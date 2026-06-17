Владимир Путин выступил на саммите Россия - АСЕАН: главные тезисы - 17.06.2026 Украина.ру
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Владимир Путин выступил на саммите Россия - АСЕАН: главные тезисы
Владимир Путин выступил на саммите Россия - АСЕАН: главные тезисы - 17.06.2026 Украина.ру
Владимир Путин выступил на саммите Россия - АСЕАН: главные тезисы
Президент России Владимир Путин выступил на саммите Россия - АСЕАН и провёл переговоры с зарубежными участниками. Об этом сообщает 17 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-17T20:31
2026-06-17T20:31
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В программе форума приняли участие представители из 11 стран, в том числе премьер-министры Малайзии, Таиланда и Вьетнама.Главные заявления президента:🟦 Москва готова продолжать совместную работу по укреплению стратегического партнерства — важного стабилизирующего фактора в Азиатско-Тихоокеанском регионе;🟦 Россия и страны АСЕАН придерживаются общих нравственных ценностей и могут с оптимизмом смотреть в будущее;🟦 Десятки тысяч студентов из Юго-Восточной Азии окончили российские вузы;🟦 СССР помог многим народам Юго-Восточной Азии освободиться от наследия колониальной эпохи;🟦 Все наши государства следуют собственной модели развития и никому не навязывают свои взгляды. И в этом, безусловно, наша сила.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на автобус с детьми, Фёдоров пригрозил Крыму. Итоги 17 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Малайзия, Таиланд, Владимир Путин, Украина.ру, переговоры, новости переговоров, саммит, Казань, международные отношения, Международная политика, Международная помощь, СССР, геополитика, многополярный мир, деколонизация

Владимир Путин выступил на саммите Россия - АСЕАН: главные тезисы

20:31 17.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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Президент России Владимир Путин выступил на саммите Россия - АСЕАН и провёл переговоры с зарубежными участниками. Об этом сообщает 17 июня телеграм-канал Украина.ру
В программе форума приняли участие представители из 11 стран, в том числе премьер-министры Малайзии, Таиланда и Вьетнама.

Главные заявления президента:

🟦 Москва готова продолжать совместную работу по укреплению стратегического партнерства — важного стабилизирующего фактора в Азиатско-Тихоокеанском регионе;

🟦 Россия и страны АСЕАН придерживаются общих нравственных ценностей и могут с оптимизмом смотреть в будущее;

🟦 Десятки тысяч студентов из Юго-Восточной Азии окончили российские вузы;

🟦 СССР помог многим народам Юго-Восточной Азии освободиться от наследия колониальной эпохи;

🟦 Все наши государства следуют собственной модели развития и никому не навязывают свои взгляды. И в этом, безусловно, наша сила.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на автобус с детьми, Фёдоров пригрозил Крыму. Итоги 17 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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