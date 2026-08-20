https://ukraina.ru/20260820/iz-za-ugrozy-bpla-zakryty-esch-chetyre-aeroporta-dve-vozdushnye-gavani-menyayut-raspisanie-1082639600.html

Из-за угрозы БПЛА закрыты ещё пять аэропортов, включая подмосковные

Из-за угрозы БПЛА закрыты ещё пять аэропортов, включая подмосковные - 20.08.2026 Украина.ру

Из-за угрозы БПЛА закрыты ещё пять аэропортов, включая подмосковные

Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА введены в аэропортах Саранска, Бугульмы, Нижнекамска, Внуково и Домодедово, воздушная гавань Нижнего Новгорода работает "по согласованию". Об этом Росавиация в ночь на 20 августа сообщает в своём телеграм-канале

2026-08-20T03:11

2026-08-20T03:11

2026-08-20T03:11

украина.ру

новости

росавиация

россия

нижний новгород

бугульма

саранск

нижегородская область

московская область

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101702/22/1017022240_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_913627beaf224fa62f5249964a093071.jpg

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Саранска в 2:22 мск. Аэропорт Бугульмы закрыли для полётов в 2:26 мск, Нижнекамска — в 2:51 мск, подмосковные Внуково и Домодедово прекратил полёты в 2:53 мск и 3:00 мск.Кроме того, аэропорт Нижнего Новгорода (Чкалов) в настоящее время принимает и отправляет рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Ранее сообщалось, что Росавиация вечером 19 августа и в ночь на 20 августа ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Сочи (21:01), Тамбова (21:44 мск), Пензы, Саратова (23:12 мск), Волгограда (23:27 мск), Казани, Самары, Ульяновска, Чебоксар (0:00 мск).В 22:37 мск аэропорт Сочи был открыт на приём и выпуск воздушных судов.Ограничения вводятся на фоне объявления опасности (тревоги) по БПЛА. Полный список тревожных регионов по состоянию на 0:40 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

нижний новгород

бугульма

саранск

московская область

москва

домодедово

нижегородская область

аэропорт

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, росавиация, россия, нижний новгород, бугульма, саранск, нижегородская область, московская область, москва, домодедово, внуково, нижегородская область, аэропорт, аэропорты, опасность, ограничения, угроза, бпла, бпла сегодня, всу