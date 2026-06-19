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Главное за ночь 19 июня
Главное за ночь 19 июня - 19.06.2026 Украина.ру
Главное за ночь 19 июня
Переговоры США и Ирана в пятницу в Швейцарии не состоятся, сообщило агентство Reuters со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Швейцарии, передает 19 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-19T08:28
2026-06-19T08:28
2026-06-19T08:33
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Агентство не раскрывает причин отмены встречи, а также не приводит информацию о новой дате.🟦 Президент США Дональд Трамп считает подписание меморандума между США и Ираном капитуляцией Тегерана. В интервью Axios он заявил, что не рассматривает ближневосточный конфликт как свидетельство ограниченности своих возможностей – Трамп по-прежнему убежден, что для него "пределов нет".🟦 Не менее 15 человек погибли в результате израильских ударов по югу Ливана, сообщает государственное информагентство.🟦 Австралия выделит Украине дополнительные 100 миллионов долларов на закупку вооружения, включая силы ПВО и боеприпасы. С учетом нового пакета общий объем поддержки Киева со стороны Канберры превысит 1,8 миллиарда долларов, заявили в австралийском Минобороны.🟦 В Донецке задержали мужчину, который ворвался в пункт выдачи заказов, представился сотрудником ФСБ и начал угрожать оружием находившимся там работницам, сообщили в УФСБ России по ДНР. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.🟦 Власти Украины проводят частичную эвакуацию жителей подконтрольного Киеву города Запорожье, а также населенных пунктов вблизи линии боевого соприкосновения, рассказал замминистра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев.🟦 Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал нацистским подходом угрозы министра обороны Украины Михаила Федорова превратить Крым в остров.О других событиях - в материале Вопрос о переговорах с Россией разделил лидеров стран ЕС на два лагеря - Politico на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, иран, владимир константинов, дональд трамп, михаил федоров, украина.ру, минобороны
Новости, США, Украина, Иран, Владимир Константинов, Дональд Трамп, Михаил Федоров, Украина.ру, Минобороны
Главное за ночь 19 июня
08:28 19.06.2026 (обновлено: 08:33 19.06.2026)
Переговоры США и Ирана в пятницу в Швейцарии не состоятся, сообщило агентство Reuters со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Швейцарии, передает 19 июня телеграм-канал Украина.ру
Агентство не раскрывает причин отмены встречи, а также не приводит информацию о новой дате.
🟦 Президент США Дональд Трамп считает подписание меморандума между США и Ираном капитуляцией Тегерана.
В интервью Axios он заявил, что не рассматривает ближневосточный конфликт как свидетельство ограниченности своих возможностей – Трамп по-прежнему убежден, что для него "пределов нет".
🟦 Не менее 15 человек погибли в результате израильских ударов по югу Ливана, сообщает государственное информагентство.
🟦 Австралия выделит Украине дополнительные 100 миллионов долларов на закупку вооружения, включая силы ПВО и боеприпасы.
С учетом нового пакета общий объем поддержки Киева со стороны Канберры превысит 1,8 миллиарда долларов, заявили в австралийском Минобороны.
🟦 В Донецке задержали мужчину, который ворвался в пункт выдачи заказов, представился сотрудником ФСБ и начал угрожать оружием находившимся там работницам, сообщили в УФСБ России по ДНР. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
🟦 Власти Украины проводят частичную эвакуацию жителей подконтрольного Киеву города Запорожье, а также населенных пунктов вблизи линии боевого соприкосновения, рассказал замминистра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев.
🟦 Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал нацистским подходом угрозы министра обороны Украины Михаила Федорова превратить Крым в остров.