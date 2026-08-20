Создали "цифровые наркотики" и охотились за детьми: владельцам Instagram* грозит штраф в $200 миллиардов
© Фото : CC0, Freepik
© Фото : CC0, Freepik
В американском Окленде начался судебный процесс, исход которого может решить судьбу всего современного интернета. 29 штатов и тысячи школ требуют признать алгоритмы Instagram* продуктом, калечащим психику подростков.
Кремниевая долина тридцать лет уверяла мир, что продаёт инструменты для «объединения людей», но в реальности «творцы» из Менло-Парк создали крупнейшую в мире наркоимперию, с той лишь разницей, что наркотик — цифровой.
Западные СМИ сравнивают Оклендский процесс с крахом табачных гигантов в 1990-х годов: тогда выяснилось, что монополисты рынка вроде Philipp Morris прекрасно осознавали, что никотин вызывает зависимости и управляли концентрацией вещества в сигаретах. Сегодня американские прокуроры используют тот же принцип, чтобы призвать к ответу Meta**.
Долгое время Meta** и другие компании мирового «бигтеха» защищались от нападок, используя знаменитую Секцию 230 Закона о приличиях в сфере коммуникаций 1996 года. Её суть проста: платформа не несёт ответственности за публикуемый на ней контент и может модерировать его по своему усмотрению.
Но сторона обвинения, спустя годы бесплотной борьбы, нашла способ обойти эту защиту: вместо содержания «вирусных» публикаций они обратили внимание на корень зла — систему рекомендаций, которая, в свою очередь, сконструирована инженерами компаний и за которую компания будет нести полную ответственность. Конечно, если будет доказано, что алгоритмы направлены на причинение вреда психике пользователя.
Коалиция из 29 генеральных прокуроров во главе с Калифорнией, Колорадо, Кентукки и Нью-Джерси требует выписать Meta** гражданские штрафы на сумму до 200 миллиардов долларов. При этом теоретический лимит финансовых претензий достигает 1,4 триллиона долларов.
Разработчики системы использовали принципы знаменитого психолога Бэка Скиннера: мозг пользователя подсаживался на дофаминовое (вещество в мозге, которое создаёт чувство предвкушения и заставляет нас действовать) подкрепления.
28 апреля, 03:52"Усугублять эту тему не нужно": в Госдуме не поддержали идею ограничить детям доступ к соцсетямОграничивать несовершеннолетним доступ к социальным сетям или полностью его запрещать является не совсем правильной позицией, усугублять эту тему не нужно, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР). Об этом в ночь на 28 апреля сообщает РИА Новости
Вы не знаете, что выскочит в ленте в следующий момент: вирусное видео, лайк от знакомого или рекламный баннер. Из интерфейса сознательно вырезаны естественные сигналы остановки. Раньше человек дочитывал газету до последней страницы или досматривал передачу до титров — здесь же бесконечная прокрутка и автовоспроизведение коротких видео Reels полностью ликвидируют паузу, необходимую мозгу для принятия рационального решения о выключении экрана.
Дополнительным ударом стали AR-фильтры — эффекты, использующие камеру телефона, чтобы накладывать на лицо маски, менять цвет кожи и т.д. Согласно внутренним презентациям Meta**, 32% девочек-подростков заявили, что, когда они чувствовали себя недовольными своим телом, Instagram* заставлял их чувствовать себя еще хуже.
Среди всех подростков, столкнувшихся с суицидальными мыслями, 13% британских и 6% американских пользователей связали это желание напрямую с Instagram*.
Пока PR-служба Meta** рассказывал сказки о заботе о ментальном здоровье общества, в закрытых архивах компании копились убойные доказательства обратного. Рассекреченная переписка, представленная осведомителями Фрэнсис Хауген и Артуро Бехаром, содержит прямые улики осознанной работы с деструктивными метриками.
Внутри компании использовался термин Problematic Use — потеря контроля, чувство вины от использования сервисов и разрушение сна, учёбы и социальных связей. Meta** осознанно отказывалась от эффективного механизма подтверждения возраста при регистрации. Компания избегала любых разговоров и интерфейсных решений, подсвечивающих наличие аккаунтов у лиц младше 13 лет.
Атака на детей
Бывший директор по инженерии команды Protect and Care Артуро Бехар 5 октября 2021 года отправил письмо первым лицам Meta** — Марку Цукербергу, Шерил Сэндберг и Адаму Моссери. Он прямо указывал топ-менеджменту на катастрофический уровень сексуальных домогательств, с которыми сталкиваются 14-летние девочки в Instagram**, включая его собственную дочь.
Бехар требовал внедрения защитных алгоритмических фильтров. Но его не услышали по причине банальной жадности: любые реальные защитные барьеры резали ключевую метрику Time Spent — количество минут, проведённых пользователем внутри приложения. А от этой метрики, в свою очередь, зависели рекламные контракты.
Чем больше минут — тем больше денег от рекламы.
Учебные округа выкатили Meta** компании миллионные аудиторские сметы — они вынуждены перекраивать собственные бюджеты, нанимая армии психологов и соцработников для ликвидации массовой эпидемии тревожности и депрессии. Учителям приходится выплачивать сверхурочные за время, потраченное на пресечение кибербуллинга (травли в интернете) и организацию классных часов для разъяснения проблем пользования соцсетями.
Юристы школ адаптировали к цифровым платформам доктрину «общественного бедствия», которая раньше использовалась для разгрома производителей опиоидов вроде Purdue Pharma и системных загрязнителей окружающей среды. Суд признал: алгоритмическое вмешательство Meta** создало массовый кризис, дестабилизировавший работу системы образования, значит, школы имеют полное право требовать компенсации экономических убытков.
Адвокаты Meta**, в свою очередь, продолжают упирать на то, что в авторитетном американском руководстве по психическим расстройствам DSM-5-TR (аналог МКБ-3) нет официального диагноза «зависимость от социальных сетей».
Защита заявляет: невозможно судить компанию за причинение болезни, которой официально не существует. А подростковые проблемы — что угодно, но не социальные сети: сложный пубертат, семейные конфликты, последствия пандемии. Дошло до того, что защита приравнивает работу ленты рекомендаций к работе газетного редактора, отбирающего сюжеты в номер.
Ответственность за доступ детей к сервисам Meta** пытаются переложить на магазины приложений Apple App Store и Google Play Store, уверяя, что именно операционные системы должны проверять паспортные данные.
В марте 2026 года присяжные суда штата Нью-Мексико по иску генерального прокурора Рауля Торреза признали Meta** виновной в 75 000 эпизодов нарушения закона о недобросовестных торговых практиках, выписав штраф в $375 миллионов за попустительство эксплуатации детей. Почти одновременно присяжные Высшего суда Лос-Анджелеса по делу истицы K.G.M. присудили $6 миллионов компенсации за разрушенное психическое здоровье, распределив вину жестким соотношением: 70% на Meta** и 30% на Google.
Восток против Запада
Индустрия социальных сетей выстроена на одних и тех же математических моделях удержания внимания, но подход к их регулированию на Западе и Востоке оказался диаметрально противоположным.
18 мая 2022, 06:15«Ребята, куку, окститесь!» В Общественной палате призвали забыть про Facebook* и Instagram*Платформы и социальные сети, принадлежащие корпорации МЕТА*, было необходимо запрещать в РФ гораздо раньше. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, журналист Александр Малькевич
Сооснователь Центра гуманных технологий Тристан Харрис описал это так: «В своей внутренней версии TikTok Китай кормит детей шпинатом, а западному миру скармливает опиум».
Приложение Douyin, созданное компанией ByteDance для внутреннего китайского рынка, работает под жестким госконтролем. Для пользователей младше 14 лет там принудительно включён «Режим подростка». Доступ ограничен 40 минутами в день, а в интервале с 22:00 до 06:00 сервис полностью блокируется по биометрии или государственному ID.
Алгоритм Douyin вычищен от всякого опасного и откровенно вредного контента, при этом забит научно-популярными видеороликами, историческими лекциями и музейными экскурсиями.
Пекин осознал, что мозги и психологическая устойчивость молодёжи — это главный стратегический суверенный ресурс. И что позволить частной корпорации выжигать эти самые мозги — всё равно что уничтожать собственную экономику и безопасность на длинной дистанции.
В то же время Вашингтон продолжал играть с огнём и надеяться на невидимую руку рынка, предпочитая не замечать, что она давно и прочно держит молодое поколение за горло.
У гидры много голов
Но не стоит думать, что вердикт судьи Роджерс в один день очистит цифровое пространство. Meta** — всего лишь одна из голов чудовища, обвивающего планету.
Кроме Facebook* и Instagram*, есть ещё множество подобных продуктов. Alphabet со своими YouTube Shorts, Snapchat с механикой, искусственно удерживающей подростков в состоянии постоянного страха выпадения из группы, ByteDance — все они следуют по стопам Meta**, потому что компания Марка Цукерберга создала интернет, который просто не может существовать по-другому, без алгоритмов удержания внимания.
18 сентября 2024, 12:40Упивается властью: турецкий политолог о блокировке аккаунтов "России сегодня" и RT в соцсетях Meta*Компания Meta* упивается властью, блокируя профили российских СМИ, однако сама не осознает, что делает и к каким результатам это приведет. Такое заявление 18 сентября сделал турецкий политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер, пишут журналисты РИА Новости
Но дело судьи Роджерс важно тем, что закрывает эру дикого цифрового Запада. Алгоритмы могут уравнять с настоящими наркотиками, а их создатели автоматически будут переведены в ранг международных террористов.
Судебный прецедент заставит IT-гигантов платить миллиардные штрафы за каждый внедрённый механизм алгоритмического привыкания, за каждое ночное пуш-уведомление. Пусть человечество не освободится от экранов, но у него впервые появится шанс заставить компании вроде Meta** платить за нанесённый ущерб по полному гамбургскому счёту.
* Продукция корпорации Meta — запрещённой в России экстремистской организации
** Компания признана экстремистской и запрещена в России
Подписывайся на