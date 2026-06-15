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Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры на саммите АТЭС в Китае
Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры на саммите АТЭС в Китае - 15.06.2026 Украина.ру
Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры на саммите АТЭС в Китае
Очередным подтверждением тесного взаимодействия Москвы и Пекина может стать встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом 15 июня заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в интервью РИА Новости
2026-06-15T09:43
2026-06-15T09:43
2026-06-15T09:43
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атэс
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По словам Бердыева, стороны планируют провести двусторонние переговоры на высшем уровне в рамках предстоящего форума. Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что российский лидер Владимир Путин подтвердил свое участие в мероприятии. Ожидается, что в ходе переговоров лидеры обсудят развитие российско-китайского сотрудничества, международную повестку, а также вопросы экономического взаимодействия в условиях продолжающегося давления со стороны Запада.О других событиях - в материале Главное за ночь 15 июня
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, китай, москва, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, атэс
Новости, Россия, Китай, Москва, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков, АТЭС
Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры на саммите АТЭС в Китае
Очередным подтверждением тесного взаимодействия Москвы и Пекина может стать встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом 15 июня заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в интервью РИА Новости
По словам Бердыева, стороны планируют провести двусторонние переговоры на высшем уровне в рамках предстоящего форума.
"Мы планируем двустороннюю встречу с Китайской Народной Республикой на уровне лидеров", — отметил дипломат.
Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что российский лидер Владимир Путин подтвердил свое участие в мероприятии.
Ожидается, что в ходе переговоров лидеры обсудят развитие российско-китайского сотрудничества, международную повестку, а также вопросы экономического взаимодействия в условиях продолжающегося давления со стороны Запада.
О других событиях - в материале Главное за ночь 15 июня