Из-за угрозы БПЛА закрыты ещё пять аэропортов, включая подмосковные - 20.08.2026 Украина.ру
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Из-за угрозы БПЛА закрыты ещё пять аэропортов, включая подмосковные
Из-за угрозы БПЛА закрыты ещё пять аэропортов, включая подмосковные - 20.08.2026 Украина.ру
Из-за угрозы БПЛА закрыты ещё пять аэропортов, включая подмосковные
Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА введены в аэропортах Саранска, Бугульмы, Нижнекамска, Внуково и Домодедово, воздушная гавань Нижнего Новгорода работает "по согласованию". Об этом Росавиация в ночь на 20 августа сообщает в своём телеграм-канале
2026-08-20T03:11
2026-08-20T03:11
украина.ру
новости
росавиация
россия
нижний новгород
бугульма
саранск
нижегородская область
московская область
москва
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Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Саранска в 2:22 мск. Аэропорт Бугульмы закрыли для полётов в 2:26 мск, Нижнекамска — в 2:51 мск, подмосковные Внуково и Домодедово прекратил полёты в 2:53 мск и 3:00 мск.Кроме того, аэропорт Нижнего Новгорода (Чкалов) в настоящее время принимает и отправляет рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Ранее сообщалось, что Росавиация вечером 19 августа и в ночь на 20 августа ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Сочи (21:01), Тамбова (21:44 мск), Пензы, Саратова (23:12 мск), Волгограда (23:27 мск), Казани, Самары, Ульяновска, Чебоксар (0:00 мск).В 22:37 мск аэропорт Сочи был открыт на приём и выпуск воздушных судов.Ограничения вводятся на фоне объявления опасности (тревоги) по БПЛА. Полный список тревожных регионов по состоянию на 0:40 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Росавиация, Россия, Нижний Новгород, Бугульма, Саранск, Нижегородская область, Московская область, Москва, Домодедово, Внуково, Нижегородская область, аэропорт, аэропорты, опасность, ограничения, угроза, БПЛА, БПЛА сегодня, ВСУ

Из-за угрозы БПЛА закрыты ещё пять аэропортов, включая подмосковные

03:11 20.08.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАэропорты Москвы и Московской области
Аэропорты Москвы и Московской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА введены в аэропортах Саранска, Бугульмы, Нижнекамска, Внуково и Домодедово, воздушная гавань Нижнего Новгорода работает "по согласованию". Об этом Росавиация в ночь на 20 августа сообщает в своём телеграм-канале
Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Саранска в 2:22 мск. Аэропорт Бугульмы закрыли для полётов в 2:26 мск, Нижнекамска — в 2:51 мск, подмосковные Внуково и Домодедово прекратил полёты в 2:53 мск и 3:00 мск.
Кроме того, аэропорт Нижнего Новгорода (Чкалов) в настоящее время принимает и отправляет рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".
Ранее сообщалось, что Росавиация вечером 19 августа и в ночь на 20 августа ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Сочи (21:01), Тамбова (21:44 мск), Пензы, Саратова (23:12 мск), Волгограда (23:27 мск), Казани, Самары, Ульяновска, Чебоксар (0:00 мск).
В 22:37 мск аэропорт Сочи был открыт на приём и выпуск воздушных судов.
Ограничения вводятся на фоне объявления опасности (тревоги) по БПЛА. Полный список тревожных регионов по состоянию на 0:40 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
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