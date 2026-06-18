Двойная игра Киева: Зеленский благодарит Трампа за мир и одновременно просит оружие - 18.06.2026 Украина.ру
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Двойная игра Киева: Зеленский благодарит Трампа за мир и одновременно просит оружие
Двойная игра Киева: Зеленский благодарит Трампа за мир и одновременно просит оружие - 18.06.2026 Украина.ру
Двойная игра Киева: Зеленский благодарит Трампа за мир и одновременно просит оружие
Владимир Зеленский заявил о проведении очередных переговоров с президентом США Дональдом Трампом и главой Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита "Большой семерки" в Париже. Об этом украинский политик 18 июня сообщил в своем Телеграм-канале
2026-06-18T14:20
2026-06-18T14:20
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Подводя итоги встречи, Зеленский назвал беседу с Трампом "важной и согласующей" и выразил уверенность, что именно она "может многое изменить".Встреча украинского лидера с Дональдом Трампом и другими главами государств G7 состоялась во вторник, 16 июня. На переговорах с главой Белого дома также присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.По словам Зеленского, в ходе встречи обсуждался вопрос предоставления Украине лицензий на производство антибаллистических систем, на которые Киев возлагает особые надежды. Детали возможных договоренностей не раскрываются.Ранее сообщалось, что позиция Трампа по украинскому вопросу сместилась в сторону поддержки Киева под влиянием европейских лидеров. При этом многие европейские политики выражают обеспокоенность тем, что их могут исключить из возможных переговоров между Москвой и Киевом.В Москве неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Между тем в Североатлантическом альянсе нет уверенности в том, что Соединенные Штаты примут участие в выделении Украине нового пакета военной помощи на 70 миллиардов евро, который в настоящее время обсуждается в НАТО. Подробности в публикации Усталость от Украины: в НАТО не уверены, что Трамп согласится на новый транш в €70 млрд.
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новости, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон, нато, мир без границ
Новости, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, НАТО, Мир без границ

Двойная игра Киева: Зеленский благодарит Трампа за мир и одновременно просит оружие

14:20 18.06.2026
 
© REUTERS / Denis Balibouse
- РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
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Владимир Зеленский заявил о проведении очередных переговоров с президентом США Дональдом Трампом и главой Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита "Большой семерки" в Париже. Об этом украинский политик 18 июня сообщил в своем Телеграм-канале
Подводя итоги встречи, Зеленский назвал беседу с Трампом "важной и согласующей" и выразил уверенность, что именно она "может многое изменить".
"Благодарен президенту Трампу за внимание к Украине и готовность помогать приближению мира <...> Мир необходим. И мы делаем все возможное для его приближения", — написал Зеленский.
Встреча украинского лидера с Дональдом Трампом и другими главами государств G7 состоялась во вторник, 16 июня. На переговорах с главой Белого дома также присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
По словам Зеленского, в ходе встречи обсуждался вопрос предоставления Украине лицензий на производство антибаллистических систем, на которые Киев возлагает особые надежды. Детали возможных договоренностей не раскрываются.
Ранее сообщалось, что позиция Трампа по украинскому вопросу сместилась в сторону поддержки Киева под влиянием европейских лидеров. При этом многие европейские политики выражают обеспокоенность тем, что их могут исключить из возможных переговоров между Москвой и Киевом.
В Москве неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Между тем в Североатлантическом альянсе нет уверенности в том, что Соединенные Штаты примут участие в выделении Украине нового пакета военной помощи на 70 миллиардов евро, который в настоящее время обсуждается в НАТО. Подробности в публикации Усталость от Украины: в НАТО не уверены, что Трамп согласится на новый транш в €70 млрд.
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