https://ukraina.ru/20260617/vs-rf-unichtozhili-vse-azs-v-trostyantse-sumskoy-oblasti-novosti-svo-1080293585.html
ВС РФ уничтожили все АЗС в Тростянце Сумской области. Новости СВО
ВС РФ уничтожили все АЗС в Тростянце Сумской области. Новости СВО - 17.06.2026 Украина.ру
ВС РФ уничтожили все АЗС в Тростянце Сумской области. Новости СВО
Взрыв раздался в Харькове. Об этом и других важных событиях рассказал 17 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-17T10:24
2026-06-17T10:24
2026-06-17T10:24
сво
спецоперация
россия
сумская область
запорожская область
вооруженные силы украины
украина.ру
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🟥 Взрыв прогремел в Сумах.🟥 После прилета российских дронов "Герань" взрывы раздаются в населенном пункте Соленое Днепропетровской области.🟥 "Герань" прилетела по цели в Николаеве.🟥 Военно-космические силы России ночью провели массированный авиаудар по целям в Запорожье и Харьковской области, где звучали мощные взрывы. 🟥 Кроме того, удары с использованием дронов "Герань" были нанесены по Сумской, Днепропетровской, Черниговской и Запорожской областям.🟥 В Запорожской области частично пропало электроснабжение, пишут местные паблики.🟥 За ночь были уничтожены все АЗС в Тростянце Сумской области, посетовал мэр города.🟥 Российские войска продвинулись под Константиновкой, а также в самом городе, сообщает украинский паблик Deep State. Армия РФ заняла новые позиции в районе сел Ильиновка и Бересток, также увеличилась серая зона в южной части города. В северной части Константиновки контролируемый ВСУ коридор составляет всего около километра в ширину.🟥 Украинский военный с позывным "Мучной" признал, что армия РФ продолжает успешно развивать наступление на ключевых направлениях, методично взламывая оборону противника и создавая условия для полного освобождения стратегически важных населенных пунктов. Так, на Купянском направлении ВС РФ расширяют плацдармы на восточном берегу реки Оскол. Армия РФ занимает лесополосы и укрепленные пункты, накапливая силы для решающего броска на Купянск.Кроме того, кольцо вокруг Константиновки продолжает сжиматься, и вопрос об освобождении города — это лишь вопрос времени. Армия РФ планомерно "перемалывает" резервы врага, создавая условия для скорого обрушения обороны на данном участке.🟥 Женщина получила минно-взрывную травму в селе Замостье Грайворонского округа после того, как FPV-дрон ВСУ нанес удар по автомобилю.О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше 150 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
россия
сумская область
запорожская область
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1e/1066145337_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5cea53ae7851be5481f3a8da70c19e77.jpg
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, сумская область, запорожская область, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Сумская область, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
ВС РФ уничтожили все АЗС в Тростянце Сумской области. Новости СВО
Взрыв раздался в Харькове. Об этом и других важных событиях рассказал 17 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 Взрыв прогремел в Сумах.
🟥 После прилета российских дронов "Герань" взрывы раздаются в населенном пункте Соленое Днепропетровской области.
🟥 "Герань" прилетела по цели в Николаеве.
🟥 Военно-космические силы России ночью провели массированный авиаудар по целям в Запорожье и Харьковской области, где звучали мощные взрывы.
🟥 Кроме того, удары с использованием дронов "Герань" были нанесены по Сумской, Днепропетровской, Черниговской и Запорожской областям.
🟥 В Запорожской области частично пропало электроснабжение, пишут местные паблики.
🟥 За ночь были уничтожены все АЗС в Тростянце Сумской области, посетовал мэр города.
🟥 Российские войска продвинулись под Константиновкой, а также в самом городе, сообщает украинский паблик Deep State. Армия РФ заняла новые позиции в районе сел Ильиновка и Бересток, также увеличилась серая зона в южной части города. В северной части Константиновки контролируемый ВСУ коридор составляет всего около километра в ширину.
🟥 Украинский военный с позывным "Мучной" признал, что армия РФ продолжает успешно развивать наступление на ключевых направлениях, методично взламывая оборону противника и создавая условия для полного освобождения стратегически важных населенных пунктов. Так, на Купянском направлении ВС РФ расширяют плацдармы на восточном берегу реки Оскол. Армия РФ занимает лесополосы и укрепленные пункты, накапливая силы для решающего броска на Купянск.
Кроме того, кольцо вокруг Константиновки продолжает сжиматься, и вопрос об освобождении города — это лишь вопрос времени. Армия РФ планомерно "перемалывает" резервы врага, создавая условия для скорого обрушения обороны на данном участке.
🟥 Женщина получила минно-взрывную травму в селе Замостье Грайворонского округа после того, как FPV-дрон ВСУ нанес удар по автомобилю.