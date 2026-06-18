https://ukraina.ru/20260618/ustalost-ot-ukrainy-v-nato-ne-uvereny-chto-tramp-soglasitsya-na-novyy-transh-v-70-mlrd-1080362873.html
Усталость от Украины: в НАТО не уверены, что Трамп согласится на новый транш в €70 млрд
Усталость от Украины: в НАТО не уверены, что Трамп согласится на новый транш в €70 млрд - 18.06.2026 Украина.ру
Усталость от Украины: в НАТО не уверены, что Трамп согласится на новый транш в €70 млрд
В Североатлантическом альянсе нет уверенности в том, что Соединенные Штаты примут участие в выделении Украине нового пакета военной помощи на 70 миллиардов евро, который в настоящее время обсуждается в НАТО. Об этом 18 июня сообщает портал Euractiv со ссылкой на дипломатов
2026-06-18T14:05
2026-06-18T14:05
2026-06-18T14:05
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"Идея состоит в том, чтобы добиться того, чтобы США взяли на себя обязательства (по помощи Киеву — ред.)... Это часть обсуждений", — цитирует издание слова неназванного дипломата.Согласно публикации, по поводу возможного участия Вашингтона в этой инициативе остаются вопросы. Другой дипломат заявил изданию, что официальные переговоры по поводу этого финансирования пока не начались и неясно, из чего будет состоять эта сумма.Как отмечается в материале, в пакет может войти кредит для военной поддержки Киева от ЕС на 28,3 миллиарда евро в 2026 году, а оставшаяся сумма может быть предоставлена в рамках двусторонней поддержки европейских стран.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в среду не называл конкретных цифр, однако на вопрос о возможном участии США в новом финансировании Киева ответил, что крупные суммы для Украины обычно покрываются за счет европейских стран и Канады.Ранее в июне европейское издание газеты Politico со ссылкой на дипломатов из государств альянса сообщало, что члены НАТО обсуждают новые денежные обязательства по военной помощи Украине на сумму в 70 миллиардов евро.В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.О других событиях — в публикации ЕС за продолжение войны, Германия выделит Украине $400 млн на вооружение. Новости к этому часу.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, киев, сергей лавров, нато, ес, politico, мир без границ
Новости, Украина, США, Киев, Сергей Лавров, НАТО, ЕС, Politico, Мир без границ
Усталость от Украины: в НАТО не уверены, что Трамп согласится на новый транш в €70 млрд
В Североатлантическом альянсе нет уверенности в том, что Соединенные Штаты примут участие в выделении Украине нового пакета военной помощи на 70 миллиардов евро, который в настоящее время обсуждается в НАТО. Об этом 18 июня сообщает портал Euractiv со ссылкой на дипломатов
"Идея состоит в том, чтобы добиться того, чтобы США взяли на себя обязательства (по помощи Киеву — ред.)... Это часть обсуждений", — цитирует издание слова неназванного дипломата.
Согласно публикации, по поводу возможного участия Вашингтона в этой инициативе остаются вопросы. Другой дипломат заявил изданию, что официальные переговоры по поводу этого финансирования пока не начались и неясно, из чего будет состоять эта сумма.
Как отмечается в материале, в пакет может войти кредит для военной поддержки Киева от ЕС на 28,3 миллиарда евро в 2026 году, а оставшаяся сумма может быть предоставлена в рамках двусторонней поддержки европейских стран.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в среду не называл конкретных цифр, однако на вопрос о возможном участии США в новом финансировании Киева ответил, что крупные суммы для Украины обычно покрываются за счет европейских стран и Канады.
Ранее в июне европейское издание газеты Politico со ссылкой на дипломатов из государств альянса сообщало, что члены НАТО обсуждают новые денежные обязательства по военной помощи Украине на сумму в 70 миллиардов евро.
В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние и являются "игрой с огнем".
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.