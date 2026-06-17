Песков сделал ряд заявлений по теракту ВСУ в Брянской области - 17.06.2026 Украина.ру
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Песков сделал ряд заявлений по теракту ВСУ в Брянской области
Песков сделал ряд заявлений по теракту ВСУ в Брянской области - 17.06.2026 Украина.ру
Песков сделал ряд заявлений по теракту ВСУ в Брянской области
Россия должна продолжать рассказывать всем о зверствах киевского режима. Об этом 17 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-06-17T20:00
2026-06-17T20:00
новости
брянская область
россия
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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Песков сделал ряд заявлений по теракту ВСУ в Брянской области:🟦 Очевидно, что Киев целенаправленно атаковал автобус с детьми;🟦 Предположительно, Европа оставит без внимания теракт ВСУ в Брянской области;🟦 РФ ответит на этот удар продолжением СВО."Хочу предположить, что в европейских столицах опять обойдут вниманием эту трагедию, что опять мы не услышим каких-либо слов осуждающих от руководства в европейских столицах. Но это не значит, что мы должны опускать руки. Наоборот, мы должны продолжать рассказывать об этих зверствах без преувеличения всему миру", - сказал Песков в интервью RT.Тем временем врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что жизни пострадавших детей ничего не угрожает, прогнозы медиков благоприятные.Новости на эту тему: Киев пытается отмыться от крови детей. Что известно о теракте в Брянской областиБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на автобус с детьми, Фёдоров пригрозил Крыму. Итоги 17 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, брянская область, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Брянская область, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Песков сделал ряд заявлений по теракту ВСУ в Брянской области

20:00 17.06.2026
 
© Фото : Егор Ковальчук / Telegramавтобус в Брянской области после удара БПЛА ВС Украины
автобус в Брянской области после удара БПЛА ВС Украины - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук / Telegram
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Россия должна продолжать рассказывать всем о зверствах киевского режима. Об этом 17 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает телеграм-канал Украина.ру
Песков сделал ряд заявлений по теракту ВСУ в Брянской области:

🟦 Очевидно, что Киев целенаправленно атаковал автобус с детьми;

🟦 Предположительно, Европа оставит без внимания теракт ВСУ в Брянской области;

🟦 РФ ответит на этот удар продолжением СВО.
"Хочу предположить, что в европейских столицах опять обойдут вниманием эту трагедию, что опять мы не услышим каких-либо слов осуждающих от руководства в европейских столицах. Но это не значит, что мы должны опускать руки. Наоборот, мы должны продолжать рассказывать об этих зверствах без преувеличения всему миру", - сказал Песков в интервью RT.

Тем временем врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что жизни пострадавших детей ничего не угрожает, прогнозы медиков благоприятные.
Новости на эту тему: Киев пытается отмыться от крови детей. Что известно о теракте в Брянской области
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на автобус с детьми, Фёдоров пригрозил Крыму. Итоги 17 июня
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