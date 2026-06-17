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Дроны "северян" охотятся за ВСУ: Алехин рассказал про обстановку в Харьковской области

Дроны "северян" охотятся за ВСУ: Алехин рассказал про обстановку в Харьковской области - 17.06.2026 Украина.ру

Дроны "северян" охотятся за ВСУ: Алехин рассказал про обстановку в Харьковской области

Российские дроноводы из группировки "Север" в усиленном режиме уничтожают бронетехнику ВСУ в Харьковской области. Подразделения БПЛА расширили зону поражения и контролируют воздушное пространство в районе Казачьей Лопани и по направлению к Золочеву. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий

2026-06-17T13:00

2026-06-17T13:00

2026-06-17T13:00

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Говоря о тактике российских подразделений БПЛА на Харьковском направлении, эксперт отметил, что операторы-дроноводы группировки "Север" в усиленном режиме продолжают уничтожать бронетехнику ВСУ. "Ударные беспилотники различных типов расширили глубину поражения и охватили воздушное пространство за передовыми позициями ВСУ в районе Казачьей Лопани и по направлению к Золочеву", — заявил Алёхин.По словам эксперта, это позволяет нашим военным контролировать маршруты передвижения вражеской техники и наносить удары ещё до того, как она выйдет на линию боевого соприкосновения."Подобная тактика вынуждает украинские формирования сокращать использование привычных дорог, рассредоточивать машины и усложнять переброску подразделений", — пояснил Алехин.Фактически, движение и переброска техники противника на этом участке фронта теперь сопровождается риском немедленного обнаружения и уничтожения, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Штурмовики и спецназ армии России ведут бои на окраинах Казачьей Лопани" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Михаил Онуфриенко: Перед штурмом Дружковки ВС РФ предстоит взломать линию укрепрайонов за Часовым Яром" на сайте Украина.ру.

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