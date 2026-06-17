Харьковское направление СВО: последние новости - 17.06.2026 Украина.ру
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Харьковское направление СВО: последние новости
Харьковское направление СВО: последние новости - 17.06.2026 Украина.ру
Харьковское направление СВО: последние новости
Ожесточённые стрелковые и ближние бои ведутся в Казачьей Лопани. Об этом сообщает 17 июня телеграм-канал "Дневник десантника"
2026-06-17T19:37
2026-06-17T19:37
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Новости с северного участка Харьковского направления:🟥 Казачья Лопань, посёлок городского типа, превратилась в одну из самых напряжённых зон боевых действий на Харьковском направлении;🟥 После успешного занятия штурмовыми подразделениями росской войсковой группировки "Север" соседних населённых пунктов Шевченко и Граны, начался прямой штурм этого хорошо укреплённого района;🟥 В самом населённом пункте и в окружающих лесных массивах ведутся ожесточённые стрелковые и ближние бои;🟥 ВСУ оказывают сопротивление, используя давно подготовленные оборонительные рубежи. На данном участке у них дефицит FPV-дронов и боеприпасов, вызвано это ударами российских беспилотников по логистическим маршрутам ВСУ;🟥 Позиции ВСУ в населённом пункте ежедневно подвергаются массированным ударам тяжёлой артиллерии, авиации и тяжёлых огнемётных систем;🟥 Казачья Лопань является важным транспортным узлом, через который проходят железнодорожная ветка и автодорога, ведущие непосредственно в Харьков (около 30-40 км). Освободив населённый пункт, ВС РФ нарушат логистику врага и расширят зону безопасности вдоль государственной границы.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на автобус с детьми, Фёдоров пригрозил Крыму. Итоги 17 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Харьковское направление СВО: последние новости

19:37 17.06.2026
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота саперов МВД ЛНР на освобожденных территориях в Харьковской области
Работа саперов МВД ЛНР на освобожденных территориях в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Ожесточённые стрелковые и ближние бои ведутся в Казачьей Лопани. Об этом сообщает 17 июня телеграм-канал "Дневник десантника"
Новости с северного участка Харьковского направления:
🟥 Казачья Лопань, посёлок городского типа, превратилась в одну из самых напряжённых зон боевых действий на Харьковском направлении;

🟥 После успешного занятия штурмовыми подразделениями росской войсковой группировки "Север" соседних населённых пунктов Шевченко и Граны, начался прямой штурм этого хорошо укреплённого района;

🟥 В самом населённом пункте и в окружающих лесных массивах ведутся ожесточённые стрелковые и ближние бои;

🟥 ВСУ оказывают сопротивление, используя давно подготовленные оборонительные рубежи. На данном участке у них дефицит FPV-дронов и боеприпасов, вызвано это ударами российских беспилотников по логистическим маршрутам ВСУ;

🟥 Позиции ВСУ в населённом пункте ежедневно подвергаются массированным ударам тяжёлой артиллерии, авиации и тяжёлых огнемётных систем;

🟥 Казачья Лопань является важным транспортным узлом, через который проходят железнодорожная ветка и автодорога, ведущие непосредственно в Харьков (около 30-40 км). Освободив населённый пункт, ВС РФ нарушат логистику врага и расширят зону безопасности вдоль государственной границы.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на автобус с детьми, Фёдоров пригрозил Крыму. Итоги 17 июня
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