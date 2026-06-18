https://ukraina.ru/20260618/postradala-zhenschina-povrezhden-fitnes-tsentr-pozhar-na-krovle-tts-vsu-nochyu-atakovali-podmoskove--1080341517.html

Пострадала женщина, поврежден фитнес-центр, пожар на кровле ТЦ. ВСУ ночью атаковали Подмосковье

Пострадала женщина, поврежден фитнес-центр, пожар на кровле ТЦ. ВСУ ночью атаковали Подмосковье - 18.06.2026 Украина.ру

Пострадала женщина, поврежден фитнес-центр, пожар на кровле ТЦ. ВСУ ночью атаковали Подмосковье

Вооруженные силы Украины минувшей ночью атаковали Подмосковье, о последствиях рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает 18 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-18T07:28

2026-06-18T07:28

2026-06-18T07:30

московская область

павловский посад

чехов

алексей воробьев

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украина.ру

сво

спецоперация

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"В Электростали в деревне Степаново обломки сбитого БПЛА повредили кровлю частного дома. Женщина получила незначительное ранение плеча, от госпитализации отказалась. На месте работают экстренные службы", - написал Воробьев в своем канале на платформе "Макс".Он добавил, что в результате падения обломков также загорелся автомобиль, возгорание оперативно локализовано, пострадавших нет.Кроме того, в результате атаки был поврежден фитнес-центр и объект в промзоне подмосковных Люберец, на кровле ТЦ "Белая дача" - возгорание, информация о площади пожара и возможных пострадавших уточняется.Помимо прочего, повреждения получили несколько частных дачных домов. "В Чехове в деревне Масново-Жуково БПЛА попал в дачный дом на территории СНТ. Разрушены строение и хозяйственные постройки. Пострадавших нет... В Павловском Посаде, в СНТ "Дружба" деревни Фатеево, в результате попадания БПЛА загорелись два дачных дома. Пожарные подразделения работают на месте. По предварительной информации, пострадавших нет", - указал Воробьев.Также, по его словам, в поселке Крюково обломки БПЛА упали на территории нескольких дачных участков, информация о повреждениях уточняется.О других атаках - в материале Силы ПВО менее чем за час сбили около 30 БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве на сайте Украина.ру.

московская область

павловский посад

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московская область, павловский посад, чехов, алексей воробьев, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация