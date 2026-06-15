https://ukraina.ru/20260615/putin-i-si-tszinpin-provedut-peregovory-na-sammite-ates-v-kitae--1080206924.html

Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры на саммите АТЭС в Китае

Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры на саммите АТЭС в Китае - 15.06.2026 Украина.ру

Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры на саммите АТЭС в Китае

Очередным подтверждением тесного взаимодействия Москвы и Пекина может стать встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом 15 июня заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в интервью РИА Новости

2026-06-15T09:43

2026-06-15T09:43

2026-06-15T09:43

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По словам Бердыева, стороны планируют провести двусторонние переговоры на высшем уровне в рамках предстоящего форума. Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что российский лидер Владимир Путин подтвердил свое участие в мероприятии. Ожидается, что в ходе переговоров лидеры обсудят развитие российско-китайского сотрудничества, международную повестку, а также вопросы экономического взаимодействия в условиях продолжающегося давления со стороны Запада.О других событиях - в материале Главное за ночь 15 июня

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новости, россия, китай, москва, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, атэс