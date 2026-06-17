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Харьковское направление СВО: последние новости

Харьковское направление СВО: последние новости - 17.06.2026 Украина.ру

Харьковское направление СВО: последние новости

Ожесточённые стрелковые и ближние бои ведутся в Казачьей Лопани. Об этом сообщает 17 июня телеграм-канал "Дневник десантника"

2026-06-17T19:37

2026-06-17T19:37

2026-06-17T19:37

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Новости с северного участка Харьковского направления:🟥 Казачья Лопань, посёлок городского типа, превратилась в одну из самых напряжённых зон боевых действий на Харьковском направлении;🟥 После успешного занятия штурмовыми подразделениями росской войсковой группировки "Север" соседних населённых пунктов Шевченко и Граны, начался прямой штурм этого хорошо укреплённого района;🟥 В самом населённом пункте и в окружающих лесных массивах ведутся ожесточённые стрелковые и ближние бои;🟥 ВСУ оказывают сопротивление, используя давно подготовленные оборонительные рубежи. На данном участке у них дефицит FPV-дронов и боеприпасов, вызвано это ударами российских беспилотников по логистическим маршрутам ВСУ;🟥 Позиции ВСУ в населённом пункте ежедневно подвергаются массированным ударам тяжёлой артиллерии, авиации и тяжёлых огнемётных систем;🟥 Казачья Лопань является важным транспортным узлом, через который проходят железнодорожная ветка и автодорога, ведущие непосредственно в Харьков (около 30-40 км). Освободив населённый пункт, ВС РФ нарушат логистику врага и расширят зону безопасности вдоль государственной границы.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на автобус с детьми, Фёдоров пригрозил Крыму. Итоги 17 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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