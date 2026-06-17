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Владимир Путин выступил на саммите Россия - АСЕАН: главные тезисы
Владимир Путин выступил на саммите Россия - АСЕАН: главные тезисы - 17.06.2026 Украина.ру
Владимир Путин выступил на саммите Россия - АСЕАН: главные тезисы
Президент России Владимир Путин выступил на саммите Россия - АСЕАН и провёл переговоры с зарубежными участниками. Об этом сообщает 17 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-17T20:31
2026-06-17T20:31
2026-06-17T20:31
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В программе форума приняли участие представители из 11 стран, в том числе премьер-министры Малайзии, Таиланда и Вьетнама.Главные заявления президента:🟦 Москва готова продолжать совместную работу по укреплению стратегического партнерства — важного стабилизирующего фактора в Азиатско-Тихоокеанском регионе;🟦 Россия и страны АСЕАН придерживаются общих нравственных ценностей и могут с оптимизмом смотреть в будущее;🟦 Десятки тысяч студентов из Юго-Восточной Азии окончили российские вузы;🟦 СССР помог многим народам Юго-Восточной Азии освободиться от наследия колониальной эпохи;🟦 Все наши государства следуют собственной модели развития и никому не навязывают свои взгляды. И в этом, безусловно, наша сила.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на автобус с детьми, Фёдоров пригрозил Крыму. Итоги 17 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, малайзия, таиланд, владимир путин, украина.ру, переговоры, новости переговоров, саммит, казань, международные отношения, международная политика, международная помощь, ссср, геополитика, многополярный мир, деколонизация
Новости, Россия, Малайзия, Таиланд, Владимир Путин, Украина.ру, переговоры, новости переговоров, саммит, Казань, международные отношения, Международная политика, Международная помощь, СССР, геополитика, многополярный мир, деколонизация
Владимир Путин выступил на саммите Россия - АСЕАН: главные тезисы
Президент России Владимир Путин выступил на саммите Россия - АСЕАН и провёл переговоры с зарубежными участниками. Об этом сообщает 17 июня телеграм-канал Украина.ру
В программе форума приняли участие представители из 11 стран, в том числе премьер-министры Малайзии, Таиланда и Вьетнама.
Главные заявления президента:
🟦 Москва готова продолжать совместную работу по укреплению стратегического партнерства — важного стабилизирующего фактора в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
🟦 Россия и страны АСЕАН придерживаются общих нравственных ценностей и могут с оптимизмом смотреть в будущее;
🟦 Десятки тысяч студентов из Юго-Восточной Азии окончили российские вузы;
🟦 СССР помог многим народам Юго-Восточной Азии освободиться от наследия колониальной эпохи;
🟦 Все наши государства следуют собственной модели развития и никому не навязывают свои взгляды. И в этом, безусловно, наша сила.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.