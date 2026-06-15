https://ukraina.ru/20260615/po-terroristam-nado-bit-postoyanno-reshetnikov-pro-uzhestochenie-udarov-vozmezdiya-po-ukraine-1080216240.html

"По террористам надо бить постоянно": Решетников про ужесточение ударов возмездия по Украине

"По террористам надо бить постоянно": Решетников про ужесточение ударов возмездия по Украине - 15.06.2026 Украина.ру

"По террористам надо бить постоянно": Решетников про ужесточение ударов возмездия по Украине

Удары возмездия по Украине должны проводиться не по правилам специальной военной операции, а по правилам войны. Потому что после теракта в Старобельске наносились новые удары, которые приводили к человеческим жертвам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ в отставке Леонид Решетников

2026-06-15T12:05

2026-06-15T12:05

2026-06-15T12:05

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Журналист спросил, следует ли сделать удары возмездия по Украине, объявленные российским руководством, более жёсткими, отметив, что такой запрос в российском обществе есть.Решетников подчеркнул, что удары должны проводиться не по правилам специальной военной операции, а по правилам войны. Потому что после теракта в Старобельске ВСУ наносили новые удары, которые приводили к человеческим жертвам, добавил собеседник Украина.ру."Гибнут механизаторы на полях, страдают ребятишки, которые катаются на велосипедах. И это не осколки от случайных взрывов, а дроны целенаправленно охотятся на людей, которые непричастны к боевым действиям", — заявил он.Террор продолжается, поэтому ждать очередной трагедии масштабов Старобельска было бы непозволительно, противник должен получать постоянные ответы, подчеркнул эксперт."Киевский режим определен как террористический на официальном уровне. Значит, по террористам надо бить постоянно. Для противника террор — это важнейшая часть войны", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Леонид Решетников: Если война на Украине затянется еще на два года, конфликт с Западом станет неизбежным" на сайте Украина.ру.Если Украина взрывает мосты и атакует мирное население, России надо отвечать адекватно, чтобы было понятно, к чему приведет дальнейшая эскалация. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Сергей Богачев: Война на Украине может завершиться в конце года, пройдя перед этим через этап эскалации" на сайте Украина.ру.

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