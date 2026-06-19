https://ukraina.ru/20260619/100-tysyach-naemnikov-ne-naberut-onufrienko-rasskazal-o-provalnoy-voennoy-reforme-ukrainy-1080383401.html

"100 тысяч наемников не наберут": Онуфриенко рассказал о провальной военной реформе Украины

"100 тысяч наемников не наберут": Онуфриенко рассказал о провальной военной реформе Украины - 19.06.2026 Украина.ру

"100 тысяч наемников не наберут": Онуфриенко рассказал о провальной военной реформе Украины

Планы Киева по набору 100 тысяч иностранных наемников в штурмовики нереалистичны — такого количества желающих нет, и дело даже не в деньгах. Вся эта история — не более, чем "белый шум", призванный успокоить украинское население. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2026-06-19T04:45

2026-06-19T04:45

2026-06-19T04:45

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Продолжая разговор о ситуации на фронте и кадровых ресурсах ВСУ, эксперт объяснил, почему планы Киева по усилению армии наемниками не имеют перспектив.Онуфриенко заявил, что для масштабной операции на линии протяженностью более тысячи километров группировки в 700-800 тысяч "катастрофически недостаточно". "Создать сплошную линию фронта они не в состоянии, поэтому просачиваться между отдельными укрепрайонами и огневыми точками противник может особенно в условиях плохой видимости. То же самое делаем и мы, так как у противника также не существует сплошной линии фронта", — пояснил эксперт.Касательно военной реформы Украины, Онуфриенко назвал планы по набору наемников "белым шумом". Киеву это нужно для того, чтобы успокоить собственное население, то есть якобы меньше будут усердствовать ТЦК, так как в штурмовые группы будут отправлять иностранцев, подчеркнул обозреватель."Но 100 тысяч иностранцев они не наберут. И дело даже не в том, что им не хватит денег, а в том, что такого количества желающих нет", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Онуфриенко: Перед штурмом Дружковки ВС РФ предстоит взломать линию укрепрайонов за Часовым Яром" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на других направлениях СВО — в материале "Военный эксперт Владислав Угольный: Если ВС РФ расширят плацдарм под Сумами, ВСУ получат болезненный удар" на сайте Украина.ру.

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