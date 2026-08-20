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Ночная атака на Москву: сбиты первые восемь БПЛА

Ночная атака на Москву: сбиты первые восемь БПЛА - 20.08.2026 Украина.ру

Ночная атака на Москву: сбиты первые восемь БПЛА

Силы ПВО ВС России сбили первые восемь украинских беспилотников, пытавшихся ночью прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин 20 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-20T04:12

2026-08-20T04:12

2026-08-20T04:12

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В Подмосковье российские зенитчики работают по вражеским БПЛА, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к столице."Отражена атака восьми беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 3:07 мск.Подмосковные аэропорты Жуковский и Домодедово остаются закрытыми для полётов.Ранее российские мониторинговые каналы сообщали о фиксации большого количества вражеских БПЛА в Калужской и Тульской областях.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:40 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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