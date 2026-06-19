https://ukraina.ru/20260619/brosayut-v-topku-melkie-gruppy-vsu-pytayutsya-sbit-temp-nastupleniya-vs-rf-na-orekhov--onufrienko-1080382270.html

"Бросают в топку мелкие группы": ВСУ пытаются сбить темп наступления ВС РФ на Орехов — Онуфриенко

"Бросают в топку мелкие группы": ВСУ пытаются сбить темп наступления ВС РФ на Орехов — Онуфриенко - 19.06.2026 Украина.ру

"Бросают в топку мелкие группы": ВСУ пытаются сбить темп наступления ВС РФ на Орехов — Онуфриенко

Украинские войска бросают мелкие группы в прорыв на Гуляйпольском направлении, чтобы попытаться замедлить наступление ВС РФ. Однако эти действия не приводят к контролю территории и не ставят целью отодвинуть линию фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2026-06-19T05:15

2026-06-19T05:15

2026-06-19T05:15

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Журналист спросил, насколько мощными силами ВСУ пытаются продвинуться на Гуляйпольском направлении."Там идет просачивание, так как сплошной линии фронта не существует", — заявил Онуфриенко.По словам эксперта, противник бросает в прорыв мелкие группы, которые заходят в тыл иногда на глубину до десяти километров. "Тем самым он вынуждает наших перераспределять силы и гоняться за этими группами или одиночными бойцами", — пояснил он."Естественно, это замедляет темпы нашего наступления. То есть бросая в топку такие мелкие группы, они добиваются того, что темпы наступления на Орехов падают", — добавил Онуфриенко.Но к контролю какой-либо территории или мощным контратакам, имеющим целью отодвинуть линию фронта на восток это не приводит, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Онуфриенко: Перед штурмом Дружковки ВС РФ предстоит взломать линию укрепрайонов за Часовым Яром" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на других направлениях СВО — в материале "Военный эксперт Владислав Угольный: Если ВС РФ расширят плацдарм под Сумами, ВСУ получат болезненный удар" на сайте Украина.ру.

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