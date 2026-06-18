Усталость от Украины: в НАТО не уверены, что Трамп согласится на новый транш в €70 млрд - 18.06.2026 Украина.ру
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Усталость от Украины: в НАТО не уверены, что Трамп согласится на новый транш в €70 млрд
Усталость от Украины: в НАТО не уверены, что Трамп согласится на новый транш в €70 млрд - 18.06.2026 Украина.ру
Усталость от Украины: в НАТО не уверены, что Трамп согласится на новый транш в €70 млрд
В Североатлантическом альянсе нет уверенности в том, что Соединенные Штаты примут участие в выделении Украине нового пакета военной помощи на 70 миллиардов евро, который в настоящее время обсуждается в НАТО. Об этом 18 июня сообщает портал Euractiv со ссылкой на дипломатов
2026-06-18T14:05
2026-06-18T14:05
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"Идея состоит в том, чтобы добиться того, чтобы США взяли на себя обязательства (по помощи Киеву — ред.)... Это часть обсуждений", — цитирует издание слова неназванного дипломата.Согласно публикации, по поводу возможного участия Вашингтона в этой инициативе остаются вопросы. Другой дипломат заявил изданию, что официальные переговоры по поводу этого финансирования пока не начались и неясно, из чего будет состоять эта сумма.Как отмечается в материале, в пакет может войти кредит для военной поддержки Киева от ЕС на 28,3 миллиарда евро в 2026 году, а оставшаяся сумма может быть предоставлена в рамках двусторонней поддержки европейских стран.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в среду не называл конкретных цифр, однако на вопрос о возможном участии США в новом финансировании Киева ответил, что крупные суммы для Украины обычно покрываются за счет европейских стран и Канады.Ранее в июне европейское издание газеты Politico со ссылкой на дипломатов из государств альянса сообщало, что члены НАТО обсуждают новые денежные обязательства по военной помощи Украине на сумму в 70 миллиардов евро.В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.О других событиях — в публикации ЕС за продолжение войны, Германия выделит Украине $400 млн на вооружение. Новости к этому часу.
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Новости
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новости, украина, сша, киев, сергей лавров, нато, ес, politico, мир без границ
Новости, Украина, США, Киев, Сергей Лавров, НАТО, ЕС, Politico, Мир без границ

Усталость от Украины: в НАТО не уверены, что Трамп согласится на новый транш в €70 млрд

14:05 18.06.2026
 
© Фото : NIDS/NATO Multimedia Library
- РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : NIDS/NATO Multimedia Library
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В Североатлантическом альянсе нет уверенности в том, что Соединенные Штаты примут участие в выделении Украине нового пакета военной помощи на 70 миллиардов евро, который в настоящее время обсуждается в НАТО. Об этом 18 июня сообщает портал Euractiv со ссылкой на дипломатов
"Идея состоит в том, чтобы добиться того, чтобы США взяли на себя обязательства (по помощи Киеву — ред.)... Это часть обсуждений", — цитирует издание слова неназванного дипломата.
Согласно публикации, по поводу возможного участия Вашингтона в этой инициативе остаются вопросы. Другой дипломат заявил изданию, что официальные переговоры по поводу этого финансирования пока не начались и неясно, из чего будет состоять эта сумма.
Как отмечается в материале, в пакет может войти кредит для военной поддержки Киева от ЕС на 28,3 миллиарда евро в 2026 году, а оставшаяся сумма может быть предоставлена в рамках двусторонней поддержки европейских стран.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в среду не называл конкретных цифр, однако на вопрос о возможном участии США в новом финансировании Киева ответил, что крупные суммы для Украины обычно покрываются за счет европейских стран и Канады.
Ранее в июне европейское издание газеты Politico со ссылкой на дипломатов из государств альянса сообщало, что члены НАТО обсуждают новые денежные обязательства по военной помощи Украине на сумму в 70 миллиардов евро.
В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние и являются "игрой с огнем".
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
О других событиях — в публикации ЕС за продолжение войны, Германия выделит Украине $400 млн на вооружение. Новости к этому часу.
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