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Владимир Путин выступил на саммите Россия - АСЕАН: главные тезисы

Владимир Путин выступил на саммите Россия - АСЕАН: главные тезисы - 17.06.2026 Украина.ру

Владимир Путин выступил на саммите Россия - АСЕАН: главные тезисы

Президент России Владимир Путин выступил на саммите Россия - АСЕАН и провёл переговоры с зарубежными участниками. Об этом сообщает 17 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-17T20:31

2026-06-17T20:31

2026-06-17T20:31

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В программе форума приняли участие представители из 11 стран, в том числе премьер-министры Малайзии, Таиланда и Вьетнама.Главные заявления президента:🟦 Москва готова продолжать совместную работу по укреплению стратегического партнерства — важного стабилизирующего фактора в Азиатско-Тихоокеанском регионе;🟦 Россия и страны АСЕАН придерживаются общих нравственных ценностей и могут с оптимизмом смотреть в будущее;🟦 Десятки тысяч студентов из Юго-Восточной Азии окончили российские вузы;🟦 СССР помог многим народам Юго-Восточной Азии освободиться от наследия колониальной эпохи;🟦 Все наши государства следуют собственной модели развития и никому не навязывают свои взгляды. И в этом, безусловно, наша сила.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на автобус с детьми, Фёдоров пригрозил Крыму. Итоги 17 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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