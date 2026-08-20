https://ukraina.ru/20260820/sozdali-tsifrovye-narkotiki-i-okhotilis-za-detmi-vladeltsam-instagram-grozit-shtraf-v-200-milliardov-1082635997.html

Создали "цифровые наркотики" и охотились за детьми: владельцам Instagram* грозит штраф в $200 миллиардов

Создали "цифровые наркотики" и охотились за детьми: владельцам Instagram* грозит штраф в $200 миллиардов - 20.08.2026 Украина.ру

Создали "цифровые наркотики" и охотились за детьми: владельцам Instagram* грозит штраф в $200 миллиардов

В американском Окленде начался судебный процесс, исход которого может решить судьбу всего современного интернета. 29 штатов и тысячи школ требуют признать алгоритмы Instagram* продуктом, калечащим психику подростков.

2026-08-20T04:37

2026-08-20T04:37

2026-08-20T04:37

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Кремниевая долина тридцать лет уверяла мир, что продаёт инструменты для «объединения людей», но в реальности «творцы» из Менло-Парк создали крупнейшую в мире наркоимперию, с той лишь разницей, что наркотик — цифровой.Западные СМИ сравнивают Оклендский процесс с крахом табачных гигантов в 1990-х годов: тогда выяснилось, что монополисты рынка вроде Philipp Morris прекрасно осознавали, что никотин вызывает зависимости и управляли концентрацией вещества в сигаретах. Сегодня американские прокуроры используют тот же принцип, чтобы призвать к ответу Meta**.Долгое время Meta** и другие компании мирового «бигтеха» защищались от нападок, используя знаменитую Секцию 230 Закона о приличиях в сфере коммуникаций 1996 года. Её суть проста: платформа не несёт ответственности за публикуемый на ней контент и может модерировать его по своему усмотрению.Но сторона обвинения, спустя годы бесплотной борьбы, нашла способ обойти эту защиту: вместо содержания «вирусных» публикаций они обратили внимание на корень зла — систему рекомендаций, которая, в свою очередь, сконструирована инженерами компаний и за которую компания будет нести полную ответственность. Конечно, если будет доказано, что алгоритмы направлены на причинение вреда психике пользователя.Коалиция из 29 генеральных прокуроров во главе с Калифорнией, Колорадо, Кентукки и Нью-Джерси требует выписать Meta** гражданские штрафы на сумму до 200 миллиардов долларов. При этом теоретический лимит финансовых претензий достигает 1,4 триллиона долларов.Разработчики системы использовали принципы знаменитого психолога Бэка Скиннера: мозг пользователя подсаживался на дофаминовое (вещество в мозге, которое создаёт чувство предвкушения и заставляет нас действовать) подкрепления.Вы не знаете, что выскочит в ленте в следующий момент: вирусное видео, лайк от знакомого или рекламный баннер. Из интерфейса сознательно вырезаны естественные сигналы остановки. Раньше человек дочитывал газету до последней страницы или досматривал передачу до титров — здесь же бесконечная прокрутка и автовоспроизведение коротких видео Reels полностью ликвидируют паузу, необходимую мозгу для принятия рационального решения о выключении экрана.Дополнительным ударом стали AR-фильтры — эффекты, использующие камеру телефона, чтобы накладывать на лицо маски, менять цвет кожи и т.д. Согласно внутренним презентациям Meta**, 32% девочек-подростков заявили, что, когда они чувствовали себя недовольными своим телом, Instagram* заставлял их чувствовать себя еще хуже.Среди всех подростков, столкнувшихся с суицидальными мыслями, 13% британских и 6% американских пользователей связали это желание напрямую с Instagram*.Пока PR-служба Meta** рассказывал сказки о заботе о ментальном здоровье общества, в закрытых архивах компании копились убойные доказательства обратного. Рассекреченная переписка, представленная осведомителями Фрэнсис Хауген и Артуро Бехаром, содержит прямые улики осознанной работы с деструктивными метриками.Внутри компании использовался термин Problematic Use — потеря контроля, чувство вины от использования сервисов и разрушение сна, учёбы и социальных связей. Meta** осознанно отказывалась от эффективного механизма подтверждения возраста при регистрации. Компания избегала любых разговоров и интерфейсных решений, подсвечивающих наличие аккаунтов у лиц младше 13 лет.Атака на детейБывший директор по инженерии команды Protect and Care Артуро Бехар 5 октября 2021 года отправил письмо первым лицам Meta** — Марку Цукербергу, Шерил Сэндберг и Адаму Моссери. Он прямо указывал топ-менеджменту на катастрофический уровень сексуальных домогательств, с которыми сталкиваются 14-летние девочки в Instagram**, включая его собственную дочь.Бехар требовал внедрения защитных алгоритмических фильтров. Но его не услышали по причине банальной жадности: любые реальные защитные барьеры резали ключевую метрику Time Spent — количество минут, проведённых пользователем внутри приложения. А от этой метрики, в свою очередь, зависели рекламные контракты.Чем больше минут — тем больше денег от рекламы.Учебные округа выкатили Meta** компании миллионные аудиторские сметы — они вынуждены перекраивать собственные бюджеты, нанимая армии психологов и соцработников для ликвидации массовой эпидемии тревожности и депрессии. Учителям приходится выплачивать сверхурочные за время, потраченное на пресечение кибербуллинга (травли в интернете) и организацию классных часов для разъяснения проблем пользования соцсетями.Юристы школ адаптировали к цифровым платформам доктрину «общественного бедствия», которая раньше использовалась для разгрома производителей опиоидов вроде Purdue Pharma и системных загрязнителей окружающей среды. Суд признал: алгоритмическое вмешательство Meta** создало массовый кризис, дестабилизировавший работу системы образования, значит, школы имеют полное право требовать компенсации экономических убытков.Адвокаты Meta**, в свою очередь, продолжают упирать на то, что в авторитетном американском руководстве по психическим расстройствам DSM-5-TR (аналог МКБ-3) нет официального диагноза «зависимость от социальных сетей».Защита заявляет: невозможно судить компанию за причинение болезни, которой официально не существует. А подростковые проблемы — что угодно, но не социальные сети: сложный пубертат, семейные конфликты, последствия пандемии. Дошло до того, что защита приравнивает работу ленты рекомендаций к работе газетного редактора, отбирающего сюжеты в номер.Ответственность за доступ детей к сервисам Meta** пытаются переложить на магазины приложений Apple App Store и Google Play Store, уверяя, что именно операционные системы должны проверять паспортные данные.В марте 2026 года присяжные суда штата Нью-Мексико по иску генерального прокурора Рауля Торреза признали Meta** виновной в 75 000 эпизодов нарушения закона о недобросовестных торговых практиках, выписав штраф в $375 миллионов за попустительство эксплуатации детей. Почти одновременно присяжные Высшего суда Лос-Анджелеса по делу истицы K.G.M. присудили $6 миллионов компенсации за разрушенное психическое здоровье, распределив вину жестким соотношением: 70% на Meta** и 30% на Google.Восток против ЗападаИндустрия социальных сетей выстроена на одних и тех же математических моделях удержания внимания, но подход к их регулированию на Западе и Востоке оказался диаметрально противоположным.Сооснователь Центра гуманных технологий Тристан Харрис описал это так: «В своей внутренней версии TikTok Китай кормит детей шпинатом, а западному миру скармливает опиум».Приложение Douyin, созданное компанией ByteDance для внутреннего китайского рынка, работает под жестким госконтролем. Для пользователей младше 14 лет там принудительно включён «Режим подростка». Доступ ограничен 40 минутами в день, а в интервале с 22:00 до 06:00 сервис полностью блокируется по биометрии или государственному ID.Алгоритм Douyin вычищен от всякого опасного и откровенно вредного контента, при этом забит научно-популярными видеороликами, историческими лекциями и музейными экскурсиями.Пекин осознал, что мозги и психологическая устойчивость молодёжи — это главный стратегический суверенный ресурс. И что позволить частной корпорации выжигать эти самые мозги — всё равно что уничтожать собственную экономику и безопасность на длинной дистанции.В то же время Вашингтон продолжал играть с огнём и надеяться на невидимую руку рынка, предпочитая не замечать, что она давно и прочно держит молодое поколение за горло.У гидры много головНо не стоит думать, что вердикт судьи Роджерс в один день очистит цифровое пространство. Meta** — всего лишь одна из голов чудовища, обвивающего планету.Кроме Facebook* и Instagram*, есть ещё множество подобных продуктов. Alphabet со своими YouTube Shorts, Snapchat с механикой, искусственно удерживающей подростков в состоянии постоянного страха выпадения из группы, ByteDance — все они следуют по стопам Meta**, потому что компания Марка Цукерберга создала интернет, который просто не может существовать по-другому, без алгоритмов удержания внимания.Но дело судьи Роджерс важно тем, что закрывает эру дикого цифрового Запада. Алгоритмы могут уравнять с настоящими наркотиками, а их создатели автоматически будут переведены в ранг международных террористов.Судебный прецедент заставит IT-гигантов платить миллиардные штрафы за каждый внедрённый механизм алгоритмического привыкания, за каждое ночное пуш-уведомление. Пусть человечество не освободится от экранов, но у него впервые появится шанс заставить компании вроде Meta** платить за нанесённый ущерб по полному гамбургскому счёту.* Продукция корпорации Meta — запрещённой в России экстремистской организации** Компания признана экстремистской и запрещена в России

https://ukraina.ru/20260428/usugublyat-etu-temu-ne-nuzhno-v-gosdume-ne-podderzhali-ideyu-ogranichit-detyam-dostup-k-sotssetyam-1078372454.html

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Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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эксклюзив, запад, россия, колорадо, брендан роджерс, instagram, google, facebook