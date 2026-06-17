ВС РФ уничтожили все АЗС в Тростянце Сумской области. Новости СВО - 17.06.2026 Украина.ру
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ВС РФ уничтожили все АЗС в Тростянце Сумской области. Новости СВО
ВС РФ уничтожили все АЗС в Тростянце Сумской области. Новости СВО - 17.06.2026 Украина.ру
ВС РФ уничтожили все АЗС в Тростянце Сумской области. Новости СВО
Взрыв раздался в Харькове. Об этом и других важных событиях рассказал 17 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-17T10:24
2026-06-17T10:24
сво
спецоперация
россия
сумская область
запорожская область
вооруженные силы украины
украина.ру
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🟥 Взрыв прогремел в Сумах.🟥 После прилета российских дронов "Герань" взрывы раздаются в населенном пункте Соленое Днепропетровской области.🟥 "Герань" прилетела по цели в Николаеве.🟥 Военно-космические силы России ночью провели массированный авиаудар по целям в Запорожье и Харьковской области, где звучали мощные взрывы. 🟥 Кроме того, удары с использованием дронов "Герань" были нанесены по Сумской, Днепропетровской, Черниговской и Запорожской областям.🟥 В Запорожской области частично пропало электроснабжение, пишут местные паблики.🟥 За ночь были уничтожены все АЗС в Тростянце Сумской области, посетовал мэр города.🟥 Российские войска продвинулись под Константиновкой, а также в самом городе, сообщает украинский паблик Deep State. Армия РФ заняла новые позиции в районе сел Ильиновка и Бересток, также увеличилась серая зона в южной части города. В северной части Константиновки контролируемый ВСУ коридор составляет всего около километра в ширину.🟥 Украинский военный с позывным "Мучной" признал, что армия РФ продолжает успешно развивать наступление на ключевых направлениях, методично взламывая оборону противника и создавая условия для полного освобождения стратегически важных населенных пунктов. Так, на Купянском направлении ВС РФ расширяют плацдармы на восточном берегу реки Оскол. Армия РФ занимает лесополосы и укрепленные пункты, накапливая силы для решающего броска на Купянск.Кроме того, кольцо вокруг Константиновки продолжает сжиматься, и вопрос об освобождении города — это лишь вопрос времени. Армия РФ планомерно "перемалывает" резервы врага, создавая условия для скорого обрушения обороны на данном участке.🟥 Женщина получила минно-взрывную травму в селе Замостье Грайворонского округа после того, как FPV-дрон ВСУ нанес удар по автомобилю.О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше 150 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
россия
сумская область
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Новости
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сво, спецоперация, россия, сумская область, запорожская область, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Сумская область, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

ВС РФ уничтожили все АЗС в Тростянце Сумской области. Новости СВО

10:24 17.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Взрыв раздался в Харькове. Об этом и других важных событиях рассказал 17 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 Взрыв прогремел в Сумах.
🟥 После прилета российских дронов "Герань" взрывы раздаются в населенном пункте Соленое Днепропетровской области.
🟥 "Герань" прилетела по цели в Николаеве.
🟥 Военно-космические силы России ночью провели массированный авиаудар по целям в Запорожье и Харьковской области, где звучали мощные взрывы.
🟥 Кроме того, удары с использованием дронов "Герань" были нанесены по Сумской, Днепропетровской, Черниговской и Запорожской областям.
🟥 В Запорожской области частично пропало электроснабжение, пишут местные паблики.
🟥 За ночь были уничтожены все АЗС в Тростянце Сумской области, посетовал мэр города.
🟥 Российские войска продвинулись под Константиновкой, а также в самом городе, сообщает украинский паблик Deep State. Армия РФ заняла новые позиции в районе сел Ильиновка и Бересток, также увеличилась серая зона в южной части города. В северной части Константиновки контролируемый ВСУ коридор составляет всего около километра в ширину.
🟥 Украинский военный с позывным "Мучной" признал, что армия РФ продолжает успешно развивать наступление на ключевых направлениях, методично взламывая оборону противника и создавая условия для полного освобождения стратегически важных населенных пунктов. Так, на Купянском направлении ВС РФ расширяют плацдармы на восточном берегу реки Оскол. Армия РФ занимает лесополосы и укрепленные пункты, накапливая силы для решающего броска на Купянск.
Кроме того, кольцо вокруг Константиновки продолжает сжиматься, и вопрос об освобождении города — это лишь вопрос времени. Армия РФ планомерно "перемалывает" резервы врага, создавая условия для скорого обрушения обороны на данном участке.
🟥 Женщина получила минно-взрывную травму в селе Замостье Грайворонского округа после того, как FPV-дрон ВСУ нанес удар по автомобилю.
О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше 150 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
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