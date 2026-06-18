https://ukraina.ru/20260618/ustalost-ot-ukrainy-v-nato-ne-uvereny-chto-tramp-soglasitsya-na-novyy-transh-v-70-mlrd-1080362873.html

Усталость от Украины: в НАТО не уверены, что Трамп согласится на новый транш в €70 млрд

Усталость от Украины: в НАТО не уверены, что Трамп согласится на новый транш в €70 млрд - 18.06.2026 Украина.ру

Усталость от Украины: в НАТО не уверены, что Трамп согласится на новый транш в €70 млрд

В Североатлантическом альянсе нет уверенности в том, что Соединенные Штаты примут участие в выделении Украине нового пакета военной помощи на 70 миллиардов евро, который в настоящее время обсуждается в НАТО. Об этом 18 июня сообщает портал Euractiv со ссылкой на дипломатов

2026-06-18T14:05

2026-06-18T14:05

2026-06-18T14:05

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"Идея состоит в том, чтобы добиться того, чтобы США взяли на себя обязательства (по помощи Киеву — ред.)... Это часть обсуждений", — цитирует издание слова неназванного дипломата.Согласно публикации, по поводу возможного участия Вашингтона в этой инициативе остаются вопросы. Другой дипломат заявил изданию, что официальные переговоры по поводу этого финансирования пока не начались и неясно, из чего будет состоять эта сумма.Как отмечается в материале, в пакет может войти кредит для военной поддержки Киева от ЕС на 28,3 миллиарда евро в 2026 году, а оставшаяся сумма может быть предоставлена в рамках двусторонней поддержки европейских стран.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в среду не называл конкретных цифр, однако на вопрос о возможном участии США в новом финансировании Киева ответил, что крупные суммы для Украины обычно покрываются за счет европейских стран и Канады.Ранее в июне европейское издание газеты Politico со ссылкой на дипломатов из государств альянса сообщало, что члены НАТО обсуждают новые денежные обязательства по военной помощи Украине на сумму в 70 миллиардов евро.В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.О других событиях — в публикации ЕС за продолжение войны, Германия выделит Украине $400 млн на вооружение. Новости к этому часу.

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новости, украина, сша, киев, сергей лавров, нато, ес, politico, мир без границ