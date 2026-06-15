"По террористам надо бить постоянно": Решетников про ужесточение ударов возмездия по Украине - 15.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260615/po-terroristam-nado-bit-postoyanno-reshetnikov-pro-uzhestochenie-udarov-vozmezdiya-po-ukraine-1080216240.html
"По террористам надо бить постоянно": Решетников про ужесточение ударов возмездия по Украине
"По террористам надо бить постоянно": Решетников про ужесточение ударов возмездия по Украине - 15.06.2026 Украина.ру
"По террористам надо бить постоянно": Решетников про ужесточение ударов возмездия по Украине
Удары возмездия по Украине должны проводиться не по правилам специальной военной операции, а по правилам войны. Потому что после теракта в Старобельске наносились новые удары, которые приводили к человеческим жертвам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ в отставке Леонид Решетников
2026-06-15T12:05
2026-06-15T12:05
новости
украина
главные новости
сво
сводка сво
новости сво россия
прогнозы сво
новости сво сейчас
дзен новости сво
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0f/1080214481_0:171:2436:1541_1920x0_80_0_0_c92138fce95acba10b4d0414a658d583.jpg
Журналист спросил, следует ли сделать удары возмездия по Украине, объявленные российским руководством, более жёсткими, отметив, что такой запрос в российском обществе есть.Решетников подчеркнул, что удары должны проводиться не по правилам специальной военной операции, а по правилам войны. Потому что после теракта в Старобельске ВСУ наносили новые удары, которые приводили к человеческим жертвам, добавил собеседник Украина.ру."Гибнут механизаторы на полях, страдают ребятишки, которые катаются на велосипедах. И это не осколки от случайных взрывов, а дроны целенаправленно охотятся на людей, которые непричастны к боевым действиям", — заявил он.Террор продолжается, поэтому ждать очередной трагедии масштабов Старобельска было бы непозволительно, противник должен получать постоянные ответы, подчеркнул эксперт."Киевский режим определен как террористический на официальном уровне. Значит, по террористам надо бить постоянно. Для противника террор — это важнейшая часть войны", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Леонид Решетников: Если война на Украине затянется еще на два года, конфликт с Западом станет неизбежным" на сайте Украина.ру.Если Украина взрывает мосты и атакует мирное население, России надо отвечать адекватно, чтобы было понятно, к чему приведет дальнейшая эскалация. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Сергей Богачев: Война на Украине может завершиться в конце года, пройдя перед этим через этап эскалации" на сайте Украина.ру.
украина
старобельск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0f/1080214481_77:0:2360:1712_1920x0_80_0_0_b981131311f7902ab57e13be6aa7f08b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, главные новости, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, война, война на украине, террорист, терроризм, старобельск, дроны, военный эксперт, спецоперация, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Украина, Главные новости, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, война, война на Украине, террорист, терроризм, Старобельск, дроны, военный эксперт, Спецоперация, Украина.ру Дзен, дзен СВО

"По террористам надо бить постоянно": Решетников про ужесточение ударов возмездия по Украине

12:05 15.06.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Читать в
ДзенTelegram
Удары возмездия по Украине должны проводиться не по правилам специальной военной операции, а по правилам войны. Потому что после теракта в Старобельске наносились новые удары, которые приводили к человеческим жертвам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ в отставке Леонид Решетников
Журналист спросил, следует ли сделать удары возмездия по Украине, объявленные российским руководством, более жёсткими, отметив, что такой запрос в российском обществе есть.
Решетников подчеркнул, что удары должны проводиться не по правилам специальной военной операции, а по правилам войны. Потому что после теракта в Старобельске ВСУ наносили новые удары, которые приводили к человеческим жертвам, добавил собеседник Украина.ру.
"Гибнут механизаторы на полях, страдают ребятишки, которые катаются на велосипедах. И это не осколки от случайных взрывов, а дроны целенаправленно охотятся на людей, которые непричастны к боевым действиям", — заявил он.
Террор продолжается, поэтому ждать очередной трагедии масштабов Старобельска было бы непозволительно, противник должен получать постоянные ответы, подчеркнул эксперт.
"Киевский режим определен как террористический на официальном уровне. Значит, по террористам надо бить постоянно. Для противника террор — это важнейшая часть войны", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Леонид Решетников: Если война на Украине затянется еще на два года, конфликт с Западом станет неизбежным" на сайте Украина.ру.
Если Украина взрывает мосты и атакует мирное население, России надо отвечать адекватно, чтобы было понятно, к чему приведет дальнейшая эскалация. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Сергей Богачев: Война на Украине может завершиться в конце года, пройдя перед этим через этап эскалации" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаГлавные новостиСВОсводка СВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОвойнавойна на УкраинетеррористтерроризмСтаробельскдронывоенный экспертСпецоперацияУкраина.ру Дзендзен СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:08ВСУ больше не рискуют запускать "Бабу-ягу": русские дроны-перехватчики устроили охоту
13:59ВС РФ освободили поселок Артема в ДНР. Новости СВО
13:47Разведка США разоблачила киевский режим
13:44Войска окружают Славянск, Краматорск и Дружковку: политолог о наступлении ВС РФ в Донбассе
13:44Лавров рассказал о просчитавшихся недругах России, Гаити гибнет из-за бандитизма. Новости к этому часу
13:37"Через год будет поздно": в США призвали завершить конфликт на Украине как можно скорее
13:27МИД Венгрии предупредил о риске приостановки переговоров по членству Киева в ЕС
13:23Дети из воссоединнёных регионов – в Кремле. 15 июня, утренний эфир
13:21"Киевскую хунту натравят на Белоруссию": в МИДе раскрыли новый план Запада
13:07В ДНР открыли памятник бойцам, павшим в ходе СВО: новости из новых регионов России
13:06Минобороны Украины пообещало начать увольнять самых опытных бойцов до конца года
13:00Разрушения в Киеве, ультиматум Украине, отправка Мерца на пенсию. Хроника событий на 13:00 15 июня
12:59Глава дипломатии ЕС после попадания ракеты Patriot ПВО ВСУ в Киево-Печерскую лавру обвинила Россию
12:48Европа - прилежный ученик. Киселев о "курсе русофобии" на Западе
12:41Путин поздравил председателя КНР как "дорогого друга". Главное к этому часу
12:26ВСУ несут потери в зоне СВО и атакуют мирных жителей регионов России. Новости СВО
12:14Трамп пригрозил Макрону 100-процентными пошлинами
12:10МИД РФ: США стремятся участвовать в урегулировании украинского кризиса и имеют рычаги давления на Киев
12:05"По террористам надо бить постоянно": Решетников про ужесточение ударов возмездия по Украине
11:50"Попали в цель": Зеленский закатил истерику после удара возмездия России и потребовал от G7 больше оружия
Лента новостейМолния