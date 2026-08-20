На родину из украинского плена вернулись ещё 103 российских бойца - 20.08.2026 Украина.ру
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На родину из украинского плена вернулись ещё 103 российских бойца
На родину из украинского плена вернулись ещё 103 российских бойца - 20.08.2026 Украина.ру
На родину из украинского плена вернулись ещё 103 российских бойца
На аэродроме в Подмосковье приземлился самолёт с российскими бойцами, возвращёнными с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках обмена с военнопленными из ВСУ. Об этом Минобороны РФ вечером 19 августа сообщило в своём телеграм-канале
2026-08-20T03:51
2026-08-20T03:51
украина.ру
россия
подмосковье
военнопленные
обмен пленными
вс рф
потери всу
омбудсмен
война на украине
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Сразу после обмена российские военные были доставлены в Белоруссию, где им оказали первичную психологическую и медицинскую помощь. С ними также поработала уполномоченная по правам человека Яна Лантратова.В России все вызволенные из украинской неволи бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны РФ.Очередной обмен военнопленными по формуле 103 на 103 был проведён при посреднических усилиях Объединённых Арабских Эмиратов. Также из плена впервые за долгое время удалось вернуть 31 раненого.Предыдущий обмен пленными по формуле 160 на 160 состоялся 26 июня.Ранее сообщалось, что в июне из украинского плена удалось вернуть 550 российских военнослужащих. Подробнее - в публикации Лантратова рассказала Путину о возвращении пленных и ответе ООН на письмо о трагедии в Старобельске.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, подмосковье, военнопленные, обмен пленными, вс рф, потери всу, омбудсмен, война на украине, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Подмосковье, военнопленные, обмен пленными, ВС РФ, потери ВСУ, омбудсмен, война на Украине, СВО, Спецоперация

На родину из украинского плена вернулись ещё 103 российских бойца

03:51 20.08.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссия вернула 160 военнослужащих из украинского плена
Россия вернула 160 военнослужащих из украинского плена - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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На аэродроме в Подмосковье приземлился самолёт с российскими бойцами, возвращёнными с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках обмена с военнопленными из ВСУ. Об этом Минобороны РФ вечером 19 августа сообщило в своём телеграм-канале
Сразу после обмена российские военные были доставлены в Белоруссию, где им оказали первичную психологическую и медицинскую помощь. С ними также поработала уполномоченная по правам человека Яна Лантратова.
В России все вызволенные из украинской неволи бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны РФ.
Очередной обмен военнопленными по формуле 103 на 103 был проведён при посреднических усилиях Объединённых Арабских Эмиратов. Также из плена впервые за долгое время удалось вернуть 31 раненого.
Предыдущий обмен пленными по формуле 160 на 160 состоялся 26 июня.
Ранее сообщалось, что в июне из украинского плена удалось вернуть 550 российских военнослужащих. Подробнее - в публикации Лантратова рассказала Путину о возвращении пленных и ответе ООН на письмо о трагедии в Старобельске.
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