https://ukraina.ru/20260617/pvo-za-noch-sbila-bolshe-150-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey--1080293624.html

ПВО за ночь сбила больше 150 вражеских дронов над Россией

ПВО за ночь сбила больше 150 вражеских дронов над Россией - 17.06.2026 Украина.ру

ПВО за ночь сбила больше 150 вражеских дронов над Россией

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 157 украинских дронов над территорией России, сообщило Минобороны РФ, передает 17 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-17T07:53

2026-06-17T07:53

2026-06-17T07:53

сво

спецоперация

россия

москва

краснодарский край

сергей собянин

украина.ру

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079029635_0:12:2688:1524_1920x0_80_0_0_fab98ba016d0336fd6037c471e530699.jpg

Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Мэр Москвы Сергей Собянин в канале на платформе "Макс" рассказал об уничтожении порядка 20 летевших на столицу беспилотников. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что дрон ВСУ был уничтожен в Чертковском районе региона. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Он предупредил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.Подробнее - в материале Силы ПВО после полуночи сбили десять БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве на сайте Украина.ру.

россия

москва

краснодарский край

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, москва, краснодарский край, сергей собянин, украина.ру, вооруженные силы украины