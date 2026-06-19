https://ukraina.ru/20260619/vopros-o-peregovorakh-s-rossiey-razdelil-liderov-stran-es-na-dva-lagerya---politico-1080388998.html

Вопрос о переговорах с Россией разделил лидеров стран ЕС на два лагеря - Politico

Вопрос о переговорах с Россией разделил лидеров стран ЕС на два лагеря - Politico - 19.06.2026 Украина.ру

Вопрос о переговорах с Россией разделил лидеров стран ЕС на два лагеря - Politico

Вопрос о переговорах с Россией разделил лидеров стран Евросоюза на два лагеря, сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники

2026-06-19T07:28

2026-06-19T07:28

2026-06-19T10:49

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В Брюсселе 18-19 июня проходит саммит ЕС. По данным издания, вопрос о переговорах обсуждался лидерами вечером в четверг без помощников и мобильных телефонов.Против контактов в данном формате выступил президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Их позиция заключается в том, что сейчас якобы неподходящее время для коммуникации с Кремлем, и когда этот момент настанет, инициативу на себя должна взять "евротройка" (Франция, Германия и Великобритания).Как указывает источник, "огромное количество" других лидеров заняли противоположную позицию, поддержав главу Евросовета Антониу Кошту.Ранее издание сообщало, что контакты ЕС с Россией в последние недели были краткими и не касались сути, но демонстрировали, что у блока есть интересы, которые "нужно защищать". Кошта заявлял, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.Об антироссийских настроениях - в материале Нелегитимные санкции ЕС осуждает не только Россия на сайте Украина.ру.

россия

франция

германия

мир без границ

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новости, россия, франция, германия, эммануэль макрон, фридрих мерц, стив уиткофф, ес, евросовет, мир без границ