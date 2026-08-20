Фархат Ибрагимов: Европа недовольна тем, что Турция не вводит санкции против России - 20.08.2026 Украина.ру
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Фархат Ибрагимов: Европа недовольна тем, что Турция не вводит санкции против России
Фархат Ибрагимов: Европа недовольна тем, что Турция не вводит санкции против России - 20.08.2026 Украина.ру
Фархат Ибрагимов: Европа недовольна тем, что Турция не вводит санкции против России
Европейские столицы крайне недовольны нейтралитетом Турции и ее торговлей с Россией. По их мнению, одна из ведущих сил НАТО не должна поддерживать отношения с Москвой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов
2026-08-20T04:30
2026-08-20T04:30
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Ранее МИД России запросил разъяснения у Анкары и Вашингтона после того, как конгресс США обнародовал информацию о планируемых поставках оружия Украине. Речь идет о 12 пусковых установках РСЗО, более 2,5 тысячи кассетных боеприпасов, 47 тысячах снарядов калибра 203 мм и 70 баллистических ракетах ATACMS.Как отметила турецкий эксперт по международной безопасности Джанан Терджан, Анкара будет передавать Киеву не свое, а американское оружие — либо ранее поставленное в Турцию, либо произведенное на ее территории по лицензии США.Отвечая на вопрос о том, почему Анкара идет на обострение с Москвой, Ибрагимов отметил, что европейские столицы недовольны нейтральной позицией Турции и давят на нее."Европейские столицы крайне недовольны, что Анкара и Москва поддерживают отношения и Турция не вводит какие-либо санкции против России", — отметил эксперт.То есть, по их мнению, одна из ведущих сил в НАТО (Турция обладает второй по численности армией в НАТО после США и крупнейшей военной силой альянса в Европе. — Ред.) не должна поддерживать отношения с Россией на текущем этапе, добавил Ибрагимов."Европейские столицы крайне недовольны", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море" на сайте Украина.ру.Больше на эту тему в материале: "Оружие для ВСУ или прямое участие? Александр Каргин назвал красную линию России в отношениях с Турцией" на сайте Украина.ру.
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новости, турция, россия, анкара, нато, украина.ру, европа, главные новости, главное, санкции, антироссийские санкции, поставки, оружие, кассетные боеприпасы, рсзо, война, сво, новости сво, новости сво россия, ес, новости украина ру, украина ру новости сегодня
Новости, Турция, Россия, Анкара, НАТО, Украина.ру, Европа, Главные новости, главное, санкции, антироссийские санкции, поставки, оружие, кассетные боеприпасы, РСЗО, война, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, ЕС, новости Украина ру, Украина ру новости сегодня

Фархат Ибрагимов: Европа недовольна тем, что Турция не вводит санкции против России

04:30 20.08.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Европейские столицы крайне недовольны нейтралитетом Турции и ее торговлей с Россией. По их мнению, одна из ведущих сил НАТО не должна поддерживать отношения с Москвой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов
Ранее МИД России запросил разъяснения у Анкары и Вашингтона после того, как конгресс США обнародовал информацию о планируемых поставках оружия Украине. Речь идет о 12 пусковых установках РСЗО, более 2,5 тысячи кассетных боеприпасов, 47 тысячах снарядов калибра 203 мм и 70 баллистических ракетах ATACMS.
Как отметила турецкий эксперт по международной безопасности Джанан Терджан, Анкара будет передавать Киеву не свое, а американское оружие — либо ранее поставленное в Турцию, либо произведенное на ее территории по лицензии США.
Отвечая на вопрос о том, почему Анкара идет на обострение с Москвой, Ибрагимов отметил, что европейские столицы недовольны нейтральной позицией Турции и давят на нее.
"Европейские столицы крайне недовольны, что Анкара и Москва поддерживают отношения и Турция не вводит какие-либо санкции против России", — отметил эксперт.
То есть, по их мнению, одна из ведущих сил в НАТО (Турция обладает второй по численности армией в НАТО после США и крупнейшей военной силой альянса в Европе. — Ред.) не должна поддерживать отношения с Россией на текущем этапе, добавил Ибрагимов.
"Европейские столицы крайне недовольны", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море" на сайте Украина.ру.
Больше на эту тему в материале: "Оружие для ВСУ или прямое участие? Александр Каргин назвал красную линию России в отношениях с Турцией" на сайте Украина.ру.
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