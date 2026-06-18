https://ukraina.ru/20260618/postradala-zhenschina-povrezhden-fitnes-tsentr-pozhar-na-krovle-tts-vsu-nochyu-atakovali-podmoskove--1080341517.html
Пострадала женщина, поврежден фитнес-центр, пожар на кровле ТЦ. ВСУ ночью атаковали Подмосковье
Пострадала женщина, поврежден фитнес-центр, пожар на кровле ТЦ. ВСУ ночью атаковали Подмосковье - 18.06.2026 Украина.ру
Пострадала женщина, поврежден фитнес-центр, пожар на кровле ТЦ. ВСУ ночью атаковали Подмосковье
Вооруженные силы Украины минувшей ночью атаковали Подмосковье, о последствиях рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает 18 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-18T07:28
2026-06-18T07:28
2026-06-18T07:30
московская область
павловский посад
чехов
алексей воробьев
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/13/1050324039_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_7f752a195f81b41f429b9341b1d2cdc3.jpg
"В Электростали в деревне Степаново обломки сбитого БПЛА повредили кровлю частного дома. Женщина получила незначительное ранение плеча, от госпитализации отказалась. На месте работают экстренные службы", - написал Воробьев в своем канале на платформе "Макс".Он добавил, что в результате падения обломков также загорелся автомобиль, возгорание оперативно локализовано, пострадавших нет.Кроме того, в результате атаки был поврежден фитнес-центр и объект в промзоне подмосковных Люберец, на кровле ТЦ "Белая дача" - возгорание, информация о площади пожара и возможных пострадавших уточняется.Помимо прочего, повреждения получили несколько частных дачных домов. "В Чехове в деревне Масново-Жуково БПЛА попал в дачный дом на территории СНТ. Разрушены строение и хозяйственные постройки. Пострадавших нет... В Павловском Посаде, в СНТ "Дружба" деревни Фатеево, в результате попадания БПЛА загорелись два дачных дома. Пожарные подразделения работают на месте. По предварительной информации, пострадавших нет", - указал Воробьев.Также, по его словам, в поселке Крюково обломки БПЛА упали на территории нескольких дачных участков, информация о повреждениях уточняется.О других атаках - в материале Силы ПВО менее чем за час сбили около 30 БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве на сайте Украина.ру.
московская область
павловский посад
чехов
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/13/1050324039_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_ad137eda0a2cd1a5ef8271a48a08b9df.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
московская область, павловский посад, чехов, алексей воробьев, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Московская область, Павловский Посад, Чехов, Алексей Воробьев, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация
Пострадала женщина, поврежден фитнес-центр, пожар на кровле ТЦ. ВСУ ночью атаковали Подмосковье
07:28 18.06.2026 (обновлено: 07:30 18.06.2026)
Вооруженные силы Украины минувшей ночью атаковали Подмосковье, о последствиях рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает 18 июня телеграм-канал Украина.ру
"В Электростали в деревне Степаново обломки сбитого БПЛА повредили кровлю частного дома. Женщина получила незначительное ранение плеча, от госпитализации отказалась. На месте работают экстренные службы", - написал Воробьев в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что в результате падения обломков также загорелся автомобиль, возгорание оперативно локализовано, пострадавших нет.
Кроме того, в результате атаки был поврежден фитнес-центр и объект в промзоне подмосковных Люберец, на кровле ТЦ "Белая дача" - возгорание, информация о площади пожара и возможных пострадавших уточняется.
"В Жуковском БПЛА попал в многоквартирный дом на улице Гагарина. Повреждены выход на пожарную лестницу между 23 и 24 этажами и две балконные плиты. По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас идет эвакуация жителей дома", - написал губернатор.
Помимо прочего, повреждения получили несколько частных дачных домов.
"В Чехове в деревне Масново-Жуково БПЛА попал в дачный дом на территории СНТ. Разрушены строение и хозяйственные постройки. Пострадавших нет... В Павловском Посаде, в СНТ "Дружба" деревни Фатеево, в результате попадания БПЛА загорелись два дачных дома. Пожарные подразделения работают на месте. По предварительной информации, пострадавших нет", - указал Воробьев.
Также, по его словам, в поселке Крюково обломки БПЛА упали на территории нескольких дачных участков, информация о повреждениях уточняется.