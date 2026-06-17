https://ukraina.ru/20260617/gerani-udarili-po-zaporozhyu-vsu-okhotyatsya-za-voditelyami-gruzovikov-novosti-svo-1080328585.html

"Герани" ударили по Запорожью, ВСУ охотятся за водителями грузовиков. Новости СВО

"Герани" ударили по Запорожью, ВСУ охотятся за водителями грузовиков. Новости СВО - 17.06.2026 Украина.ру

"Герани" ударили по Запорожью, ВСУ охотятся за водителями грузовиков. Новости СВО

Украинская армия продолжает атаки на гражданский автотранспорт в регионах России. Об этом сообщает 17 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-17T19:17

2026-06-17T19:17

2026-06-17T19:17

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🟥 Украинский дрон атаковал грузовик прямо на городской улице Белгорода. Водитель погиб на месте;🟥 "Герани" нанесли удары по объектам противника в оккупированном ВСУ Запорожье — местные СМИ сообщают о серии взрывов в городе;🟥 Операторы БПЛА из состава 4-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки ВС РФ ликвидировали три пункта управления беспилотниками ВСУ в частном секторе Константиновки. Минобороны РФ опубликовало кадры с места боёв;🟥 Украинская сторона сообщает, что помимо давления на Константиновку с юга, на севере — в районе Красного Лимана — ВС РФ начали закручивать позиции ВСУ в городской застройке. Стадия отрицания этого события в Киеве сейчас проходит ровно по тому же сценарию, что ранее наблюдался в Красноармейске, а затем и в Константиновке, пишет "Военная хроника";🟦 Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо осмотрел мост, соединяющий Геническ и Арабатскую стрелку, который пострадал в результате террористических атак противника. "Херсонавтодор" ремонтирует мост, власти заняты созданием альтернативного проезда, что даст "гораздо более надёжное и устойчивое транспортное сообщение", отметил губернатор."Киевский режим продолжает бить по гражданской инфраструктуре, пытаясь осложнить жизнь простым людям. Но добиться этого у него не выйдет. На каждый яд — мы найдём противоядие. Справимся, земляки!", - заявил Сальдо.🟦 Отбой беспилотной опасности в Крыму;🟥 Беспилотная опасность объявлена в Сочи.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на автобус с детьми, Фёдоров пригрозил Крыму. Итоги 17 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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