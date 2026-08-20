https://ukraina.ru/20260820/vse-vinovnye-ponesut-otvetstvennost-ionov-o-prestupleniyakh-kieva-protiv-mirnykh-zhiteley-1082636834.html

"Все виновные понесут ответственность": Ионов о преступлениях Киева против мирных жителей

"Все виновные понесут ответственность": Ионов о преступлениях Киева против мирных жителей - 20.08.2026 Украина.ру

"Все виновные понесут ответственность": Ионов о преступлениях Киева против мирных жителей

В Совет по правам человека обращаются жители приграничья РФ, пострадавшие от ударов ВСУ, власти на местах оказывают необходимую помощь. Правозащитники готовят доклады о преступлениях киевского режима. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов

2026-08-20T04:45

2026-08-20T04:45

2026-08-20T04:45

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Говоря о последствиях террористических ударов ВСУ, Ионов сообщил, что в Совет по правам человека и благотворительные организации обращаются жители приграничных регионов. "В Совет по правам человека и в благотворительные организации обращаются жители приграничья. Власти на местах оказывают необходимую медицинскую помощь, экстренные службы работают в режиме повышенной готовности", — отметил правозащитник.Ионов пояснил, что совместно с Национальным правозащитным комитетом регулярно готовятся доклады о преступлениях Украины, совершаемых против гражданского населения на российских территориях.Эксперт выразил уверенность, что виновные понесут ответственность. "Думаю, наступит день, когда все виновные понесут ответственность. Так уже происходило после террористических преступлений в России в 1990-е годы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью: "Удары по России, бензин и энергетика Украины. Александр Ионов о том, чего ждать осенью" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военного конфликта на Украине — в материале "Дмитрий Юрков: Россия запустила мобилизационную подготовку в связи с Украиной и вероятной войной с НАТО" на сайте Украина.ру.

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