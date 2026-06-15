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Украина за неделю: европейская комбинация для Трампа

Украина за неделю: европейская комбинация для Трампа - 15.06.2026 Украина.ру

Украина за неделю: европейская комбинация для Трампа

Ключевые страны Европы, все последние годы ходившие в отъявленных "ястребах", снова хотят примерить на себя образ голубей мира и заговорили о необходимости переговоров с Россией

2026-06-15T06:10

2026-06-15T06:10

2026-06-15T06:10

эксклюзив

россия

украина

владимир зеленский

михаил галузин

кир стармер

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Послы зовут на переговорыПервой ласточкой, если продолжать "птичьи" аналогии, стала встреча лидеров так называемой евротройки - Великобритании, Германии и Франции - с Владимиром Зеленским. Итогом очередной сходки главных сторонников продолжения войны против России стал призыв к Москве сесть за стол переговоров.Нюанс в том, что именно Россия от переговоров никогда и не отказывалась. Просто для переговоров нужна основа, ее Кремль проговаривал не раз - выполнение тех требований, которые были согласованы РФ на переговорах с американцами в Анкоридже в прошлом году.С тех пор переговорная активность по украинскому конфликту фактически свелась к нулю - Вашингтон отвлекся на свою войну с Ираном, а точек соприкосновения между Москвой и Киевом с того момента больше не стало, скорее наоборот.Теперь же Лондон, Берлин и Париж зовут россиян на переговоры. На прошлой неделе с целью побудить Россию пойти на европейский вариант мира в МИД РФ отрядили послов стран евротройки. В российском внешнеполитическом ведомстве они провели полтора часа. Принимал их заместитель главы министерства Михаил Галузин.По итогам встречи послы заявили, что во время своего визита они призвали к прямым переговорам между Россией и Украиной.Вопрос лишь в том, что именно они предлагают обсуждать на этих переговорах.Очередной ультиматумОтвет на этот вопрос в общих чертах был дан заранее - в заявлении по итогам недавней встречи Зеленского с Киром Стармером, Фридрихом Мерцем и Эммануэлем Макроном.Беглый анализ их пожеланий показывает, что ни в каких переговорах они в реальности не заинтересованы. Во-первых, в заявлении никак не отражены базовые российские требования или хотя бы готовность их всерьез обсуждать.Нет там, например, ни слова про вывод ВСУ из Донбасса, а есть лишь набившее оскомину требование остановить боевые действия по линии фронта, против чего по-прежнему выступает Москва.Более того, в заявлении евротройки+Киев снова всплыл уж совсем неудобоваримый для России пункт, по которому после перемирия на территорию Украины должны быть введены военные контингенты западных стран.Получается, что вместо попытки нащупать неизбежный в таких переговорах компромисс, кураторы Украины снова выдвигают свой ультиматум, который неизбежно провалится и не найдет отклика в России.Главный адресат Логичный вопрос - а зачем вообще снова понадобилась эта имитация мирных устремлений со стороны европейцев?По версии Bloomberg, весь этот спектакль является прелюдией к предстоящей в ближайшее время встрече в рамках "Большой семерки", где страны Европы попробуют обработать Дональда Трампа и побудить его окончательно "похоронить" анкориджские договоренности. То есть добиться, чтобы Соединенные Штаты фактически вышли из переговорного процесса по Украине, про который они и так вспоминают все реже и реже.Все это будет делаться под соусом мирных переговоров, когда США снова заговорят о мире на Украине, но без любых намеков на давление на Киев и призовут Россию садиться за стол переговоров уже не на условиях Анкориджа, а по тем схемам, которые европейцы наметили вместе с украинской стороной.В эту логику укладываются и последние события на фронте, где ВСУ пытаются демонстрировать успехи в своих террористических вылазках. Не случайно, что именно летом, в разгар курортного сезона, делается ставка на атаки по Крыму.Западные стратеги рассматривают Крым как главную болевую точку России. Идеальный сценарий для Украины - ударами по мостам и трассам добиться кризиса со снабжением полуострова и создать медийную картинку с каким-нибудь десантом в Крыму.Европа: мир - это все еще войнаМомент также выбран не просто так. Западные СМИ ранее писали, что США определили лето как дедлайн для мирных переговоров по Украине, после чего они якобы обещали сворачивать свои удочки и заняться более насущными для нынешней администрации проблемами - Ближним Востоком и ноябрьскими выборами в Конгресс.Поэтому именно сейчас и подсуетились европейцы, которые хотят показать, что ситуация изменилась в пользу Украины и больше нет смысла говорить про пресловутый "дух Анкориджа".В сухом остатке получается, что Британия, Германия и Франция под вывеской очередных мирных призывов готовят дальнейшее удушение России - вводятся новые антироссийские санкции, всем россиянам хотят запретить выдачу шенгенских виз, Украине выделяются новые кредиты, а ее вооружение продолжает идти полным ходом.Пока же во о французском Эвиане завершаются последние приготовления к саммиту G7. Зеленский, разумеется, мимо Франции в этот день не проедет, его ждут на общей двухчасовой встрече, где будет и Трамп. Двусторонней встречи с американским президентом пока не ожидается, поэтому все надежды возлагаются на европейских союзников Киева. Европейский "мирный план" - это план российской капитуляции, впрочем, как и все остальные вариации таких "мирных планов" от европейцев. Нет, пожалуй, и малейшего шанса, что в текущих условиях в этой позиции что-то когда-нибудь изменится.Подробнее о происходящем в зоне СВО - в материале Спецоперация на минувшей неделе. Потеряв преимущество на ЛБС, противник наносит удары по регионам России.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, россия, украина, владимир зеленский, михаил галузин, кир стармер