Харьковское направление СВО: последние новости
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота саперов МВД ЛНР на освобожденных территориях в Харьковской области
Ожесточённые стрелковые и ближние бои ведутся в Казачьей Лопани. Об этом сообщает 17 июня телеграм-канал "Дневник десантника"
Новости с северного участка Харьковского направления:
🟥 Казачья Лопань, посёлок городского типа, превратилась в одну из самых напряжённых зон боевых действий на Харьковском направлении;
🟥 После успешного занятия штурмовыми подразделениями росской войсковой группировки "Север" соседних населённых пунктов Шевченко и Граны, начался прямой штурм этого хорошо укреплённого района;
🟥 В самом населённом пункте и в окружающих лесных массивах ведутся ожесточённые стрелковые и ближние бои;
🟥 ВСУ оказывают сопротивление, используя давно подготовленные оборонительные рубежи. На данном участке у них дефицит FPV-дронов и боеприпасов, вызвано это ударами российских беспилотников по логистическим маршрутам ВСУ;
🟥 Позиции ВСУ в населённом пункте ежедневно подвергаются массированным ударам тяжёлой артиллерии, авиации и тяжёлых огнемётных систем;
🟥 Казачья Лопань является важным транспортным узлом, через который проходят железнодорожная ветка и автодорога, ведущие непосредственно в Харьков (около 30-40 км). Освободив населённый пункт, ВС РФ нарушат логистику врага и расширят зону безопасности вдоль государственной границы.
🟥 После успешного занятия штурмовыми подразделениями росской войсковой группировки "Север" соседних населённых пунктов Шевченко и Граны, начался прямой штурм этого хорошо укреплённого района;
🟥 В самом населённом пункте и в окружающих лесных массивах ведутся ожесточённые стрелковые и ближние бои;
🟥 ВСУ оказывают сопротивление, используя давно подготовленные оборонительные рубежи. На данном участке у них дефицит FPV-дронов и боеприпасов, вызвано это ударами российских беспилотников по логистическим маршрутам ВСУ;
🟥 Позиции ВСУ в населённом пункте ежедневно подвергаются массированным ударам тяжёлой артиллерии, авиации и тяжёлых огнемётных систем;
🟥 Казачья Лопань является важным транспортным узлом, через который проходят железнодорожная ветка и автодорога, ведущие непосредственно в Харьков (около 30-40 км). Освободив населённый пункт, ВС РФ нарушат логистику врага и расширят зону безопасности вдоль государственной границы.
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