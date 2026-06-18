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Двойная игра Киева: Зеленский благодарит Трампа за мир и одновременно просит оружие

Двойная игра Киева: Зеленский благодарит Трампа за мир и одновременно просит оружие - 18.06.2026 Украина.ру

Двойная игра Киева: Зеленский благодарит Трампа за мир и одновременно просит оружие

Владимир Зеленский заявил о проведении очередных переговоров с президентом США Дональдом Трампом и главой Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита "Большой семерки" в Париже. Об этом украинский политик 18 июня сообщил в своем Телеграм-канале

2026-06-18T14:20

2026-06-18T14:20

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Подводя итоги встречи, Зеленский назвал беседу с Трампом "важной и согласующей" и выразил уверенность, что именно она "может многое изменить".Встреча украинского лидера с Дональдом Трампом и другими главами государств G7 состоялась во вторник, 16 июня. На переговорах с главой Белого дома также присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.По словам Зеленского, в ходе встречи обсуждался вопрос предоставления Украине лицензий на производство антибаллистических систем, на которые Киев возлагает особые надежды. Детали возможных договоренностей не раскрываются.Ранее сообщалось, что позиция Трампа по украинскому вопросу сместилась в сторону поддержки Киева под влиянием европейских лидеров. При этом многие европейские политики выражают обеспокоенность тем, что их могут исключить из возможных переговоров между Москвой и Киевом.В Москве неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Между тем в Североатлантическом альянсе нет уверенности в том, что Соединенные Штаты примут участие в выделении Украине нового пакета военной помощи на 70 миллиардов евро, который в настоящее время обсуждается в НАТО. Подробности в публикации Усталость от Украины: в НАТО не уверены, что Трамп согласится на новый транш в €70 млрд.

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новости, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон, нато, мир без границ