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Затолкать США в украинский лагерь. Зачем Европа и Киев наводят суету вокруг Трампа

Затолкать США в украинский лагерь. Зачем Европа и Киев наводят суету вокруг Трампа - 15.06.2026 Украина.ру

Затолкать США в украинский лагерь. Зачем Европа и Киев наводят суету вокруг Трампа

Накануне встречи G7 европейско-киевские выплясывания вокруг Дональда Трампа с целью окончательно затолкать его в лагерь украинской поддержки приобрели уже совсем неприличный характер

2026-06-15T17:17

2026-06-15T17:17

2026-06-15T17:17

эксклюзив

нато

ес

дональд трамп

россия

киев

сша

владимир зеленский

сергей лещенко

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Владимир Зеленский позвонил президенту США и, кроме поздравления Трампа с днём рождения, напрашивался на участие в обсуждениях украинской тематики на заседаниях группы.В целом, похоже, что ЕС ставит Трампу условие - или США возвращаются к поддержке Киева, но вместе с Европой, причём в качестве главного организатора и поставщика вооружений, или пусть поддержат Европу в качестве такой главной силы на переговорах с РФ. В этом последнем случае США тоже могут присоединиться к переговорам, но уже не как главная сторона.Такой смысл обращения к администрации Трампа буквально следовал из высказываний Зеленского и лидеров ряда влиятельных (и не очень) европейских стран во время недавней поездки главы киевского режима по Европе.Добиваясь места на переговорах по украинской тематике в качестве стороны, поддерживающей киевский режим, ЕС выполнил задачу минимум - завёл в тупик посреднические усилия США по выходу из украинского кризиса и добился приостановки на неопределённое время переговоров в трёхстороннем формате – РФ-США-Украина.Сейчас ЕС спешит воспользоваться этой паузой, сочиняя очередной "мирный план", который евротройка вместе с Зеленским намерены представить Трампу на заседании G7. А пауза в переговорах может скоро закончиться, ввиду приближающегося мирного соглашения США с Ираном и возвращения администрации Трампа к украинской тематике.В этой ситуации европейско-киевские усилия сосредоточены на том, чтобы вернуть США в переговоры не как посредника, а как сторонника киевского режима.Более того, как следует из сообщений информированных западных СМИ, евротройка намерена убедить Трампа поддержать её предложения усилить давление на Россию, чтобы Москва согласилась на переговоры с участием представителей Европы, США и Украины уже в июле. И в рамках этих усилий Великобритания и ЕС работают над новыми санкциями, которые будут введены против РФ в ближайшие недели.Судя по многочисленным утечкам и официальным комментариям из Киева и ЕС, Трампа будут продавливать в ближайшее время и на встрече G7, в частности, по пяти пунктам "мирного плана", выработанного Зеленским и евротройкой в Лондоне.В нём первым пунктом значится прекращение боевых действий, вторым - использование нынешней линии фронта в качестве отправной точки для переговоров о мире, далее следуtт получение Украиной юридически обязывающих гарантий безопасности после прекращения огня, включая размещение "многонациональных сил" (т.е. сил европейских членов НАТО) на её территории, пр.В целом, ничего принципиально нового в европейском плане нет. Всё это один и тот же "мирный план", который в разных формулировках предлагался ранее, и на всё это евротройка уже неоднократно получала от России внятное "нет" с сопутствующими разъяснениями. Какова тогда сейчас цель этих усилий?Если соотнести периодическое выдвижение Е-3 этого плана с военно-информационными кампаниями Киева, то видна чёткая согласованность действий, что не удивительно.И сейчас эти пять условий плана привязаны к текущей военно-информационной кампании киевского режима о якобы "переломе" в войне, что, по замыслу Киева и Е-3, должно побудить Трампа присоединиться к сильнейшему в данный момент, т.е. к Украине.Внесение в повестку переговоров с согласия Трампа этого плана, пусть даже при несогласии России, даёт возможность мусолить его на Западе на бесчисленных переговорах, встречах и в СМИ, ломая сопротивление американских и европейских трампистов. А осенью, после довыборов в Конгресс и перехода его под контроль Демпартии (к чему всё идёт), получить готовую повестку российско-американских отношений, где "план" евротройки будет выдвинут как общая позиция ЕС-США и Украины против позиции России.Неизбежный отказ Москвы от условий этого плана даст Демпартии аргументы для возобновления прямых военных поставок Киеву.За "перелом" киевский режим выдаёт участившиеся налёты дальних украинских БПЛА на российские промышленные объекты и пути снабжения Крыма и трудности с поставками на новые российские территории горюче-смазочных материалов, показательные залёты украинских БПЛА в Ленинградскую область во время проведения там ПМЭФ.Военная цель ударов беспилотниками по путям сообщения с Крымом через приазовский коридор и, собственно, в Крыму у Киева предельно конкретна и прагматична – попытка блокировать снабжение южной группировки российских войск для срыва её возможного наступления на Запорожье.Вокруг этих движений ВСУ Киевом выстроена массированная агитпроп-кампания, чтобы показать "перелом", включая сюда открытое письмо президенту России с предложением, фактически, "сдаться", и сегодняшнее, потрясание Зеленским перед телекамерами бумажками с цифрами якобы падения поддержки Владимира Путина, которые явно были отпечатаны где-то на принтере в офисе главы режима, но представлены им, как утечки аж "со стола" (!) российского президента.Здесь просматривается вторая цель – нарушение общественно-политической устойчивости российского общества и провоцирование раскола внутри политических кругов России накануне осенних выборов в Думу.По факту же никакого перелома в пользу Киева на фронте нет, а есть прочное владение ВС России стратегической инициативой на всех направлениях. Продвижение на Запорожье со стороны Степногорска, хоть и замедлилось, но идёт продвижение к городу в обход укрепрайона в Орехове с востока. Снабжение восточного фланга российских войск со стороны ДНР не связано с сухопутным коридором в Крым.На других направлениях – освобождение Константиновки – вопрос ближайшего будущего; на очереди Дружковка и Краматорск, из которого киевский режим начал вывоз местного машиностроительного завода, понимая, что удержать город он не сможет; Красный Лиман, который в полуокружении российской группировки, и Славянск.На фоне нарастающей интенсивности российских ракетных атак на украинские тылы Зеленский в G7 поднимет вопрос о средствах ПВО, как следует со слов советника Зеленского Сергея Лещенко.В связи с действиями врагов надо видеть риски для России. Даже если Трамп вернётся к позиции посредника, маловероятно, что он захочет (или сможет) реально заставить Зеленского пойти на мир, т.е. прекратит продажу в ЕС для Киева вооружения, передачу украинским военным разведданных и применит против киевской верхушки санкции.На дипломатическом фронте евро-киевские "планы", как и подыгрывание им США, упираются в принципиальную позицию России, которая от своих требований не отступит.Вопрос в ином. Если не лишить Киев возможности совершать налёты на российский тыл и прифронтовую полосу, дальнейшее накопление ущерба может привести к серьёзным трудностям для военной и гражданской промышленности, для фронта.А дальнейшее затягивание СВО означает дополнительное время для развёртывания массового производства в Европе вооружения для украинских формирований, прежде всего, БПЛА всех видов.В то же время абсолютно неприемлемо оставлять территорию Украины под контролем киевского режима, а население – у него в заложниках. Украинский вопрос следует закрыть сейчас и закрыть по возможности быстро. Речь пока в принципе не идёт о применении ядерного оружия по Украине или Европе; это избыточная мера в условиях, когда не опробованы многие иные, менее сильнодействующие, но эффективные средства.И отдельный вопрос – о цене для Европы её войны с Россией. Пока она эту цену не начала платить, поставки БПЛА Киеву будут продолжаться. Уговорами и грозными предупреждениями мозги нынешней европейской верхушке не вправишь.Украина за неделю: европейская комбинация для Трампа

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Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

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Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

эксклюзив, нато, ес, дональд трамп, россия, киев, сша, владимир зеленский, сергей лещенко