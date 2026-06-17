ПВО за ночь сбила больше 150 вражеских дронов над Россией - 17.06.2026 Украина.ру
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ПВО за ночь сбила больше 150 вражеских дронов над Россией
ПВО за ночь сбила больше 150 вражеских дронов над Россией - 17.06.2026 Украина.ру
ПВО за ночь сбила больше 150 вражеских дронов над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 157 украинских дронов над территорией России, сообщило Минобороны РФ, передает 17 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-17T07:53
2026-06-17T07:53
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Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Мэр Москвы Сергей Собянин в канале на платформе "Макс" рассказал об уничтожении порядка 20 летевших на столицу беспилотников. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что дрон ВСУ был уничтожен в Чертковском районе региона. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Он предупредил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.Подробнее - в материале Силы ПВО после полуночи сбили десять БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, москва, краснодарский край, сергей собянин, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, Москва, краснодарский край, Сергей Собянин, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

ПВО за ночь сбила больше 150 вражеских дронов над Россией

07:53 17.06.2026
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 157 украинских дронов над территорией России, сообщило Минобороны РФ, передает 17 июня телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Мэр Москвы Сергей Собянин в канале на платформе "Макс" рассказал об уничтожении порядка 20 летевших на столицу беспилотников. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что дрон ВСУ был уничтожен в Чертковском районе региона. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Он предупредил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Подробнее - в материале Силы ПВО после полуночи сбили десять БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве на сайте Украина.ру.
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