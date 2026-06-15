Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры на саммите АТЭС в Китае - 15.06.2026 Украина.ру
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Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры на саммите АТЭС в Китае
Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры на саммите АТЭС в Китае - 15.06.2026 Украина.ру
Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры на саммите АТЭС в Китае
Очередным подтверждением тесного взаимодействия Москвы и Пекина может стать встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом 15 июня заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в интервью РИА Новости
2026-06-15T09:43
2026-06-15T09:43
новости
россия
китай
москва
владимир путин
си цзиньпин
юрий ушаков
атэс
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По словам Бердыева, стороны планируют провести двусторонние переговоры на высшем уровне в рамках предстоящего форума. Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что российский лидер Владимир Путин подтвердил свое участие в мероприятии. Ожидается, что в ходе переговоров лидеры обсудят развитие российско-китайского сотрудничества, международную повестку, а также вопросы экономического взаимодействия в условиях продолжающегося давления со стороны Запада.О других событиях - в материале Главное за ночь 15 июня
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новости, россия, китай, москва, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, атэс
Новости, Россия, Китай, Москва, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков, АТЭС

Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры на саммите АТЭС в Китае

09:43 15.06.2026
 
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкОфициальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин
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© РИА Новости . Кристина Соловьёва
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Очередным подтверждением тесного взаимодействия Москвы и Пекина может стать встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом 15 июня заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в интервью РИА Новости
По словам Бердыева, стороны планируют провести двусторонние переговоры на высшем уровне в рамках предстоящего форума.
"Мы планируем двустороннюю встречу с Китайской Народной Республикой на уровне лидеров", — отметил дипломат.
Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что российский лидер Владимир Путин подтвердил свое участие в мероприятии.
Ожидается, что в ходе переговоров лидеры обсудят развитие российско-китайского сотрудничества, международную повестку, а также вопросы экономического взаимодействия в условиях продолжающегося давления со стороны Запада.
О других событиях - в материале Главное за ночь 15 июня
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