"Герани" ударили по Запорожью, ВСУ охотятся за водителями грузовиков. Новости СВО - 17.06.2026 Украина.ру
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"Герани" ударили по Запорожью, ВСУ охотятся за водителями грузовиков. Новости СВО
"Герани" ударили по Запорожью, ВСУ охотятся за водителями грузовиков. Новости СВО - 17.06.2026 Украина.ру
"Герани" ударили по Запорожью, ВСУ охотятся за водителями грузовиков. Новости СВО
Украинская армия продолжает атаки на гражданский автотранспорт в регионах России. Об этом сообщает 17 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-17T19:17
2026-06-17T19:17
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🟥 Украинский дрон атаковал грузовик прямо на городской улице Белгорода. Водитель погиб на месте;🟥 "Герани" нанесли удары по объектам противника в оккупированном ВСУ Запорожье — местные СМИ сообщают о серии взрывов в городе;🟥 Операторы БПЛА из состава 4-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки ВС РФ ликвидировали три пункта управления беспилотниками ВСУ в частном секторе Константиновки. Минобороны РФ опубликовало кадры с места боёв;🟥 Украинская сторона сообщает, что помимо давления на Константиновку с юга, на севере — в районе Красного Лимана — ВС РФ начали закручивать позиции ВСУ в городской застройке. Стадия отрицания этого события в Киеве сейчас проходит ровно по тому же сценарию, что ранее наблюдался в Красноармейске, а затем и в Константиновке, пишет "Военная хроника";🟦 Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо осмотрел мост, соединяющий Геническ и Арабатскую стрелку, который пострадал в результате террористических атак противника. "Херсонавтодор" ремонтирует мост, власти заняты созданием альтернативного проезда, что даст "гораздо более надёжное и устойчивое транспортное сообщение", отметил губернатор."Киевский режим продолжает бить по гражданской инфраструктуре, пытаясь осложнить жизнь простым людям. Но добиться этого у него не выйдет. На каждый яд — мы найдём противоядие. Справимся, земляки!", - заявил Сальдо.🟦 Отбой беспилотной опасности в Крыму;🟥 Беспилотная опасность объявлена в Сочи.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на автобус с детьми, Фёдоров пригрозил Крыму. Итоги 17 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, аэропорты, россия, константиновка, запорожье, владимир сальдо, украина.ру, всу, бпла сегодня, атака бпла, мирные жители, военные преступления
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"Герани" ударили по Запорожью, ВСУ охотятся за водителями грузовиков. Новости СВО

19:17 17.06.2026
 
© Фото : оперштаб Белгородской областиВ Белгороде террористы ВСУ бьют по мирным жителям
В Белгороде террористы ВСУ бьют по мирным жителям - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : оперштаб Белгородской области
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Украинская армия продолжает атаки на гражданский автотранспорт в регионах России. Об этом сообщает 17 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 Украинский дрон атаковал грузовик прямо на городской улице Белгорода. Водитель погиб на месте;
🟥 "Герани" нанесли удары по объектам противника в оккупированном ВСУ Запорожье — местные СМИ сообщают о серии взрывов в городе;
🟥 Операторы БПЛА из состава 4-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки ВС РФ ликвидировали три пункта управления беспилотниками ВСУ в частном секторе Константиновки. Минобороны РФ опубликовало кадры с места боёв;
🟥 Украинская сторона сообщает, что помимо давления на Константиновку с юга, на севере — в районе Красного Лимана — ВС РФ начали закручивать позиции ВСУ в городской застройке. Стадия отрицания этого события в Киеве сейчас проходит ровно по тому же сценарию, что ранее наблюдался в Красноармейске, а затем и в Константиновке, пишет "Военная хроника";
🟦 Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо осмотрел мост, соединяющий Геническ и Арабатскую стрелку, который пострадал в результате террористических атак противника. "Херсонавтодор" ремонтирует мост, власти заняты созданием альтернативного проезда, что даст "гораздо более надёжное и устойчивое транспортное сообщение", отметил губернатор.
"Киевский режим продолжает бить по гражданской инфраструктуре, пытаясь осложнить жизнь простым людям. Но добиться этого у него не выйдет. На каждый яд — мы найдём противоядие. Справимся, земляки!", - заявил Сальдо.
🟦 Отбой беспилотной опасности в Крыму;
🟥 Беспилотная опасность объявлена в Сочи.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на автобус с детьми, Фёдоров пригрозил Крыму. Итоги 17 июня
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