"100 тысяч наемников не наберут": Онуфриенко рассказал о провальной военной реформе Украины - 19.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260619/100-tysyach-naemnikov-ne-naberut-onufrienko-rasskazal-o-provalnoy-voennoy-reforme-ukrainy-1080383401.html
"100 тысяч наемников не наберут": Онуфриенко рассказал о провальной военной реформе Украины
"100 тысяч наемников не наберут": Онуфриенко рассказал о провальной военной реформе Украины - 19.06.2026 Украина.ру
"100 тысяч наемников не наберут": Онуфриенко рассказал о провальной военной реформе Украины
Планы Киева по набору 100 тысяч иностранных наемников в штурмовики нереалистичны — такого количества желающих нет, и дело даже не в деньгах. Вся эта история — не более, чем "белый шум", призванный успокоить украинское население. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2026-06-19T04:45
2026-06-19T04:45
новости
россия
киев
украина
михаил онуфриенко
украина.ру
сво
сводка сво
новости сво россия
прогнозы сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0f/1062530316_0:34:1024:610_1920x0_80_0_0_7ac5b68a2be86b2a0f772ec8a0021534.jpg
Продолжая разговор о ситуации на фронте и кадровых ресурсах ВСУ, эксперт объяснил, почему планы Киева по усилению армии наемниками не имеют перспектив.Онуфриенко заявил, что для масштабной операции на линии протяженностью более тысячи километров группировки в 700-800 тысяч "катастрофически недостаточно". "Создать сплошную линию фронта они не в состоянии, поэтому просачиваться между отдельными укрепрайонами и огневыми точками противник может особенно в условиях плохой видимости. То же самое делаем и мы, так как у противника также не существует сплошной линии фронта", — пояснил эксперт.Касательно военной реформы Украины, Онуфриенко назвал планы по набору наемников "белым шумом". Киеву это нужно для того, чтобы успокоить собственное население, то есть якобы меньше будут усердствовать ТЦК, так как в штурмовые группы будут отправлять иностранцев, подчеркнул обозреватель."Но 100 тысяч иностранцев они не наберут. И дело даже не в том, что им не хватит денег, а в том, что такого количества желающих нет", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Онуфриенко: Перед штурмом Дружковки ВС РФ предстоит взломать линию укрепрайонов за Часовым Яром" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на других направлениях СВО — в материале "Военный эксперт Владислав Угольный: Если ВС РФ расширят плацдарм под Сумами, ВСУ получат болезненный удар" на сайте Украина.ру.
россия
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0f/1062530316_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_60a5c483efe799c7a2439c9e1e5f72e9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, украина, михаил онуфриенко, украина.ру, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, иностранные наемники, главные новости, главное, спецоперация, всу, новости украины, новости украина ру
Новости, Россия, Киев, Украина, Михаил Онуфриенко, Украина.ру, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, иностранные наемники, Главные новости, главное, Спецоперация, ВСУ, Новости Украины, новости Украина ру

"100 тысяч наемников не наберут": Онуфриенко рассказал о провальной военной реформе Украины

04:45 19.06.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИНаёмники. Сгенерировано нейросетью
Наёмники. Сгенерировано нейросетью - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : сгенерировано ИИ
Читать в
ДзенTelegram
Планы Киева по набору 100 тысяч иностранных наемников в штурмовики нереалистичны — такого количества желающих нет, и дело даже не в деньгах. Вся эта история — не более, чем "белый шум", призванный успокоить украинское население. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Продолжая разговор о ситуации на фронте и кадровых ресурсах ВСУ, эксперт объяснил, почему планы Киева по усилению армии наемниками не имеют перспектив.
Онуфриенко заявил, что для масштабной операции на линии протяженностью более тысячи километров группировки в 700-800 тысяч "катастрофически недостаточно".
"Создать сплошную линию фронта они не в состоянии, поэтому просачиваться между отдельными укрепрайонами и огневыми точками противник может особенно в условиях плохой видимости. То же самое делаем и мы, так как у противника также не существует сплошной линии фронта", — пояснил эксперт.
Касательно военной реформы Украины, Онуфриенко назвал планы по набору наемников "белым шумом". Киеву это нужно для того, чтобы успокоить собственное население, то есть якобы меньше будут усердствовать ТЦК, так как в штурмовые группы будут отправлять иностранцев, подчеркнул обозреватель.
"Но 100 тысяч иностранцев они не наберут. И дело даже не в том, что им не хватит денег, а в том, что такого количества желающих нет", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Михаил Онуфриенко: Перед штурмом Дружковки ВС РФ предстоит взломать линию укрепрайонов за Часовым Яром" на сайте Украина.ру.
Больше о ситуации на других направлениях СВО — в материале "Военный эксперт Владислав Угольный: Если ВС РФ расширят плацдарм под Сумами, ВСУ получат болезненный удар" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКиевУкраинаМихаил ОнуфриенкоУкраина.руСВОсводка СВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОиностранные наемникиГлавные новостиглавноеСпецоперацияВСУНовости Украиныновости Украина ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:15При смерти, но не совсем. Почему рано хоронить Volkswagen
06:06Это не про победу, это про имидж. Федор Лукьянов о циничном расчете США и Европы на Украине
06:00"Пылают цеха и ангары": Россия кратно увеличила удары по логистике ВСУ под Харьковом — Алехин
05:45"Зеленскому на судьбу Гитлера рассчитывать не стоит": Бавырин про будущее киевского режима
05:33Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Обновлённая сводка по регионам России к этому часу
05:30Эксперт: "После падения Купянска-Узлового часы группировки ВСУ на левом берегу Оскола сочтены"
05:15"Бросают в топку мелкие группы": ВСУ пытаются сбить темп наступления ВС РФ на Орехов — Онуфриенко
05:09Стали известны сроки получения ВМС США аналогов гиперзвуковых "Цирконов"
05:00"У Зеленского невозможно нащупать рассудок": политолог о том, почему с Украиной нельзя договориться
04:49Вэнс не летит в Швейцарию на подписание сделки с Ираном — Белый дом
04:45"100 тысяч наемников не наберут": Онуфриенко рассказал о провальной военной реформе Украины
04:30Удары ВСУ по логистике: эксперт про укрепление ПВО и уничтожение мостов через Днепр
04:27Венгрия смогла "уколоть" Украину в итоговом документе саммита ЕС
04:03Politico в последний момент отменило публикацию статьи Лаврова — МИД РФ
03:20Как в 41-м? Лидеры ЕС решили играть "ключевую роль" в урегулировании на Украине
02:50Лидеры стран ЕС впервые решили продлить санкции против России сразу на год вместо шести месяцев
02:12Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:13Рекордный налёт на Москву. Сводка событий 18 июня "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:43Реальной целью европейских лидеров является не переговоры с РФ, а спасение режима Зеленского — Лавров
00:20США предупредили сограждан в России об угрозе атак на города. Другие новости к этому часу
Лента новостейМолния