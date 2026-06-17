https://ukraina.ru/20260617/obekt-byl-polnostyu-unichtozhen-ekspert-rasskazal-pro-udary-po-tylam-vsu-v-kharkove-1080316869.html

"Объект был полностью уничтожен": эксперт рассказал про удары по тылам ВСУ в Харькове

"Объект был полностью уничтожен": эксперт рассказал про удары по тылам ВСУ в Харькове - 17.06.2026 Украина.ру

"Объект был полностью уничтожен": эксперт рассказал про удары по тылам ВСУ в Харькове

Российские дроны-камикадзе поразили здание на территории бывшего завода "Промсвязь" в Харькове, где находились фирмы по производству боевых частей для дронов ВСУ. Также "Герани" уничтожили автозаправки в Печенегах, Коробочкино и Малиновке. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин

2026-06-17T14:50

2026-06-17T14:50

2026-06-17T14:50

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Говоря о системной работе по тыловым объектам противника, эксперт сообщил о результатах ударов по предприятиям и логистической инфраструктуре ВСУ в Харьковской области.Российские дроны-камикадзе ударили по зданию на территории бывшего завода "Промсвязь" в Харькове, в котором находились фирмы по производству боевых частей для дронов ВСУ."Расчетами подразделений войск беспилотных систем "Герань-2" нанесены удары по комплексу зданий украинских компании "Грин Хаус солюшн" и ООО "ДТ-1 групп". Противник через свои мониторинговые системы подтвердил, что объект был полностью уничтожен", — добавил он.По словам Алёхина, ситуация для ВСУ северо-восточнее Харькова ухудшается из-за целенаправленных ударов по складам горючего и заправкам. Он пояснил, что "гражданские" автозаправки обслуживают украинскую армию, а в прифронтовой зоне и вовсе переключены на нужды военных."Огневое поражение наносится тыловым объектам ВСУ в Харькове и области. Многие удары пришлись на склады ГСМ", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Штурмовики и спецназ армии России ведут бои на окраинах Казачьей Лопани" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Михаил Онуфриенко: Перед штурмом Дружковки ВС РФ предстоит взломать линию укрепрайонов за Часовым Яром" на сайте Украина.ру.

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