Главное за ночь 19 июня - 19.06.2026 Украина.ру
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Главное за ночь 19 июня
Главное за ночь 19 июня - 19.06.2026 Украина.ру
Главное за ночь 19 июня
Переговоры США и Ирана в пятницу в Швейцарии не состоятся, сообщило агентство Reuters со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Швейцарии, передает 19 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-19T08:28
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Агентство не раскрывает причин отмены встречи, а также не приводит информацию о новой дате.🟦 Президент США Дональд Трамп считает подписание меморандума между США и Ираном капитуляцией Тегерана. В интервью Axios он заявил, что не рассматривает ближневосточный конфликт как свидетельство ограниченности своих возможностей – Трамп по-прежнему убежден, что для него "пределов нет".🟦 Не менее 15 человек погибли в результате израильских ударов по югу Ливана, сообщает государственное информагентство.🟦 Австралия выделит Украине дополнительные 100 миллионов долларов на закупку вооружения, включая силы ПВО и боеприпасы. С учетом нового пакета общий объем поддержки Киева со стороны Канберры превысит 1,8 миллиарда долларов, заявили в австралийском Минобороны.🟦 В Донецке задержали мужчину, который ворвался в пункт выдачи заказов, представился сотрудником ФСБ и начал угрожать оружием находившимся там работницам, сообщили в УФСБ России по ДНР. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.🟦 Власти Украины проводят частичную эвакуацию жителей подконтрольного Киеву города Запорожье, а также населенных пунктов вблизи линии боевого соприкосновения, рассказал замминистра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев.🟦 Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал нацистским подходом угрозы министра обороны Украины Михаила Федорова превратить Крым в остров.О других событиях - в материале Вопрос о переговорах с Россией разделил лидеров стран ЕС на два лагеря - Politico на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, сша, украина, иран, владимир константинов, дональд трамп, михаил федоров, украина.ру, минобороны
Новости, США, Украина, Иран, Владимир Константинов, Дональд Трамп, Михаил Федоров, Украина.ру, Минобороны

Главное за ночь 19 июня

08:28 19.06.2026 (обновлено: 08:33 19.06.2026)
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Переговоры США и Ирана в пятницу в Швейцарии не состоятся, сообщило агентство Reuters со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Швейцарии, передает 19 июня телеграм-канал Украина.ру
Агентство не раскрывает причин отмены встречи, а также не приводит информацию о новой дате.
🟦 Президент США Дональд Трамп считает подписание меморандума между США и Ираном капитуляцией Тегерана.
В интервью Axios он заявил, что не рассматривает ближневосточный конфликт как свидетельство ограниченности своих возможностей – Трамп по-прежнему убежден, что для него "пределов нет".
🟦 Не менее 15 человек погибли в результате израильских ударов по югу Ливана, сообщает государственное информагентство.

🟦 Австралия выделит Украине дополнительные 100 миллионов долларов на закупку вооружения, включая силы ПВО и боеприпасы.
С учетом нового пакета общий объем поддержки Киева со стороны Канберры превысит 1,8 миллиарда долларов, заявили в австралийском Минобороны.
🟦 В Донецке задержали мужчину, который ворвался в пункт выдачи заказов, представился сотрудником ФСБ и начал угрожать оружием находившимся там работницам, сообщили в УФСБ России по ДНР. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
🟦 Власти Украины проводят частичную эвакуацию жителей подконтрольного Киеву города Запорожье, а также населенных пунктов вблизи линии боевого соприкосновения, рассказал замминистра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев.
🟦 Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал нацистским подходом угрозы министра обороны Украины Михаила Федорова превратить Крым в остров.
О других событиях - в материале Вопрос о переговорах с Россией разделил лидеров стран ЕС на два лагеря - Politico на сайте Украина.ру.
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