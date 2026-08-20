Ночная атака на Москву: сбиты первые восемь БПЛА - 20.08.2026 Украина.ру
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Ночная атака на Москву: сбиты первые восемь БПЛА
Ночная атака на Москву: сбиты первые восемь БПЛА - 20.08.2026 Украина.ру
Ночная атака на Москву: сбиты первые восемь БПЛА
Силы ПВО ВС России сбили первые восемь украинских беспилотников, пытавшихся ночью прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин 20 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-20T04:12
2026-08-20T04:12
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В Подмосковье российские зенитчики работают по вражеским БПЛА, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к столице."Отражена атака восьми беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 3:07 мск.Подмосковные аэропорты Жуковский и Домодедово остаются закрытыми для полётов.Ранее российские мониторинговые каналы сообщали о фиксации большого количества вражеских БПЛА в Калужской и Тульской областях.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:40 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, москва, подмосковье, сергей собянин, пво, минобороны рф, вс рф, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Москва, Подмосковье, Сергей Собянин, ПВО, Минобороны РФ, ВС РФ, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

Ночная атака на Москву: сбиты первые восемь БПЛА

04:12 20.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2" на Запорожском направлении
Боевая работа расчёта ЗРК Тор-М2 на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Сергей Мирный
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Силы ПВО ВС России сбили первые восемь украинских беспилотников, пытавшихся ночью прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин 20 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
В Подмосковье российские зенитчики работают по вражеским БПЛА, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к столице.
"Отражена атака восьми беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 3:07 мск.
Подмосковные аэропорты Жуковский и Домодедово остаются закрытыми для полётов.
Ранее российские мониторинговые каналы сообщали о фиксации большого количества вражеских БПЛА в Калужской и Тульской областях.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:40 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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