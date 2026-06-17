Дроны "северян" охотятся за ВСУ: Алехин рассказал про обстановку в Харьковской области - 17.06.2026 Украина.ру
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Дроны "северян" охотятся за ВСУ: Алехин рассказал про обстановку в Харьковской области
Дроны "северян" охотятся за ВСУ: Алехин рассказал про обстановку в Харьковской области - 17.06.2026 Украина.ру
Дроны "северян" охотятся за ВСУ: Алехин рассказал про обстановку в Харьковской области
Российские дроноводы из группировки "Север" в усиленном режиме уничтожают бронетехнику ВСУ в Харьковской области. Подразделения БПЛА расширили зону поражения и контролируют воздушное пространство в районе Казачьей Лопани и по направлению к Золочеву. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий
2026-06-17T13:00
2026-06-17T13:00
новости
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россия
золочев (львовская область)
геннадий алехин
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Говоря о тактике российских подразделений БПЛА на Харьковском направлении, эксперт отметил, что операторы-дроноводы группировки "Север" в усиленном режиме продолжают уничтожать бронетехнику ВСУ. "Ударные беспилотники различных типов расширили глубину поражения и охватили воздушное пространство за передовыми позициями ВСУ в районе Казачьей Лопани и по направлению к Золочеву", — заявил Алёхин.По словам эксперта, это позволяет нашим военным контролировать маршруты передвижения вражеской техники и наносить удары ещё до того, как она выйдет на линию боевого соприкосновения."Подобная тактика вынуждает украинские формирования сокращать использование привычных дорог, рассредоточивать машины и усложнять переброску подразделений", — пояснил Алехин.Фактически, движение и переброска техники противника на этом участке фронта теперь сопровождается риском немедленного обнаружения и уничтожения, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Штурмовики и спецназ армии России ведут бои на окраинах Казачьей Лопани" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Михаил Онуфриенко: Перед штурмом Дружковки ВС РФ предстоит взломать линию укрепрайонов за Часовым Яром" на сайте Украина.ру.
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новости, харьковская область, россия, золочев (львовская область), геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру, главные новости, главное, харьков, харьков новости, харьковскийфронт, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, война, война на украине
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Дроны "северян" охотятся за ВСУ: Алехин рассказал про обстановку в Харьковской области

13:00 17.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа военнослужащих 59-ого танкового полка на Краснолиманском направлении
Боевая работа военнослужащих 59-ого танкового полка на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские дроноводы из группировки "Север" в усиленном режиме уничтожают бронетехнику ВСУ в Харьковской области. Подразделения БПЛА расширили зону поражения и контролируют воздушное пространство в районе Казачьей Лопани и по направлению к Золочеву. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий
Говоря о тактике российских подразделений БПЛА на Харьковском направлении, эксперт отметил, что операторы-дроноводы группировки "Север" в усиленном режиме продолжают уничтожать бронетехнику ВСУ.
"Ударные беспилотники различных типов расширили глубину поражения и охватили воздушное пространство за передовыми позициями ВСУ в районе Казачьей Лопани и по направлению к Золочеву", — заявил Алёхин.
По словам эксперта, это позволяет нашим военным контролировать маршруты передвижения вражеской техники и наносить удары ещё до того, как она выйдет на линию боевого соприкосновения.
"Подобная тактика вынуждает украинские формирования сокращать использование привычных дорог, рассредоточивать машины и усложнять переброску подразделений", — пояснил Алехин.
Фактически, движение и переброска техники противника на этом участке фронта теперь сопровождается риском немедленного обнаружения и уничтожения, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Штурмовики и спецназ армии России ведут бои на окраинах Казачьей Лопани" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Михаил Онуфриенко: Перед штурмом Дружковки ВС РФ предстоит взломать линию укрепрайонов за Часовым Яром" на сайте Украина.ру.
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