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ВС РФ уничтожили все АЗС в Тростянце Сумской области. Новости СВО

ВС РФ уничтожили все АЗС в Тростянце Сумской области. Новости СВО - 17.06.2026 Украина.ру

ВС РФ уничтожили все АЗС в Тростянце Сумской области. Новости СВО

Взрыв раздался в Харькове. Об этом и других важных событиях рассказал 17 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-17T10:24

2026-06-17T10:24

2026-06-17T10:24

сво

спецоперация

россия

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вооруженные силы украины

украина.ру

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🟥 Взрыв прогремел в Сумах.🟥 После прилета российских дронов "Герань" взрывы раздаются в населенном пункте Соленое Днепропетровской области.🟥 "Герань" прилетела по цели в Николаеве.🟥 Военно-космические силы России ночью провели массированный авиаудар по целям в Запорожье и Харьковской области, где звучали мощные взрывы. 🟥 Кроме того, удары с использованием дронов "Герань" были нанесены по Сумской, Днепропетровской, Черниговской и Запорожской областям.🟥 В Запорожской области частично пропало электроснабжение, пишут местные паблики.🟥 За ночь были уничтожены все АЗС в Тростянце Сумской области, посетовал мэр города.🟥 Российские войска продвинулись под Константиновкой, а также в самом городе, сообщает украинский паблик Deep State. Армия РФ заняла новые позиции в районе сел Ильиновка и Бересток, также увеличилась серая зона в южной части города. В северной части Константиновки контролируемый ВСУ коридор составляет всего около километра в ширину.🟥 Украинский военный с позывным "Мучной" признал, что армия РФ продолжает успешно развивать наступление на ключевых направлениях, методично взламывая оборону противника и создавая условия для полного освобождения стратегически важных населенных пунктов. Так, на Купянском направлении ВС РФ расширяют плацдармы на восточном берегу реки Оскол. Армия РФ занимает лесополосы и укрепленные пункты, накапливая силы для решающего броска на Купянск.Кроме того, кольцо вокруг Константиновки продолжает сжиматься, и вопрос об освобождении города — это лишь вопрос времени. Армия РФ планомерно "перемалывает" резервы врага, создавая условия для скорого обрушения обороны на данном участке.🟥 Женщина получила минно-взрывную травму в селе Замостье Грайворонского округа после того, как FPV-дрон ВСУ нанес удар по автомобилю.О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше 150 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, россия, сумская область, запорожская область, вооруженные силы украины, украина.ру