Штурм Казачьей Лопани: Алехин рассказал, как ВС РФ громят позиции ВСУ на севере Харьковской области - 17.06.2026 Украина.ру
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Штурм Казачьей Лопани: Алехин рассказал, как ВС РФ громят позиции ВСУ на севере Харьковской области
Штурм Казачьей Лопани: Алехин рассказал, как ВС РФ громят позиции ВСУ на севере Харьковской области - 17.06.2026 Украина.ру
Штурм Казачьей Лопани: Алехин рассказал, как ВС РФ громят позиции ВСУ на севере Харьковской области
Российские штурмовики и спецназовцы ведут бои на северо-восточных окраинах Казачьей Лопани — посёлка, который ВСУ превратили в укрепрайон. Активность на земле с каждым днём растёт, а до Харькова отсюда всего 38 километров. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
2026-06-17T15:27
2026-06-17T15:27
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Комментируя ситуацию на харьковском направлении, эксперт рассказал о боях на окраинах Казачьей Лопани и продвижении ВС РФ."С каждым днем возрастает активность на земле. Наши штурмовики и спецназовцы тщательно зачищают лесополосы, лесные массивы, ведут бои уже на северо-восточных окраинах Казачьей Лопани", — заявил Алёхин.Он рассказал, что значительную часть этого посёлка, находящегося в 38 км от Харькова, составляет капитальная многоэтажная застройка и частный сектор, которые ВСУ используют как укрепрайон.Алехин также отметил, что на Золочевском участке отмечается эффективная боевая работа бомбардировщиков ВКС России. "В разы увеличена численность сброса авиабомб на Золочевский район. В результате чего наблюдаются серьёзные разрушения военных объектов противника", — подчеркнул обозреватель."В самом населенном пункте наши дроноводы продолжают атаковать автомобили ВСУ. Стоит отметить, что из Золочевского района ВСУ регулярно наносят дроновые атаки на Грайворонский и Борисовский районы Белгородской области", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Штурмовики и спецназ армии России ведут бои на окраинах Казачьей Лопани" на сайте Украина.ру.О ситуации на других направлениях СВО — в материале "Военный эксперт Владислав Угольный: Если ВС РФ расширят плацдарм под Сумами, ВСУ получат болезненный удар" на сайте Украина.ру.
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Штурм Казачьей Лопани: Алехин рассказал, как ВС РФ громят позиции ВСУ на севере Харьковской области

15:27 17.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские штурмовики и спецназовцы ведут бои на северо-восточных окраинах Казачьей Лопани — посёлка, который ВСУ превратили в укрепрайон. Активность на земле с каждым днём растёт, а до Харькова отсюда всего 38 километров. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
Комментируя ситуацию на харьковском направлении, эксперт рассказал о боях на окраинах Казачьей Лопани и продвижении ВС РФ.
"С каждым днем возрастает активность на земле. Наши штурмовики и спецназовцы тщательно зачищают лесополосы, лесные массивы, ведут бои уже на северо-восточных окраинах Казачьей Лопани", — заявил Алёхин.
Он рассказал, что значительную часть этого посёлка, находящегося в 38 км от Харькова, составляет капитальная многоэтажная застройка и частный сектор, которые ВСУ используют как укрепрайон.
Алехин также отметил, что на Золочевском участке отмечается эффективная боевая работа бомбардировщиков ВКС России. "В разы увеличена численность сброса авиабомб на Золочевский район. В результате чего наблюдаются серьёзные разрушения военных объектов противника", — подчеркнул обозреватель.
"В самом населенном пункте наши дроноводы продолжают атаковать автомобили ВСУ. Стоит отметить, что из Золочевского района ВСУ регулярно наносят дроновые атаки на Грайворонский и Борисовский районы Белгородской области", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Штурмовики и спецназ армии России ведут бои на окраинах Казачьей Лопани" на сайте Украина.ру.
О ситуации на других направлениях СВО — в материале "Военный эксперт Владислав Угольный: Если ВС РФ расширят плацдарм под Сумами, ВСУ получат болезненный удар" на сайте Украина.ру.
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