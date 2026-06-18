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Ищет благословения Трампа и хочет обмануть прихожан УПЦ. Чем занимается боксер Александр Усик

Ищет благословения Трампа и хочет обмануть прихожан УПЦ. Чем занимается боксер Александр Усик - 18.06.2026 Украина.ру

Ищет благословения Трампа и хочет обмануть прихожан УПЦ. Чем занимается боксер Александр Усик

В украинском медиапространстве последнее время часто стал мелькать чемпион по боксу Александр Усик. На этой неделе он даже опубликовал фото с президентом США в Овальном кабинете.

2026-06-18T09:42

2026-06-18T09:42

2026-06-18T10:51

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Такие фото с помощью лоббистов с президентом США делают многие ради личного пиара, но стоит такая услуга дорого – около миллиона долларов. Президент США обычно не против пополнить казну, если это не мешает его рабочему графику. Накануне Усик также показал видео из Пентагона, то есть встречался и с военным руководством США.На прошлой неделе он посетил также офис "Атлантического совета" (Atlantic Council), в котором собраны западные "ястребы", мечтающие о расчленении России. Правда, связаны они в основном с Демократической партией США.Всё это говорит о том, что он ищет в США поддержки и "благословения" перед началом политической карьеры. Без одобрения Вашингтона и Брюсселя в "незалежной" политик не может всерьез претендовать даже на кресло мэра.В марте Усик и сам заявлял о президентских амбициях. "Я ещё пару лет планирую побоксировать. А потом есть такие планы – поработать на государство. Ниже, чем президент, я никуда идти не собираюсь", – самоуверенно заявил боксер.Украинские политологи считают, что Усик, как ранее Зеленский, будет "окучивать" электорат юго-востока Украины. Согласно февральскому исследованию международной компании Ipsos, боксер вышел на второе место в рейтинге доверия: ему доверяют 56% респондентов, не доверяют - 22%, не определились со своими отношением - 22%.В прошлом Усик, который сам родом из Крыма, на вопрос "чей Крым" отвечал, что он принадлежит крымчанам. Ранее он также поддерживал каноническую УПЦ и выступал против религиозных гонений.Однако с тех пор он резко "переобулся" и теперь лишь ретранслирует позиции украинских националистов. Изменил он и своей вере. "Это не батюшки, а те люди, которые приехали работать по команде врага – РФ", - безапелляционно заявил боксер в ответ на преследования священников.Высказался он на днях и против русского языка, на котором говорил всю жизнь. "Я много лет жил в российской пропаганде. Я большинство жизни общался на русском. Когда меня спрашивали, почему я говорю по-русски, а не по-украински, я думал - какая разница, мы же друг друга понимаем. Сегодня я понимаю, что язык — это твоя идентичность, твое оружие", - заявил боксер.В новом интервью американским СМИ Усик также призывал украинцев продолжать воевать, надеясь "победить в последнем раунде", но при этом и "думать о переговорах с Россией". Но только думать, а не договариваться.Иными словами, он намерен продолжать в политике тот же курс "Армия, мова, вера", заложенный Петром Порошенко* и подхваченный Зеленским.Издание "Страна" пишет, что в политических кругах было распространено мнение, что если боксер и пойдет на выборы, то в команде Зеленского.Основным спонсором Усика называют владельца сети супермаркетов АТБ Геннадия Буткевича. Также известно о его взаимодействии со структурами богатейшего олигарха Рината Ахметова.Бывший нардеп и "азовец" Игорь Мосийчук* в связи с визитом Усика в Белый дом говорит, что Геннадий Буткевич, как цыган ярмарочного медведя водил Усика по коридорам Белого дома с помощью Кита Келлога и его дочери.В результате политического переобувания Усик в прямом смысле "зазвездился", поэтому от него ушли его промоутер Александр Красюк и даже его старый тренер Юрий Ткаченко. Причиной их ухода называют тот факт, что Усик начал окружать себя людьми, которые говорят ему, какой он замечательный и великий, а на критические замечания реагирует весьма нервно, что недопустимо для спортсмена. Проще говоря, испытания медными трубами он не прошел.Зато недавно у Усика появились розовые часы за 82 000 долларов, а у его жены Екатерины - шуба из шиншиллы за 1 137 470 гривен.Политолог Андрей Золотарев ранее утверждал, что у боксера неплохие шансы в политике. "Опросы, с которыми я знаком, показывают, что у него очень широкая популярность, которая почти равномерно распределена по всей Украине. Как когда-то у Зеленского в начале его политической карьеры. Разве что на Западной Украине чуть меньше. Но, например, в Киеве он вообще крайне популярен", - говорил политолог.По его словам, воспринимают его как "свойского парня", "патриота", но без националистических перегибов. Кроме того, как и Кличко, он узнаваем на Западе, что гарантирует ему поддержку определенных кругов.В свою очередь многие прихожане канонической УПЦ запомнили его, как защитника церкви, не обратив внимания на недавние идеологические кульбиты, рассказывает Золотарев. Прихожане канонической православной церкви хотели бы иметь какого-нибудь защитника во власти. Зачастую это пожилые и легковерные люди, которых обмануть несложно.Однако Усик, ранее изображавший из себя православного, должен знать цитату из Евангелия от Матфея: "А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской".О том, как Роман Абрамович пытался участвовать в переговорах между Путиным и Зеленским - в статье Елены Мурзиной "Зачем на самом деле ездил в Киев Роман Абрамович? И при чем здесь "красная папочка"?"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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