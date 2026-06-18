Главное за ночь 18 июня - 18.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260618/glavnoe-za-noch-18-iyunya--1080343152.html
Главное за ночь 18 июня
Главное за ночь 18 июня - 18.06.2026 Украина.ру
Главное за ночь 18 июня
Контакты Евросоюза с Россией в последние недели были краткими и не касались сути, но демонстрировали, что у блока есть интересы, которые "нужно защищать", утверждает издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника ЕС. Об этом и других важных событиях рассказал 18 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-18T07:59
2026-06-18T08:13
новости
иран
россия
украина
дональд трамп
владимир константинов
украина.ру
вооруженные силы украины
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079029227_0:12:2688:1524_1920x0_80_0_0_e07f0aff6180742d5471ac2f4d898477.jpg
В этой связи чиновник отметил важность налаживания дипломатических каналов с Россией.🟦 Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил называть Вооруженные силы Украины бандеровской армией.🟦 Жителя Забайкальского края приговорили к девяти годам за передачу украинским спецслужбам информации о военных объектах и волонтерах на территории региона, сообщает Центр общественных связей ФСБ.🟦 Американский лидер Дональд Трамп проведет в четверг закрытое совещание с разведкой. Брифинг начнется в Белом доме в 15.00 по местному времени (22.00 мск). Совещание состоится после возвращения Трампа из Франции.🟦 Расходы США на операцию против Ирана остановились на отметке 113,3 миллиарда долларов и больше не увеличиваются, следует из данных портала Iran War Cost Tracker.В ночь на четверг Трамп подписал меморандум о взаимопонимании между США и Ираном. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи также подтвердил подписание текста меморандума о завершении конфликта.О других событиях - в материале Пострадала женщина, поврежден фитнес-центр, пожар на кровле ТЦ. ВСУ ночью атаковали Подмосковье на сайте Украина.ру.
иран
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079029227_320:0:2368:1536_1920x0_80_0_0_91f6499dcc8577a57c5216534695aa78.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, россия, украина, дональд трамп, владимир константинов, украина.ру, вооруженные силы украины, ес
Новости, Иран, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Константинов, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ЕС

Главное за ночь 18 июня

07:59 18.06.2026 (обновлено: 08:13 18.06.2026)
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
Читать в
ДзенTelegram
Контакты Евросоюза с Россией в последние недели были краткими и не касались сути, но демонстрировали, что у блока есть интересы, которые "нужно защищать", утверждает издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника ЕС. Об этом и других важных событиях рассказал 18 июня телеграм-канал Украина.ру
В этой связи чиновник отметил важность налаживания дипломатических каналов с Россией.
🟦 Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил называть Вооруженные силы Украины бандеровской армией.
"Надо нам прекращать называть их украинской армией. Это бандеровская армия, которая ничего общего с Украиной, целеполаганием и определением идентичности, не имеет", - сказал Константинов.
🟦 Жителя Забайкальского края приговорили к девяти годам за передачу украинским спецслужбам информации о военных объектах и волонтерах на территории региона, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

🟦 Американский лидер Дональд Трамп проведет в четверг закрытое совещание с разведкой. Брифинг начнется в Белом доме в 15.00 по местному времени (22.00 мск). Совещание состоится после возвращения Трампа из Франции.

🟦 Расходы США на операцию против Ирана остановились на отметке 113,3 миллиарда долларов и больше не увеличиваются, следует из данных портала Iran War Cost Tracker.

В ночь на четверг Трамп подписал меморандум о взаимопонимании между США и Ираном. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи также подтвердил подписание текста меморандума о завершении конфликта.
О других событиях - в материале Пострадала женщина, поврежден фитнес-центр, пожар на кровле ТЦ. ВСУ ночью атаковали Подмосковье на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир КонстантиновУкраина.руВооруженные силы УкраиныЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:06Это не про победу, это про имидж. Федор Лукьянов о циничном расчете США и Европы на Украине
06:00"Пылают цеха и ангары": Россия кратно увеличила удары по логистике ВСУ под Харьковом — Алехин
05:45"Зеленскому на судьбу Гитлера рассчитывать не стоит": Бавырин про будущее киевского режима
05:33Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Обновлённая сводка по регионам России к этому часу
05:30Эксперт: "После падения Купянска-Узлового часы группировки ВСУ на левом берегу Оскола сочтены"
05:15"Бросают в топку мелкие группы": ВСУ пытаются сбить темп наступления ВС РФ на Орехов — Онуфриенко
05:09Стали известны сроки получения ВМС США аналогов гиперзвуковых "Цирконов"
05:00"У Зеленского невозможно нащупать рассудок": политолог о том, почему с Украиной нельзя договориться
04:49Вэнс не летит в Швейцарию на подписание сделки с Ираном — Белый дом
04:45"100 тысяч наемников не наберут": Онуфриенко рассказал о провальной военной реформе Украины
04:30Удары ВСУ по логистике: эксперт про укрепление ПВО и уничтожение мостов через Днепр
04:27Венгрия смогла "уколоть" Украину в итоговом документе саммита ЕС
04:03Politico в последний момент отменило публикацию статьи Лаврова — МИД РФ
03:20Как в 41-м? Лидеры ЕС решили играть "ключевую роль" в урегулировании на Украине
02:50Лидеры стран ЕС впервые решили продлить санкции против России сразу на год вместо шести месяцев
02:12Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:13Рекордный налёт на Москву. Сводка событий 18 июня "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:43Реальной целью европейских лидеров является не переговоры с РФ, а спасение режима Зеленского — Лавров
00:20США предупредили сограждан в России об угрозе атак на города. Другие новости к этому часу
21:00Крымский мост перекрыт, ракетная опасность в Ростовской области. Новости СВО
Лента новостейМолния