укрпочты" Игорь Смелянский

Оскорбляет украинцев и грабит бюджет. Чем занимается глава "Укрпочты" Игорь Смелянский - 19.06.2026 Украина.ру

Оскорбляет украинцев и грабит бюджет. Чем занимается глава "Укрпочты" Игорь Смелянский

На этой неделе целую волну возмущения в Сети вызвал глава "Укрпочты" Игорь Смелянский. Он назвал "козлами" украинцев, которые недовольны его высокой зарплатой, а это около 1 миллиона гривен.

2026-06-19T14:59

2026-06-19T14:59

2026-06-19T15:43

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Кроме того, он регулярно выписывает себе миллионные премии якобы за "эффективность". Тем не менее, от всех прочих, по его словам, "пользы для ВСУ в десятки раз меньше", чем от него.При этом сам Смелянский является долларовым миллионером, а его предприятие убыточно и погрязло в долгах. Смелянский оправдывает свою высокую зарплату тем, что он с нее платит налоги, а те частично идут на финансирование ВСУ. Логика изначально ущербна, так как ее мог бы применить любой почтальон "Укрпочты", требуя повысить себе зарплату.Смелянский является гражданином США, там же живут его дети, которые учатся в Стэнфордском университете (кузнице кадров для управленцев в колониях). Объясняя этот факт, он тоже не мог удержаться от выражения презрения к Украине: "Я ведь всегда хотел, чтобы мои дети были независимыми, а если бы они ходили в школу в Киеве, то выгребали бы за меня".После оскорбления в адрес украинцев, многие потребовали его увольнения и депортации.Украинский эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский в комментарии телеканалу i-ua.tv подчеркивает, что налоги платят все, а Смелянского вряд ли можно назвать эффективным менеджером."Пропорционально все платят одинаковые налоги, ведь существует единая ставка налога на доходы физических лиц в размере 18% независимо от доходов. А его заявления о том, что украинцы — козлы, свидетельствуют о его пренебрежительном отношении к украинским гражданам. А зачем нужны топ-менеджеры, которые презирают собственный народ? Ведь это не первый раз он хамит украинцам. И за что он должен получать миллионную зарплату и премии? За доведение "Укрпочты" до банкротства?", — задает вопрос эксперт"Вместе с тем он подчеркивает, что Смелянский относится к когорте внешнего управления или же у него есть кто-то из высшего руководства государства, кто оказывает внешнее влияние на Украину, потому его и боятся трогать.Смелянский возглавляет "Укрпочту" с 2016 года, то есть благополучно пережил смену власти в 2019 году. За эти десять лет госпредприятие только три года показывало небольшую прибыль, а 7 лет было убыточно. Отделения "Укрпочты" в провинциях стабильно закрывают под предлогом оптимизации. Практически во всех отделениях почты требуются почтальоны и прочие специалисты, так как уровень зарплат там один из самых низких.Примечательно, что достаточно нагло Смелянский ведет себя не только с украинцами, но и с государственными структурами. В мае НБУ оштрафовал "Укрпочту" на 1,7 млн гривен за некачественное функционирование систем корпоративного контроля. Но Смелянский просто отказался платить штраф и ему за это ничего не было.В 2024 году НБУ оштрафовал предприятие за несоблюдение финансовой отчетности и мониторинга, но Смелянский тоже отказался платить. В марте 2026 года полиция открыла уголовное производство против Смелянского за злоупотребление служебным положением. Он тогда только посмеялся по этому поводу.В феврале Смелянский отличился очередным скандальным комментарием. Сначала он пожаловался, что миллионной зарплаты ему мало. После комментариев украинцев, которые пожаловались, что не могут прожить на минимальную зарплату, Смелянский, используя нецензурные выражения назвал людей с минимальной зарплатой "больными на голову".Киевский политолог Юрий Романенко тогда напомнил, что Смелянский "настолько попутал берега", что забыл, что он управляет государственной собственностью, управляет настолько "гениально", что сгенерировал 2 млрд убытков за 10 лет.Тем не менее, в прошлом году нардеп Алексей Гончаренко* недоумевал, как при убыточности предприятия Смелянский выписал премии руководству за "эффективность" на 36 миллионов гривен.Во всех его действиях и комментариях сквозит пренебрежение к украинцам, хотя сам он родом из этой страны, а в США переехал в 1995 году. Но с тех пор годы обучения в американских вузах и на тренингах для управленцев, он приобрел высокомерие "белого господина" к "варварам".Опасается Смелянский только окончания войны, когда его могут ограбить, невзирая на "крышу" западных кураторов. Поэтому он выступает против того, чтобы о его доходах люди знали из деклараций."Я против открытых деклараций для чиновников. Вы хотите, чтобы человек из бизнеса пришел в госсектор, задекларировал свое состояние в стране, где люди будут возвращаться с фронта с оружием и определенным ощущением справедливости, и смогут погуглить, где кто живет. Зачем открывать декларацию и показывать, сколько у кого денег?" — говорил Смелянский.Оппозиционный блогер Мирослав Олешко считает, что Смелянский так говорит, поскольку опасается, что не успеет удрать с награбленным, когда в стране расплодятся неподконтрольные банды ТЦК.В мае Смелянский выступил против завершения войны, так как после нее на Украине, дескать, вырастет преступность. "Когда возвращаются люди с оружием и опытом – мы можем вспомнить 90-е, афганцев", – с тревогой заявил глава "Укрпочты".В связи с его комментарием относительно "козлов", уже на днях возник конфликт с неонацистами из "Азова". В частности нацист Максим Жорин обозвал его "наглым паразитом", который "здесь зарабатывает". В ответ Смелянский написал, что зарплата Жорина и прочих "азовцев" платится из его налогов. На этом основании он считает, что если ему поднять зарплату до двух-трех миллионов, то и налогов он будет отчислять еще больше.Чтобы как-то оправдать высокие зарплаты и премии, коррупцию и воровство, на Украине принято рвать на груди вышиванку, повторять русофобские заявления и говорить об украинской нации и европейском выборе. Смелянский, к тому же, наладил выпуск "Укрпочтой" русофобских марок, пытаясь заслужить доверие националистов, чтобы те не мешали ему грабить государственную компанию. По такой логике на Украине живут, вернее, находятся в командировке сотни чиновников, осуществляющих внешнее управление.О том, как живет и что планирует делать другой известный украинец - в статье Дмитрия Ковалевича Ищет благословения Трампа и хочет обмануть прихожан УПЦ. 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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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