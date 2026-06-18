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Главное за ночь 18 июня

Главное за ночь 18 июня - 18.06.2026 Украина.ру

Главное за ночь 18 июня

Контакты Евросоюза с Россией в последние недели были краткими и не касались сути, но демонстрировали, что у блока есть интересы, которые "нужно защищать", утверждает издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника ЕС. Об этом и других важных событиях рассказал 18 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-18T07:59

2026-06-18T07:59

2026-06-18T08:13

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В этой связи чиновник отметил важность налаживания дипломатических каналов с Россией.🟦 Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил называть Вооруженные силы Украины бандеровской армией.🟦 Жителя Забайкальского края приговорили к девяти годам за передачу украинским спецслужбам информации о военных объектах и волонтерах на территории региона, сообщает Центр общественных связей ФСБ.🟦 Американский лидер Дональд Трамп проведет в четверг закрытое совещание с разведкой. Брифинг начнется в Белом доме в 15.00 по местному времени (22.00 мск). Совещание состоится после возвращения Трампа из Франции.🟦 Расходы США на операцию против Ирана остановились на отметке 113,3 миллиарда долларов и больше не увеличиваются, следует из данных портала Iran War Cost Tracker.В ночь на четверг Трамп подписал меморандум о взаимопонимании между США и Ираном. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи также подтвердил подписание текста меморандума о завершении конфликта.О других событиях - в материале Пострадала женщина, поврежден фитнес-центр, пожар на кровле ТЦ. ВСУ ночью атаковали Подмосковье на сайте Украина.ру.

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новости, иран, россия, украина, дональд трамп, владимир константинов, украина.ру, вооруженные силы украины, ес