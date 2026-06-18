Пострадала женщина, поврежден фитнес-центр, пожар на кровле ТЦ. ВСУ ночью атаковали Подмосковье - 18.06.2026 Украина.ру
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Пострадала женщина, поврежден фитнес-центр, пожар на кровле ТЦ. ВСУ ночью атаковали Подмосковье
Пострадала женщина, поврежден фитнес-центр, пожар на кровле ТЦ. ВСУ ночью атаковали Подмосковье - 18.06.2026 Украина.ру
Пострадала женщина, поврежден фитнес-центр, пожар на кровле ТЦ. ВСУ ночью атаковали Подмосковье
Вооруженные силы Украины минувшей ночью атаковали Подмосковье, о последствиях рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает 18 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-18T07:28
2026-06-18T07:30
московская область
павловский посад
чехов
алексей воробьев
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
спецоперация
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"В Электростали в деревне Степаново обломки сбитого БПЛА повредили кровлю частного дома. Женщина получила незначительное ранение плеча, от госпитализации отказалась. На месте работают экстренные службы", - написал Воробьев в своем канале на платформе "Макс".Он добавил, что в результате падения обломков также загорелся автомобиль, возгорание оперативно локализовано, пострадавших нет.Кроме того, в результате атаки был поврежден фитнес-центр и объект в промзоне подмосковных Люберец, на кровле ТЦ "Белая дача" - возгорание, информация о площади пожара и возможных пострадавших уточняется.Помимо прочего, повреждения получили несколько частных дачных домов. "В Чехове в деревне Масново-Жуково БПЛА попал в дачный дом на территории СНТ. Разрушены строение и хозяйственные постройки. Пострадавших нет... В Павловском Посаде, в СНТ "Дружба" деревни Фатеево, в результате попадания БПЛА загорелись два дачных дома. Пожарные подразделения работают на месте. По предварительной информации, пострадавших нет", - указал Воробьев.Также, по его словам, в поселке Крюково обломки БПЛА упали на территории нескольких дачных участков, информация о повреждениях уточняется.О других атаках - в материале Силы ПВО менее чем за час сбили около 30 БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве на сайте Украина.ру.
московская область
павловский посад
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московская область, павловский посад, чехов, алексей воробьев, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Московская область, Павловский Посад, Чехов, Алексей Воробьев, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация

Пострадала женщина, поврежден фитнес-центр, пожар на кровле ТЦ. ВСУ ночью атаковали Подмосковье

07:28 18.06.2026 (обновлено: 07:30 18.06.2026)
 
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© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Вооруженные силы Украины минувшей ночью атаковали Подмосковье, о последствиях рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает 18 июня телеграм-канал Украина.ру
"В Электростали в деревне Степаново обломки сбитого БПЛА повредили кровлю частного дома. Женщина получила незначительное ранение плеча, от госпитализации отказалась. На месте работают экстренные службы", - написал Воробьев в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что в результате падения обломков также загорелся автомобиль, возгорание оперативно локализовано, пострадавших нет.
Кроме того, в результате атаки был поврежден фитнес-центр и объект в промзоне подмосковных Люберец, на кровле ТЦ "Белая дача" - возгорание, информация о площади пожара и возможных пострадавших уточняется.
"В Жуковском БПЛА попал в многоквартирный дом на улице Гагарина. Повреждены выход на пожарную лестницу между 23 и 24 этажами и две балконные плиты. По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас идет эвакуация жителей дома", - написал губернатор.
Помимо прочего, повреждения получили несколько частных дачных домов.
"В Чехове в деревне Масново-Жуково БПЛА попал в дачный дом на территории СНТ. Разрушены строение и хозяйственные постройки. Пострадавших нет... В Павловском Посаде, в СНТ "Дружба" деревни Фатеево, в результате попадания БПЛА загорелись два дачных дома. Пожарные подразделения работают на месте. По предварительной информации, пострадавших нет", - указал Воробьев.
Также, по его словам, в поселке Крюково обломки БПЛА упали на территории нескольких дачных участков, информация о повреждениях уточняется.
О других атаках - в материале Силы ПВО менее чем за час сбили около 30 БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве на сайте Украина.ру.
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Московская областьПавловский ПосадЧеховАлексей ВоробьевВооруженные силы УкраиныУкраина.руСВОСпецоперация
 
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