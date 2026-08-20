"Все виновные понесут ответственность": Ионов о преступлениях Киева против мирных жителей - 20.08.2026 Украина.ру
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"Все виновные понесут ответственность": Ионов о преступлениях Киева против мирных жителей
"Все виновные понесут ответственность": Ионов о преступлениях Киева против мирных жителей - 20.08.2026 Украина.ру
"Все виновные понесут ответственность": Ионов о преступлениях Киева против мирных жителей
В Совет по правам человека обращаются жители приграничья РФ, пострадавшие от ударов ВСУ, власти на местах оказывают необходимую помощь. Правозащитники готовят доклады о преступлениях киевского режима. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов
2026-08-20T04:45
2026-08-20T04:45
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преступления
война на украине
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Говоря о последствиях террористических ударов ВСУ, Ионов сообщил, что в Совет по правам человека и благотворительные организации обращаются жители приграничных регионов. "В Совет по правам человека и в благотворительные организации обращаются жители приграничья. Власти на местах оказывают необходимую медицинскую помощь, экстренные службы работают в режиме повышенной готовности", — отметил правозащитник.Ионов пояснил, что совместно с Национальным правозащитным комитетом регулярно готовятся доклады о преступлениях Украины, совершаемых против гражданского населения на российских территориях.Эксперт выразил уверенность, что виновные понесут ответственность. "Думаю, наступит день, когда все виновные понесут ответственность. Так уже происходило после террористических преступлений в России в 1990-е годы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью: "Удары по России, бензин и энергетика Украины. Александр Ионов о том, чего ждать осенью" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военного конфликта на Украине — в материале "Дмитрий Юрков: Россия запустила мобилизационную подготовку в связи с Украиной и вероятной войной с НАТО" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, киев, украина.ру, война, терроризм, преступления, война на украине, сво, новости сво, новости сво сейчас, главные новости, главное, киевский режим, новости россии
Новости, Россия, Украина, Киев, Украина.ру, война, терроризм, преступления, война на Украине, СВО, новости СВО, новости СВО сейчас, Главные новости, главное, киевский режим, новости России

"Все виновные понесут ответственность": Ионов о преступлениях Киева против мирных жителей

04:45 20.08.2026
 
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В Совет по правам человека обращаются жители приграничья РФ, пострадавшие от ударов ВСУ, власти на местах оказывают необходимую помощь. Правозащитники готовят доклады о преступлениях киевского режима. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов
Говоря о последствиях террористических ударов ВСУ, Ионов сообщил, что в Совет по правам человека и благотворительные организации обращаются жители приграничных регионов.
"В Совет по правам человека и в благотворительные организации обращаются жители приграничья. Власти на местах оказывают необходимую медицинскую помощь, экстренные службы работают в режиме повышенной готовности", — отметил правозащитник.
Ионов пояснил, что совместно с Национальным правозащитным комитетом регулярно готовятся доклады о преступлениях Украины, совершаемых против гражданского населения на российских территориях.
Эксперт выразил уверенность, что виновные понесут ответственность. "Думаю, наступит день, когда все виновные понесут ответственность. Так уже происходило после террористических преступлений в России в 1990-е годы", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью: "Удары по России, бензин и энергетика Украины. Александр Ионов о том, чего ждать осенью" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты военного конфликта на Украине — в материале "Дмитрий Юрков: Россия запустила мобилизационную подготовку в связи с Украиной и вероятной войной с НАТО" на сайте Украина.ру.
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