"Бросают в топку мелкие группы": ВСУ пытаются сбить темп наступления ВС РФ на Орехов — Онуфриенко - 19.06.2026 Украина.ру
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"Бросают в топку мелкие группы": ВСУ пытаются сбить темп наступления ВС РФ на Орехов — Онуфриенко
"Бросают в топку мелкие группы": ВСУ пытаются сбить темп наступления ВС РФ на Орехов — Онуфриенко - 19.06.2026 Украина.ру
"Бросают в топку мелкие группы": ВСУ пытаются сбить темп наступления ВС РФ на Орехов — Онуфриенко
Украинские войска бросают мелкие группы в прорыв на Гуляйпольском направлении, чтобы попытаться замедлить наступление ВС РФ. Однако эти действия не приводят к контролю территории и не ставят целью отодвинуть линию фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2026-06-19T05:15
2026-06-19T05:15
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Журналист спросил, насколько мощными силами ВСУ пытаются продвинуться на Гуляйпольском направлении."Там идет просачивание, так как сплошной линии фронта не существует", — заявил Онуфриенко.По словам эксперта, противник бросает в прорыв мелкие группы, которые заходят в тыл иногда на глубину до десяти километров. "Тем самым он вынуждает наших перераспределять силы и гоняться за этими группами или одиночными бойцами", — пояснил он."Естественно, это замедляет темпы нашего наступления. То есть бросая в топку такие мелкие группы, они добиваются того, что темпы наступления на Орехов падают", — добавил Онуфриенко.Но к контролю какой-либо территории или мощным контратакам, имеющим целью отодвинуть линию фронта на восток это не приводит, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Онуфриенко: Перед штурмом Дружковки ВС РФ предстоит взломать линию укрепрайонов за Часовым Яром" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на других направлениях СВО — в материале "Военный эксперт Владислав Угольный: Если ВС РФ расширят плацдарм под Сумами, ВСУ получат болезненный удар" на сайте Украина.ру.
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"Бросают в топку мелкие группы": ВСУ пытаются сбить темп наступления ВС РФ на Орехов — Онуфриенко

05:15 19.06.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Украинские войска бросают мелкие группы в прорыв на Гуляйпольском направлении, чтобы попытаться замедлить наступление ВС РФ. Однако эти действия не приводят к контролю территории и не ставят целью отодвинуть линию фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Журналист спросил, насколько мощными силами ВСУ пытаются продвинуться на Гуляйпольском направлении.
"Там идет просачивание, так как сплошной линии фронта не существует", — заявил Онуфриенко.
По словам эксперта, противник бросает в прорыв мелкие группы, которые заходят в тыл иногда на глубину до десяти километров. "Тем самым он вынуждает наших перераспределять силы и гоняться за этими группами или одиночными бойцами", — пояснил он.
"Естественно, это замедляет темпы нашего наступления. То есть бросая в топку такие мелкие группы, они добиваются того, что темпы наступления на Орехов падают", — добавил Онуфриенко.
Но к контролю какой-либо территории или мощным контратакам, имеющим целью отодвинуть линию фронта на восток это не приводит, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Михаил Онуфриенко: Перед штурмом Дружковки ВС РФ предстоит взломать линию укрепрайонов за Часовым Яром" на сайте Украина.ру.
Больше о ситуации на других направлениях СВО — в материале "Военный эксперт Владислав Угольный: Если ВС РФ расширят плацдарм под Сумами, ВСУ получат болезненный удар" на сайте Украина.ру.
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